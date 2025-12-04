Son Mühür - Himalaya bölgesinde yapılan son araştırmalar, fay hattında biriken enerjinin büyük depremlere neden olabileceğini gösterdi. Güncellenen deprem tehlike haritasında Himalayalar, en yüksek risk seviyesi olarak belirlenen yeni “Bölge VI” kategorisine dahil edildi. Araştırmaya göre Hindistan’ın yüzde 60’tan fazlası da orta ve yüksek deprem riski taşıyan alanlarda bulunuyor.
Korkutan senaryo
Wion News’in haberine göre, Ekim ayında yayımlanan bir çalışma Himalayalar’da yakın gelecekte iki büyük depremin olabileceğine dikkat çekmişti. Son araştırmayı yürüten jeofizikçi KM Sreejith ve ekibi, bölgede yatay ve dikey yüzey hareketlerini inceleyerek fayın kilit noktalarını ve biriken enerjiyi belirledi. Himalayalar boyunca 800 kilometrelik hat üzerinde yapılan ölçümler, bölgede 8,8 büyüklüğüne ulaşabilecek iki deprem potansiyelinin bulunduğunu gösterdi. Araştırma ekibinde Rishav Mallick, Eric J. Fielding, MCM Jasir, Mark Simons ve Ritesh Agrawal da yer aldı.
Enerji birikimi çok fazla
“Deprem Tehlikesinin Artışını Ortaya Koyan Jeodezik Bulgular” başlıklı çalışmada, bölgenin 500–700 yıldır enerji biriktirdiği vurgulandı. Araştırmacılara göre, bu uzun süreli sıkışma olası büyük bir deprem sırasında ani bir şekilde açığa çıkabilir. Yeni uydu verileri ve gelişmiş modeller, iki kıtanın beklenenden daha hızlı birbirine yaklaştığını ve fay hattının daha geniş bir bölümünün kilitli olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, bölgedeki deprem riskinin önceki tahminlerden daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Kilitli bir fay bulunuyor
Önceki araştırmalar çoğunlukla yatay hareketleri incelediğinden, fayın kilitli bölgesinin sınırları tam olarak anlaşılamıyordu. Yeni yöntemler ise yüzeyin hem yatay hem de dikey hareketlerini detaylı şekilde ölçebildiği için, fayın davranışı hakkında çok daha net bilgiler sunuyor.
Dağlar yükseliyor
Araştırma, Himalayaların geniş alanlarında yer kabuğunun yılda 5–8 milimetre dikey olarak yükseldiğini ortaya koydu. Küçük gibi görünen bu yükselme, yüzyıllar boyunca biriktiğinde ciddi deformasyonlara neden oluyor. Bu durum, bölgenin hâlâ aktif olduğunu ve levha sıkışmasının devam ettiğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre biriken bu baskı, ana fay hattında büyük kırılmalara yol açarak çok şiddetli depremlere neden olabilir.