Kültürpark sevgilisine kavuşuyor. İhtiyar Delikanlı, 94.kez kapılarını dostlarına açıyor. Birçok sürpriz var. Çocuklar, gençler, kadınlar ve erkekler... 7'den 94'e herkese hitap eden 12 gece yaşayacağız. 77'ye değil miydi o demeyin Fuarımız 94 yaşında, yaşıtları için bir şeyler düşünmüştür. Onlar nerede o eski fuarlar diye başlayıp, 94 yılın özetini yapabilirler.

FUARLI GECELER...

Ben de Fuarın son 49 yılını anlatabilirim. 5 yaşında bir çocukken annemin elini sıkıca tutarak yürür, kalabalıktan etkilenirdim. Kırmızı balonu elimde sallarken kahkahalar atardım.

Şıra içer. Pavyon pavyon ülkeleri gezerdik. En sonunda ödül olarak dönme dolap ve çarpışan arabalar... Sihirli aynalarda kendimize bakmak da ayrı bir keyifti... Gazinolar vardı. Assolistler aylar önce yeni eserlerini hazırlar, alt kadroyu özenle seçerlerdi. İlk şarkılar ve şarkıcılar İzmir'de halka sunulurdu. İzmirli beğenirse herkes beğenir. Sevmezse piyasadan sığınırdı. Kimler sahne almadı ki fuarda... En güzel kostümlerle sahnede yerlerini alırlar. Gösterilerini sunar. Ayakta alkışlanırlardı. Saygı kaybolmamıştı. İnsanlar sevdiği sanatçı için sıraya girer beklerdi. Giremezse kapının önünde dinlerdi. Görebilmek için çıkışta bekler. Tezahürat yapardı. Kavga, gürültü pek yoktu. Kalabalığa rağmen her şey düzenliydi. Bazen annesinin elini bırakan çocuklar kaybolur, karakol anonsu ile bulunurdu. Gölün kenarından Ada ve Göl Gazinosu'nda sahne alan solistleri görmeye çalışırdık. Kuğulu bisikletlere biner, eğlenceyi yukarılara taşırdık. 30 gün sürerdi her gün farkli yerler keşfederdik. Tiyatro, müzik, eğlence, yeni ürünler, ülkeler... İlk renkli televizyonu, uzay mekiğini fuarda gördük. ABD ve SSCB rekabeti fuara renk katardı. Ticaret yapılırdı. Traktör alacak çiftçi fuarı beklerdi. Uygun fiyata, özel kampanyalarla ürünler bulunurdu. Her köşesinde farklı bir dünya vardı. Beş kapısında birbirinden renkli alanlar. Bir de trenimiz vardı. Fuarı boydan boya gezen, yorulunca hem dinlenir hem de trenle gezerdik. Son yıllarda nostalji tramvayı trenin yerini aldı ama o duygu farklıydı. Raylar söküldü koşu pisti yapıldı. Kültürpark fuar dışında da yaşasın diye gerekliydi.

BİRER BİRER GİTTİLER...

Teknoloji ilerliyor. İnsan büyüyor. Hayata bakış değişiyor. Önce tren gitti. Sonra gazinolar ve pavyonlar... Saygı, sevgi, inançta kalmadı. O en güzel kıyafetleri ile fuar gelen hanımefendi ve beyefendi de yok! Fuar anlayışı değişti. Total fuarlar yerini ihtisas fuarlarına bıraktı. Ticaret kısmı bitti. Artık sektörel fuarlara katılıyor firmalar... Bu yıl lunapark da gömüldü. Yeni oyuncaklar yok, İzmir'e yakışmıyor denilerek arkasından döktüğümüz göz yaşlarına aldırmadan kepçe vuruldu. Sadece Ege Güneş'i kalsaydı bari... En tepesinde bir süre durur insanlara ve fuara tepeden bakardık. Uzaktan da ışıl ışıl gözükürdü. Fuar sadece içeride değil dışarıda da kazanç getirirdi. Taksiler, oteller, çevre esnaf... Anılarım arasında makarna bahçesinin yeri ayrıydı. Son birkaç fuardır İhtiyar Delikanlı makarna ve yanında arpa suyu hizmeti veriyor.

BİZ AYRILAMAYIZ...

Kültür Park ile İzmir Enternasyonel Fuarı ayırmak isteyenler var. Ancak bu mümkün değil... İkisi ayrılmaz bir bütün... Başka yerde İEF olmaz. Kültür Park, İhtiyar Delikanlı olmadan yaşayamaz.

ÇAĞA UYGUN FUAR...

Dünyada bu tür fuarlar azaldı. EXPO'nun atası sayılabilecek İhtiyar Delikanlı sevdiğimiz ve özlem duyduğumuz fuar geleneklerine alternatif bulurken ticaret kısmı azalıyor. Dev bir panayıra dönüşüyor. Tiyatro, söyleşi, sokak gösterileri, konserler, dünya mutfakları, yöresel lezzetler ve 30 gün değil artık.

İzmir'in Başkanı Dr. Cemil Tugay, söz verdiği gibi her yıl çaktırmadan bir gün arttırıyor. Biraz daha düzenli hale getirmeye çalışıyor. İçimdeki çocukta zamanında fuarı gezmiş, balon taşımış, pamuk şeker yemiş. Hatta çalışmış. Makarna Bahçesi'nde size fiş veren delikanlının günün birinde Izmir'in başkanı olacağını tahmin edebilir miydiniz?

YENİLİKLER VAR...

Geçen gece gazetecilerle buluşan İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu , İzmir'in Başkanı Dr. Cemil Tugay, Folkart Başkanı Mesut Sancak ve Migros Kuzey Ege Müdürü Güneş Fırıldak 94. Fuar'ın detaylarını anlattılar. Çok güzel 12 gece bizi bekliyor.

PARAŞÜT KULESİ YALNIZ...

Paraşüt kulesinin altında firmalar yok. Bir an önce kule tamir edilmeli... Eskiden, Paraşüt Kulesinden atlamayana kız verilmezdi. O firmalar Basmane kapısı girişimde Yunuslu Havuz’un yanına yerleşmiş. Tarhana Baba'dan fuar enerjinizi alıp tura devam edeceksiniz yani... Antalya künefesi, Kafkas kestane şekeri de bu alanda...

DUMANSIZ EĞLENCE...

Ye, iç, eğlen bölümü de konser alanından uzaklaşmış. Lunapark alanında olacak. Burada da bir sahne var. Müzik yemeğinizin yanında... Daha az duman daha çok eğlence... Hatay’ın muhteşem lezzetlerini tadacaksınız. Döner, Kağıt kebabı, İçli köfte, Dolma, Künefe... Antakya Sofrası ayağınıza geliyor. Şırdancı Mehmet yanınızda... Göl Gazinosu da açılıyor. Gastronomi müzesi ve sosyal alan olarak hizmet verecek.

DÖRT ÖZEL SERGİ...

Atlas Pavyonu'nda iki çok özel sergi var. Kaçırmayın. Folkart sponsorluğunda... Ve Mavi Gözler Çakmak Çakmaktı... Atatürk sergisi ve Refik Anadol’un dijital sergisi

Yıllar önce tanıştığım ve çok sevdiğim Fırat Neziroğlu’nun sevgi, aşk, iyilik, güzellik, barış adına ilmik ilmik dokuduğu eserlere hayran kalacaksınız. Sergi fuarın yeni köşesinde... Arkeoloji müzesi binası yeniden restore edilip bir sergi alanı haline getirilmiş. Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi çok güzel olmuş. Alt katta Fırat Neziroğlu’nun pozitif bakışı ile “İzmir’i Özledim” görülmeye değer. İzmir de onu özlemiş. Üst katta ise salona adını veren Mehmet Tüzüm Kızılcan küratörlüğünde Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın Uluslararası Seramik Çalıştayı kolleksiyonu var... Sadece bu 4 özel sergi için bile fuar ziyaret edilebilir. Hayran kalacaksınız...

YEREL YÖNETİM SOKAĞI...

Belediyeler bu kez Lozan kapısı girişinde kaskatlı havuza doğru yer almış. Uzun havuzu Big Boys Festivaline ayırmışlar. Büyük çocuklar için arabalar, anrenalin, aktifite burada... Havuzun sonunda da yeni sergi salonumuz sizi bekliyor olacak...

MİGROS SOKAĞI...

Migros ve tedarikçiler aynı yerinde konser öncesi ihtiyaçlar buradan alınacak ama konser alalnını kirletmeyin fazla... Çiğdemler yere değil torbalara...

ÇİM KONSERLERİ...

Gazino yok mu diyenler için alternatif her akşam bir konser var. 12 konserde yer alacak sanatçılar sırasıyla, Candan Erçetin- Edis- Yıldız Tilbe-Ceza- Nihat Sırdar ile 90’lar kafası- Derya Uluğ- Gripin- Mustafa Sandal-Selda Bağcan- Sertap Erener- Duman- Mor ve Ötesi... Müziğe dolacağız. Notalar yıldızlarla dans edecek...

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda ise tiyatro ve stand up gösterileri ile kahkaha var. Gülmeyi özlediğimiz şu günlerde ilaç gibi gelecek.

Ahşap Sahne de çocuklara ve gençlere yönelik yarışmalar olacak. 3*3 Street Ball Turnuvası ise 3 nolu holün önündeki alanda gençleri bekliyor.

Biz eski anılarımızı tazelerken gençler ve çocuklar yeni anılar yükleyecek beyinlerine... Bol bol fotoğrak çekip paylaşacağız izmirdebirbaşka etiketiyle... Kalbimizdeki fuar İzmir’in Kalbinde en az bir gece sizi bekliyor.

AÇIN RADYONUZUN SESİNİ...

RADYO EGE’de Fuarın 3. günü sahne alacak Yıldız Tilbe söylüyor. Ummadığım Anda... Bu fuarda ummadığın kadar güzel olacak...

DAİMA GÜLÜMSE...