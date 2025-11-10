Kasım ayı bizim için biraz hüzün, çok özlem, bol gurur demek... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bundan 87 yıl önce fiziken aramızdan ayrıldı.

Henüz 57 yaşındaydı. Birkaç yıl daha yaşasaydı belki de çok farklı bir yerde olacaktık. Zorlu ve yokluk içinde, mucizeler yaratan bir liderdi. Her Kasım’da olduğu gibi onu özlem, saygı ve sevgiyle anıyoruz. Onu kaybetmenin hüznü içimizdedir. Ancak böyle bir lidere sahip olduğumuz için duyduğumuz gurur bambaşkadır. Onun söylediği gibi “Büyük ölülere matem gerekmez fikirlerine bağlılık gerekir”Biz de öyle yapıyoruz... Atam, içimizdeki ışığınla yolumuzu sonsuza dek aydınlatmaya devam edeceksin. Fikirlerin yoldaşımız olacak. Çocuklarımıza seni öğretiyoruz. Doğan her Türk içten bağlıdır sana...

Dünyanın önünde eğildiği bir dahi, bu ülkenin küllerinden tekrar doğmasını sağlamıştır. Onu anlamayan birkaç kişi eleştirmeye, yok saymaya çalışıyor. Sosyal medyada klavye delikanlıları Atatürk'ü karalamaya, özel hayatı hakkında yalanlar uydurarak bizi etkilemeye çalışıyorlar. Oysa, O ülkesi için kendi özel hayatından bolca ödün vermiştir. Dünyada örneği yokken kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkı en önemli devrimlerinden biridir bence... Bugün kadın cinayetleri, kadına şiddet engellenemezken o dönemde kadınlar el üstünde tutulmuş. Bu vatanın kadınlara borçlu olduğu, onlar sayesinde kurtulduğunu hiç unutmamış. Onu karalamaya çalışanlar unutmamalılar ki bugün isimleri David değilse ve rahatça eleştirebiliyorlarsa bu Atamızın sayesindedir. Ülkemizde ezan sesi duyulabiliyorsa, kadın, erkek, çocuk özgürce giyinip el ele dolaşabiliyorsa Onun eseridir. Emanetin kutsalımızdır Atam... Bilimin ışığıyla daha ileriye koşmaya devam edeceğiz... Teknolojinin nimetlerinden yararlanarak daha modern yaşam alanları yaratmak görevimiz...

KASIMDA AŞK BAŞKADIR...

Kasım ayında her Türk aşkını bir kez daha hatırlar. İçimizdeki aşk daha büyür. Bugün, nefes aldığını borçlu olduğu kişiye saygısını göstermek için saat: 09.05’te nerede olursa olsun günebakanların güneşe döndüğü gibi ona döner yüzünü, huşu içinde bekler. O siren sesi, gözbebeğinde bir damla yaşa sebep olur. Çünkü o sırada ebedi aşkı ile buluşur. Mavi gözlü, sarı saçlı dev, gülümser, sesi kulaklarında çınlar... “Çocuk, çalışmaya devam. Yorulmak pes etmek yok. Yokları ve imkansızlıkları sayacak vaktin yok. Az zamanda çok işler başarmalısın. Muhtaç olduğun kudret asil kanda mevcuttur.” İki dakika süren siren sesinde, fabrikalar, üretim, teknoloji, medeniyet, huzur, hoşgörü, adalet, saygı, sevgi, başarı vardır. İçinizi kaplar. “İyi ki benim böyle bir ATAM var” dersiniz.

Bazıları “bu sene ara tatil 10 Kasım’a denk getirildi öğrenciler Atatürk’ü anamayacak” diye düşünüyor. Bu mümkün değil! İçlerindeki sevgiyi hiçbir kuvvet silemez. Göreceksiniz çocuklar saat: 09.05’de meydanlarda, O kutsal buluşmada, Güneşlerine dönecek. O iki dakika bağlanacak Ataları ile... Düşünecek, yaşam muhasebesi verecek. Bu duyguyu anlamayan kişilerde çıkacak ama kervan hep yürüyecek. Yok içki masasında bu ülkeyi kazanmışta, çok içtiği için ölmüşte... Bırakınız efendiler, onun yaptığının çeyreğini ağzına içki koymayanlar yapabiliyor mu? Daha öğrencilik yıllarında Cumhuriyeti hayal eden bir dahiden bahsediyoruz. İstese sarayda tahta oturup, V. Mustafa ya da 1. Kemal olarak ülkeyi yönetebilirdi. Bunu isteyen silah arkadaşları bile vardı ama o halkın kendi kendisini yönetebileceği, kimsesizlerin kimsesizi Cumhuriyeti tercih etti. 102 yıldır Cumhuriyet hala dipdiri, adeleli ve genç.. Küçümsediğimiz Z kuşağı da Cumhuriyete, Atatürk İlkelerine ve inkilaplarına sahip çıkmaya devam edecektir. Silemezler gönlümüzden ne aşkını ne fikirlerini ne de seni... Yolumuz seninle, daima izinde yürüyeceğiz. Özlemin hiç bitmese de lçimizdeki ışığın ile durmadan çalışacağız. Çalışanlar asla yorulmaz...

KASIM KISADIR...

Kasım ayında kedi yine gözünü kırptı. 3-9 Kasım tarihlari arasında şehrin kalbi kısa filmle attı. İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, 26. kez sinemaseverlerle buluştu. Çeyrek asırlık gurumuz için festival direktörü Yusuf Saygı’ya teşekkür etmek lazım. Yüreğine sağlık Yusuf...

EĞLENCENİN GÖBEKLİSİ...

Kasım ayı Bornova Göbekli için sezonu açma zamanıdır. Eski usulde yeni nesil eğlence mekanı Göbekli’de yine lezzet, müzik, eğlence, dans bir aradaydı. Biz de usta gazetecilerle bir masada buluştuk. Iki sarışın meslektaşın arasında yer alarak mekanın en şanslısı sayılabilirdim. İzmir’in cemiyet hayatının ünlüleri vur patlasın çal oynasın eğlendi. Berna Vatansever Kurt ve Barış Kurt çifti yine hoş bir mekan yaratmış. Yenilenen dekor bol aynalı ve renkli olmuş. Menüde, lezzetli mezeler, tereyağda kavrulmuş karışık ot, püre üstüne oturmuş tavuk - köfte, meyve, anasonlu üzüm suyu, güler yüzlü servis, dostlarla muhabbet daha ne olsun ki? Gazeteci dostlarım Mehmet Özdoğru, Zafer Çeliksan, Prof Dr Erkan Sevinç, Esat Erçetingöz, Atila Köprülüoğlu, Oktay Güçtekin, Çiğdem Canpolat, Serpil Turan ve Burcu Tuna ile doyasıya eğlenerek, “Meyhaneci aşığım aşık çal bu gece patlat bir şarkı çal bu gece” dedik. Dj Mert Culha başladı çalmaya 90’lar bir başka... Masadaki herkes şarkılara eşlik ediyor. Bir ara kalktık göbek atmaya başladık, malum mekan Göbekli... Bizde de göbek var, atmak lazım. Biz göbek atarken, göbeğin ustası, ünlü danscı Arif Saçlı sahne alıyor. Güzel bir performans sergiliyor. İçimden “biz göbek mi atıyoruz ? Adam konuşturdu göbeğini” diyorum. Masalardaki kızlar, tek tip dolgu dudak, botokslu yüz ve silikon vadileri ile Arif’e eşlik etmeye başlıyor. Salla salla gür memeler çağlasın... Bol bol selfie çekiyorlar. Zennelerin babası ile bütün kurtlar dökülüyor. “Ben kötüyüm sen iyi mi?” şeklinde uğurluyoruz Arif’i... Top yine Dj’de... Öyle ortalar yapıyor ki, istemsizce salınıyorsunuz bir o yana bir bu yana... Haydi bütün eller havaya... Üzerinde mekanla ilgili sloganların yer aldığı mendiller dağıtılıyor. Halaya hazırlık için... Diyarbekir yoluna gidip, Muratgilin damından atlayamıyoruz. Tam sakinleştik biraz soluk alalım diye oturduğumuzda üç kuğu süzülüyor sahneye... Kanatları ile yaptıkları show sonrası kanatlarını atıp, göbekleri ile dans ediyorlar. Muhteşem bir gösteri... En sonunda üç yana savrulan kuğular tüm misafirleri selamlıyor.

Yenilenen fotoğraf alanında bol bol fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşılıyor. İyi bir sezon dileğiyle ayrılıyoruz. Dışarı çıktığımızda bir süre geçici ve tatlı bir sağırlık yaşıyoruz.

İYİLERİN KONGRESİ...

İYİ Parti İzmir kongresi Genel Başkan Musavat Dervişoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti. Av. Ülkü Doğan güven tazeliyerek yeniden İzmir İl Başkanı oldu. Başarılar dileriz Başkanım...

AÇIN RADYONUZUN SESİNİ...

RADYO EGE’de Tual söylüyor. Geçen gün doğumgününü kutlayan İskender Türsen ağabeyime de mutlu yıllar diliyorum... “Yine aylardan Kasım sanki sende kaldı bir yarım...” ATAMA SELAM OLSUN!

DAİMA GÜLÜMSEYİN... UNUTMAYIN GÜLÜMSEMEK SESSİZ BİR EYLEMDİR!