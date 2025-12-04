“Deprem Tehlikesinin Artışını Ortaya Koyan Jeodezik Bulgular” başlıklı çalışmada, bölgenin 500–700 yıldır enerji biriktirdiği vurgulandı. Araştırmacılara göre, bu uzun süreli sıkışma olası büyük bir deprem sırasında ani bir şekilde açığa çıkabilir. Yeni uydu verileri ve gelişmiş modeller, iki kıtanın beklenenden daha hızlı birbirine yaklaştığını ve fay hattının daha geniş bir bölümünün kilitli olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, bölgedeki deprem riskinin önceki tahminlerden daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Önceki araştırmalar çoğunlukla yatay hareketleri incelediğinden, fayın kilitli bölgesinin sınırları tam olarak anlaşılamıyordu. Yeni yöntemler ise yüzeyin hem yatay hem de dikey hareketlerini detaylı şekilde ölçebildiği için, fayın davranışı hakkında çok daha net bilgiler sunuyor.

Dağlar yükseliyor

Araştırma, Himalayaların geniş alanlarında yer kabuğunun yılda 5–8 milimetre dikey olarak yükseldiğini ortaya koydu. Küçük gibi görünen bu yükselme, yüzyıllar boyunca biriktiğinde ciddi deformasyonlara neden oluyor. Bu durum, bölgenin hâlâ aktif olduğunu ve levha sıkışmasının devam ettiğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre biriken bu baskı, ana fay hattında büyük kırılmalara yol açarak çok şiddetli depremlere neden olabilir.