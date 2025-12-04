Acı olay, Uşak merkeze bağlı Koyunbeyli köyü yakınlarında saat öğleden sonra gerçekleşti. Aylin Özmen'in yönetimindeki 35 ER 520 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Araçtan fırlayan sürücü, ağır yaralar aldı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya karışan başka araç veya kişi bildirilmedi, ancak yol koşulları incelemeye alındı.

Aylin Özmen Kimdir

Aylin Özmen, 46 yaşında bir nefes koçu olarak tanınıyordu. Mesleğinde bireylere stres yönetimi ve solunum teknikleri konusunda eğitimler veriyordu. Uşak'ta yaşayan Özmen, aynı zamanda iş insanı Ünal Demiran'ın eşiydi. Kökez Köyü'nde kökleri olan Özmen, ailesiyle sakin bir hayat sürdürüyordu.

Özmen'in profesyonel hayatı, son yıllarda nefes koçluğu alanında yoğunlaşmıştı. Yakın çevresi, onu enerjik ve yardımsever bir kişilik olarak hatırlıyordu. Kariyer detayları sınırlı kalsa da, Uşak'ta yerel toplulukta etkili bir figürdü. Bu trajik olay, ailesini derin yasa boğdu.

Uşak Kaza Yeri ve Müdahale Süreci

Kaza, Koyunbeyli köyü yakınlarındaki karayolunda meydana geldi. Otomobilin devrilmesiyle araçtan fırlayan Özmen, ihbar üzerine hızla gelen sağlık ekiplerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, kaza yerini güvenlik şeridiyle kapattı ve teknik inceleme başlattı.

Ekipler, aracın yoldan çıkma nedenini araştırıyor. Yolun virajlı yapısı ve hava koşulları olası etkenler arasında yer alıyor. Çevredekilerin tanıklıkları toplandı ve araç enkazı incelendi. Bu tür kazalar, Uşak'ta sıkça gündeme geliyor ve yetkililer sürücüleri uyarıyor.

Soruşturma ve Cenaze Detayları

Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor. Otopsi işlemleri tamamlandı ve dosya savcılığa sevk edildi. Aile, olayın şokunu yaşıyor ve sessizliğini koruyor. Kamuoyu, Özmen'in kaybı için başsağlığı mesajları paylaşıyor.

Cenaze, bugün Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Kökez Köyü'nde defnedilecek. Tören, aile ve yakınların katılımıyla sınırlı tutuldu. Köy camisinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Uşak Valiliği, olayla ilgili açıklama yapmadı ancak trafik güvenliği önlemleri artırıldı.

Bu kaza, Uşak'ta yol güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yerel yönetimler, virajlı yollarda işaretlemeleri güçlendirmeyi planlıyor. Özmen'in anısı, nefes koçluğu camiasında yaşatılacak. Ailesi, destek mesajlarıyla teselli buluyor. Bölgedeki sürücüler, dikkatli olmaya çağrıldı. Olay, Uşak'ın sakin yollarında beklenmedik bir trajedi olarak kayıtlara geçti.