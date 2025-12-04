Son Mühür / Atakan Başpehlivan 2026 yılında olağan genel kurulun gerçekleştirmesi beklenen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nda seçim heyecanının başladığı ve mevcut başkan Ender Yorgancılar’ın aday olduğu takdirde bir dönem daha devam edebileceği öne sürüldü.

Yorgancılar'ın kararı belirleyici olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olan EBSO’da 2009’dan, beridir yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Ender Yorgancılar’ın gelecek yıl gerçekleşen seçimlerde aday olup olmayacağının henüz netleşmediği öğrenilirken, yaptığı çalışmalar ve projelerle sanayicilerin desteğini büyük ölçüde kazanan Yorgancılar’ın aday olmak istediği takdirde bir dönem daha seçimleri kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunun altı çizildi.

Mustafa Karabağlı yeniden aday olabilir

Ayrca, 2022 yılında gerçekleşen olağan seçimler öncesinde alternatif liste çıkarma hedefiyle adaylığın açıklayan ancak daha sonraki süreçte, “EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde ben ve ekibim alternatif liste çıkarmama kararı vermiş bulunmaktayız.” ifadeleriyle söz konusu adaylıktan çekildiğini duyuran İzmir’in tanınmış sanayicilerinden Mustafa Karabağlı’nın ise aradığı desteği bulduğu takdirde gelecek sene gerçekleşecek seçimlerde aday olabileceği iddia edildi.

İki adaylı seçim kapıda

Öte yandan iş dünyasından edinilen kulis bilgilere göre Yorgancılar’ın adaylık düşünmediği senaryoda ise mevcut yönetimde işaret edilen birinin adaylık iddiasıyla seçimlere katılabileceği ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlerin iki adaylı yaşanabilme ihtimalinin olduğu öne sürüldü.