Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ait atama kararları dikkat çekti. İzmir'e ise çok sayıda yeni isim geldi.
İzmir'e gelen isimler şu şekilde:
- Melike Yarar (Hakim Adayı) / Çeşme Hakimliği
- Ahmet Ağırtaş (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Çeşme Cumhuriyet Savcılığı
- Arife Cansu Alkan Koza (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı
- Anıl Altındağ (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
- Hasan Hüseyin Ayar (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı
- Gültekin Aygün (Cumhuriyet Savcısı Adayı) Karaburun Cumhuriyet Savcılığı
- Esra Bayka (Hakim Adayı) / Torbalı 3. Aile Mahkemesi
- Oğuzhan Benzer (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı
- Bahadır Bostancıoğlu (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı
- Ahmet Tolga Burak (Hakim Adayı) / Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Filiz Çelebi Çetin (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Torbalı Cumhuriyet Savcılığı
- Uğur Çelik (Hakim Adayı) / Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Merve Çelik Yılmaz (Hakim Adayı) / Seferihisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
- Özgün Deniz Çırak (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı
- Tuğba Çiçek (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı
- Tuncer Çivi (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı
- Yavuzhan Derin (Hakim Adayı) / Foça Asliye Hukuk Mahkemesi
- Abdullah Dinç (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Kınık Cumhuriyet Savcılığı
- Cansu Dinçer (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Menemen Cumhuriyet Savcılığı
- Mislina Dinler Yücelen (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Dikili Cumhuriyet Savcılığı
- Zehra Dişli (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Urla Cumhuriyet Savcılığı
- Umut Doğan (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Aliağa Cumhuriyet Savcılığı
- Akil Duran (Hakim Adayı) / İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Dilara Kaldırım Çırak (Hakim Adayı) / İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Hatice Caylan (Hakim Adayı) / Menemen Hakimliği
- Ersel Ersoy (Hakim Adayı) / Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Ali Furkan Gökçek (Hakim Adayı) / Ödemiş 5. Asliye Ceza Mahkemesi
- Mehmet Güven (Hakim Adayı) / Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesi
- Esra İlseven Nortcu (Hakim Adayı) / İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Yasemin İlter (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Torbalı Cumhuriyet Savcılığı
- Şerife Nur Kakilli (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Menderes Cumhuriyet Savcılığı
- Ayşe Nazlı Kara (Hakim Adayı) / İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Hüseyin Kayaarslan (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı
- Zehra Kesici (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı
- Tevfik Can Koza (Hakim Adayı) / İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Muhammed Kumaş (Hakim Adayı) / Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Furkan Malik (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Çeşme Cumhuriyet Savcılığı
- Ayberk Nortcu (Hakim Adayı) / İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Hunberk Oğuz (Hakim Adayı) / Bergama Hakimliği
- Fatih Ortaçay (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı
- Mehtap Çivi (Hakim Adayı) / İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Alp Kutalmış Özkan (Hakim Adayı) / Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesi
- Arefe Özkan (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Foça Cumhuriyet Savcılığı
- Mehmet Çavuş Özpolat (Hakim Adayı) / Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Betül Öztürk (Hakim Adayı) / İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Samet Pekdemir (Hakim Adayı) / İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Mehmet Cem Selimoğlu (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Tire Cumhuriyet Savcılığı
- Rabia Sumer (Hakim Adayı) / İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Yurdanur Şahin Bostancıoğlu (Hakim Adayı) / İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Yunus Emre Şahiner (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı
- Oğuzhan Topal (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı
- Cihat Yıldırım (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Menemen Cumhuriyet Savcılığı
- Canan Pekdemir (Hakim Adayı) / İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
- Deniz Yıldırım (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / İzmir Cumhuriyet Savcılığı
- Osman Yolaçan (Cumhuriyet Savcısı Adayı) / Aliağa Cumhuriyet Savcılığı
- Beyza Uçar Bolat ( Hakim Adayı) / Ödemiş Hakimliği
- Alperen Avluklu (Hakim Adayı) / İzmir 6. İdare Mahkemesi Üyeliği
- Beyza Nur Bıyık (Hakim Adayı) / İzmir 7. İdare Mahkemesi Üyeliği
- Süleyman Ersöz (Hakim Adayı) / İzmir 4. İdare Mahkemesi üyeliği
- Fırat Girgin (Hakim Adayı) / İzmir 2. İdare Mahkemesi Üyeliği
- Bayram Karahan (Hakim Adayı) / İzmir 4. İdare Mahkemesi Üyeliği