Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ait atama kararları dikkat çekti. İzmir'e ise çok sayıda yeni isim geldi.

İzmir'e gelen isimler şu şekilde:

- Melike Yarar (Hakim Adayı) / Çeşme Hakimliği

- Ahmet Ağırtaş (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Çeşme Cumhuriyet Savcılığı

- Arife Cansu Alkan Koza (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı

- Anıl Altındağ (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

- Hasan Hüseyin Ayar (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı

- Gültekin Aygün (Cumhuriyet Savcısı Adayı) Karaburun Cumhuriyet Savcılığı

- Esra Bayka (Hakim Adayı) / Torbalı 3. Aile Mahkemesi

- Oğuzhan Benzer (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı

- Bahadır Bostancıoğlu (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı

- Ahmet Tolga Burak (Hakim Adayı) / Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Filiz Çelebi Çetin (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Torbalı Cumhuriyet Savcılığı

- Uğur Çelik (Hakim Adayı) / Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Merve Çelik Yılmaz (Hakim Adayı) / Seferihisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

- Özgün Deniz Çırak (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı

- Tuğba Çiçek (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı

- Tuncer Çivi (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı

- Yavuzhan Derin (Hakim Adayı) / Foça Asliye Hukuk Mahkemesi

- Abdullah Dinç (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Kınık Cumhuriyet Savcılığı

- Cansu Dinçer (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Menemen Cumhuriyet Savcılığı

- Mislina Dinler Yücelen (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Dikili Cumhuriyet Savcılığı

- Zehra Dişli (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Urla Cumhuriyet Savcılığı

- Umut Doğan (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Aliağa Cumhuriyet Savcılığı

- Akil Duran (Hakim Adayı) / İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Dilara Kaldırım Çırak (Hakim Adayı) / İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Hatice Caylan (Hakim Adayı) / Menemen Hakimliği

- Ersel Ersoy (Hakim Adayı) / Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Ali Furkan Gökçek (Hakim Adayı) / Ödemiş 5. Asliye Ceza Mahkemesi

- Mehmet Güven (Hakim Adayı) / Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesi

- Esra İlseven Nortcu (Hakim Adayı) / İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Yasemin İlter (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Torbalı Cumhuriyet Savcılığı

- Şerife Nur Kakilli (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Menderes Cumhuriyet Savcılığı

- Ayşe Nazlı Kara (Hakim Adayı) / İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Hüseyin Kayaarslan (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı

- Zehra Kesici (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı

- Tevfik Can Koza (Hakim Adayı) / İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Muhammed Kumaş (Hakim Adayı) / Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Furkan Malik (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Çeşme Cumhuriyet Savcılığı

- Ayberk Nortcu (Hakim Adayı) / İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Hunberk Oğuz (Hakim Adayı) / Bergama Hakimliği

- Fatih Ortaçay (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı

- Mehtap Çivi (Hakim Adayı) / İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Alp Kutalmış Özkan (Hakim Adayı) / Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesi

- Arefe Özkan (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Foça Cumhuriyet Savcılığı

- Mehmet Çavuş Özpolat (Hakim Adayı) / Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Betül Öztürk (Hakim Adayı) / İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Samet Pekdemir (Hakim Adayı) / İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Mehmet Cem Selimoğlu (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Tire Cumhuriyet Savcılığı

- Rabia Sumer (Hakim Adayı) / İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Yurdanur Şahin Bostancıoğlu (Hakim Adayı) / İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Yunus Emre Şahiner (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı

- Oğuzhan Topal (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı

- Cihat Yıldırım (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Menemen Cumhuriyet Savcılığı

- Canan Pekdemir (Hakim Adayı) / İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

- Deniz Yıldırım (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı

- Osman Yolaçan (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Aliağa Cumhuriyet Savcılığı

- Beyza Uçar Bolat ( Hakim Adayı) / Ödemiş Hakimliği

- Alperen Avluklu (Hakim Adayı) / İzmir 6. İdare Mahkemesi Üyeliği

- Beyza Nur Bıyık (Hakim Adayı) / İzmir 7. İdare Mahkemesi Üyeliği

- Süleyman Ersöz (Hakim Adayı) / İzmir 4. İdare Mahkemesi üyeliği

- Fırat Girgin (Hakim Adayı) / İzmir 2. İdare Mahkemesi Üyeliği

- Bayram Karahan (Hakim Adayı) / İzmir 4. İdare Mahkemesi Üyeliği

