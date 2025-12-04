Son Mühür - 2024’te yürürlüğe giren uygulamaya göre, bir takvim yılı boyunca sinyal almayan akıllı telefonların IMEI numaraları askıya alınıyor. Bu yıl da geçerli olacak düzenleme ile milyonlarca cihazın kullanımı 31 Aralık 2025 itibarıyla sınırlandırılacak.

E-Devlet şartı aranacak

Teknoloji uzmanları, düzenlemeden etkilenmemek için uzun süredir kullanılmayan ve bir kenara kaldırılan akıllı telefonların mutlaka açılıp kapatılarak sinyal almasının sağlanması gerektiğini belirtiyor. IMEI’si askıya alınan cihazlar yeni yılda SIM kartla kullanılamayacak. Bu telefonların yeniden aktif hale getirilebilmesi için ise e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekecek. Düzenlemenin bu yıl yaklaşık 3 milyon telefonu kapsayacağı öngörülüyor.