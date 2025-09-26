Evet el birliği ile başardık. Mabel Matiz'i perperişan ettik. Birazda kendi etti kendi buldu. Konserinde bu şarkıyı söylemeden önce, "anneme dinlettim çok müstehcen buldu" demeye gerek var mıydı?

Öyle deyince birkaç kişi "bir dinleyim bakalım" dedi. Aile ve Sosyal İlişkiler Bakanlığı şarkıyı yasaklayınca, herkes dinlemek istedi. İfadeye çağırınca da duymayan kalmadı.

Oysa, Mabel'in en güzel şarkısı değil. Oğlana yerine kıza diye yazsa ya da kendisi yerine bir kadın vokal seslendirse yine bu kadar konuşulur muydu? Sanmıyorum.

Bu şarkıya kadar birçok eserde hafiften bir muzurluk var. Nereden bakacağına bağlı... Afroditimiz Banu Alkan'ın şaheseri "kaldıramazsan kaldırırlar gülüm" ya da "nere mi?", Sultana "kuşu kalkmaz", tüm statın gol sonrası rakip takıma bakarak söylediği Simge'nin ölümsüz eseri "Öpücem", Sıla "Sevişmeden Uyumayalım", Teoman "Duş", Tarkan, Sezen Aksu, Nazan Öncel ve Gülşen'in de böyle sakıncalı şarkıları vardı. Of of... Ya anlı şanlı türkülerimiz... "Konyalıdan...", "Kaytan bıyıkları...", "Dürüyemin güğümleri...", "Tombul tombul memeler...", "Halimeyi samanlıkta basmışlar..." Ya yeni neslin sevdiği rap şarkılardaki şiddet, alkol ve yasaklı maddeye özendiren, küfürler içeren sözlere ne yapacağız?

DETAYLARA TAKILMAMAK LAZIM...

Yani böyle hafif erotizm kokan metaforlar ile şarkı sözleri yazılır. Herkes dinlediği şarkılarda o an yaşadığı duygularla farklı hazlar duyabilir. Ama dinleyenin hiçbir zaman ahlakı bozulmaz. Sevmedim diye dinlemez.

Bugüne kadar yüzlerce şarkı yazıp, besteleyip söyleyen Mabel'in bu şarkısı ilk on içine bile girmez. Çok güzel ve insana farklı duygular yaşatan, alçak gönüllü bir sanatçımız o... Henüz çok genç ve yapacağı çok eser var. Yıllar sonrada hafızalara kazınacak şarkıları söylenecek. Onları küstürüp, kırmamak lazım. Bazılarının düşündüğü gibi şarkıda pedofili olduğunu söylemek çok büyük abartı... Siz hiç sevgilinizi bebeğim, küçüğüm diye sevmediniz mi? Kuşu haneye sokmak da eve posta güvercini gönderme anlamında sizin içiniz fesat!

Farklı bakış açıları ile Mevlana ile Şems'in birbirine yazdıklarına başka anlamlar yükleyenler bile var. Sanatçının o an hangi duygularla o eseri yarattığı önemli...

BUNLAR GENÇ SENİN ANANI TANIMAZ...

Şarkıları kavga aracı olarak görmemek lazım. Yabancı şarkılarda da ahlaka ters olarak düşünülebilecek çok söz var. GORA filminde, Arif'e yaşlı adamın söylediği gibi "ya anama küfür ediyorsa" diye temkinli mi yaklaşmak lazım?

Mabel Matiz, içimizden biri, topluma ayna tutan, saygılı, sevgi dolu bir insan... Daha önce Karakol şarkısı klibinde iki erkeğin aşkını anlattığında bu kadar tepki almamıştı.

MABEL MATİZ KİMDİR?

Asıl adı Fatih olan, sahne ismini ise Buket Uzuner'in Kumral Ada Mavi Tuna romanından almış. Tuna'nın takma adı Mabel, Matiz ise Rumca sarhoş, düşkün kişi anlamına geliyor.

Mersin Erdemli ilçesinin Tömük mahallesinde yetişmiş. Yazlık komşumuz yani... Babası Kıbrıs gazisi Ali Karaca, annesi Maya Karaca... Ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldiğinde takvimler 1985 yılını, yazın son günleri olan 31 Ağustos'u gösteriyor. Geç konuşuyor. Hafif bir leke melik var. Kendini yazmaya veriyor. Şiirle, şarkı ile kendini anlatıyor. En sevdiği şarkı Şinanay... Şarkıcı ise Sezen Aksu... Günün birinde onun gibi bir ozan olmak hayali ile büyüyor. Yunus Emre'yi canlandıracağı tiyatro oyununda, lise yıllarında kendine güveni artıyor. Kekemelik geride kalıyor. İnternet üzerinden şarkılar söylüyor. İsmi ve yüzü gizli... Bir şekilde teyzesi siteyi buluyor. "Aaa bu bizim Fatih değil mi?" diyerek Maya ablasına soruyor. Ailesi öğreniyor. Yıllar sonra annesinin ve kendi ismini taşıyan albümlerin geleceğine sadece kendisi inanıyor. Önce cover sonra kendi şarkıları ile geniş kitlelere hitap ediyor. Ödüller kazanıyor. Ama şimdi en çok sevenler bile onu linç etme kampanyasına katılıyor.

Aslında diş hekimi iki yıl bu mesleği yapıyor. İnsan hakları ve hukuk bölümünde yüksek lisans yaparken ilk albüm geliyor. Takvim yaprağı 11 Mayıs 2011'i gösteriyor. Kısa zamanda seviliyor. Müzik sektöründe yeni bir ışık oluyor... 22 Şubat 2019 babasını kaybetti. "Babamı Beklerken" şarkısını ona itafen yazmıştır



Türk Pop Müziğinin güneşi şimdi bulutların ardında... Kısa bir süre sonra unutacağız o yeni şarkılar üretecek ama kalbinde açılan derim yaranın sızısı geçmeyecek. İnsanları kırmak, kaybetmek kolay ama onların kalbini kazanmak çok zor...

Ahlaksızlığı şarkılar, filmler yerine ülkemizde gerçekleşen hırsızlıkta, yolsuzluklarda, rüşvette, yasaklı madde satışında, fuhuşta, kadına şiddette, çocuğa tacizde aramak lazım. Hala çocuk gelinler var.

Bazen...

BİR YILDIZ DAHA KAYDI...

Yazıyı yazarken beş gün önce yeni teklisi Eylül Zamanı'nı yayınlayan Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü'nün evinin balkonundan düşerek sonsuzluğa yürüdüğünü öğreniyorum.

Gel bana güzel, üstüme seril

Yalnız uyuyamaz bu ten

Sen bana inan gizli de kalır

Aramızda olan biten

Gözleri kömür gömleği nakış

Katline yaman bir ferman her Bakış

Çok oyalama, bu ömrüme yetiş

Yurduna kavuş gel