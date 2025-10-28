Kanuni Sultan Süleyman “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü ne kadar doğru... Osmanlı’yı İmparatorluk haline getiren ve en uzun süre iktidarda olan Padişahımız, ne kadar güçlü olsa da, sağlığını yitirmeye başladığı günlerde söylemiş bu sözü... Herkes onun yerine geçip, devleti yöneten güçlü bir kişi olmak isterken o rahat ve sağlıklı bir nefes için tahtı bile devretmeye hazır. Son günlerini yaptığı hataların pişmanlıkları geçirmiş...

Bir tatlı sağlık için her şeyini fedaya hazır! Sağlık çok önemli... Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı... Her yeri pembeye boyadık. Pembe kurdeleler taktık. Erken teşhiş hayat kurtarır dedik. Kadınların 50 yaşından sonra mutlaka mamograf çektirmesi gerektiğini vurguladık. Şimdi pembe yerini turuncuya bırakıyor. 2-8 Kasım Lösemi haftası... Bu hafta da çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratacağız...

Hemen hemen her hanede bir kanser vakası var. Katkı maddeli beslenmemizin karşılığını alıyoruz. Birkaç ay önce anneminde meme kanserine yakalandığını yazmıştım. Okuyucularımızdan sürekli geçmiş olsun mesajları, duaları ve Prof Dr Aziz Karaoğlu’nun tedavisi, akılı ilacın aklı sayesinde şu an iyi... İzmir’de yanı başımda olması bana da iyi geliyor.

İZMİR’DE NELER OLUYOR?

Bu ayın kahramanları gazeteci üstatlarım Mehmet Kurt ve Esat Erçetingöz’dü. Neden mi?

Ceviz Bebekler Homeros ödülleri...

Gazeteci- Müzisyen Mehmet Kurt tek kişilik bir ordu gibi, hemen hemen tüm etkinliklerde çekçekli bavulu, gülümseyen yüzü ve “Şapkasız çıkmam abi” diyerek başında mutlaka şapkası ile onu görürsünüz. Bu ay önce “Ceviz Bebekler” kitabını yazdı. Kendi yayınevinde bastı. İmza günü düzenledi. Swiss Hotel Saklı Bahçe doldu taştı.

Sonra Homeros Ödüllerini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde dağıttı. Gecenin sunucusu, dostum Aylin Akdoğan göz kamaştırıyordu. Ünlü modacı Jeyan Gedik, Homeros’un yaşadığı dönemi hatırlatan bir kıyafet hazırlamış. Haftalarca üzerinde çalışmış. Tamamen el işçiliği var. Gedik, kostümü hazırlarken arkeoloji eğitimininde faydalı olduğunu belirtmiş. Son Mühür ailesine de törene katkılarından dolayı bir plaket verildi. Bu yıl plaket aldık seneye ödülü de alırız inşallah...

Erçetingöz’den iki sergi...

Fotoğraf Sanatçısı- Gazeteci Esat Erçetingöz ise önce Rize’nin doğal güzelliklerini anlatan 53 kişisel sergisini açtı. Sonra o sergi kapanıp, Rize’de sergi açılması için yola çıkarken, 54. sergisini Kemeraltı Abacıoğlu Han Yola Sanat Galerisi’nde açtı. Kemeraltı’nın gizli fotoğraflarından oluşan “Tarihe Işık Tutmak” sergisi 9 Kasım’a kadar gezilebilecek. Asıl sürpriz yıl sonunda gelecek olan “Martılar Delirmiş Olmalı” Ahmed Adnan Saygun’da martılar üzerinize gelecek...

Kitap Fuarı’na veda...

Kitap Fuarı 10 gün boyunca şölen sundu. Yağan yağmura rağmen kitap kurtları Kültür Park’ı kapladı. Yazrlar stantlarda ve özel imza alanlarında karşıladı. Fuarın dört köşesinde sohbetler düzenlendi. Yazar ve şairler sorular soruldu, fikir alındı. Kitapları imzalatıldı. Uzun kuyruklarda yeni dostlar edinildi. Ne de olsa aynı yazarın hayranıydık. Bol bol fotoğraf çekilerek anılar denizine yüklendi. Benim açımdan fuar dostlarla buluşmak anlamına geliyor. Hidayet Karakuş, Mavisel Yener, Hacer Kılcıoğlu, Mustafa Balbay, Behiç Ak, Tülay Cengiz, Serkan Esen, Mustafa Yıldız gibi yazar dostlarımla selamlaşmak, ayaküstü sohbet etmek paha biçilemez. Basmane girişinden Yunuslu Parka kadar derin boşluk sonsuzluk gibiydi. İzmir Enternasyonel Fuarı’nda yapılan hata, kızkardeşinde de yapılmış. Hollerin önünde ayrık otu gibi kalan stantlar Basmane kapısından tek sıra başlasa daha güzel olmaz mıydı? Bence çok güzel olurdu. Açılış töreninde güneşin altında protokol terletildi. Üstü kapalı bir düzenek hazırlanabilirdi. Pahalı diyenler için sahaflarda 20 TL’ye kitaplar vardı. Ancak, okurları için yazarından imzalalı kitabın değeri paha biçilmezdir.

Kültür Yolu İzmir’de...

Şimdi sıra Kültür Yolu Festivali’nde, eğlence devam ediyor. 2 Kasım’a kadar şehrin birçok noktasında sergi, konser, söyleşi, panel, opera, bale, tiyatro, sokak müzisyenleri, sokak tiyatroları, gastronomi etkinlikleri sizi karşılayacak. Alsancak Garı ve Kültür Sanat Fabrikası’nda yer alan sergileri kaçırmayın. Özellkle Aselsan’ın atık malzemelerle yapılmış sanat eserleri sizi büyüleyecek. Bir ara şehrin çeşitli noktalarını inekler sarmıştı. Sergi sonunda bu eserler sabir olarak şehre kazandırılsa çok hoş olur. Swiss Hotel’de de Sındırgı Yağcıbedir Halıları sizi bekliyor. Dünyaca ünlü el dokuma halıları evinize gelmek istiyor. Neden olmasın?

Melek anne Melek oldu...

Annesini kaybeden çocuk büyüdüğünü hissediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan, İzmir’in kalbi Konak’ın bir dönem Başkanı olan, Gazeteci, Yazar, Şair Hakan Tartan’ın annesi Melek Tartan sonsuzluğa yürüdü. Melek Tartan Türk Tiyatrosu’nun özel isimlerinden biriydi. Protokol huzurunda en çok rol alan sanatçılardan biriydi. Birçok politikacı onun oyunlarını izlemeye gelirdi. Radyoda radyo tiyatrolarında da sesi ile yer aldı. Ödüller kazandı. 90 yaşında bir yıldız daha kaydı. Önce Devlet Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Alsancak Hocazade Cami sevenlerince dolduruldu. Sonsuzluğa uğurlandı. “Tek yıldızsın sen mavi göğümde, bir göz kırpsana bana” Yönetmen eşi Fikret Tartan’a kavuştu. Ruhu şad olsun. Tören sonrası Mehmet Karabel, Hüseyin Çorlu ve Kemal Kamburoğlu ile yağmur altı çay keyfi süperdi.

Liderler İzmir’de...

İzmir’e partilerin liderleri akın ediyor. Özel ilgi gören İzmirlileri parti genel başkanları selamlıyor. Zafer Partisi Genel Başlanı Prof Dr Ümit Özdağ üç gün İzmir’deydi. Ayakkabı ve Tekstil Fuarı’nda sanayicilerle, Oda başkanları ile görüştü. Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalattı. Gençlerle buluştu. Sohbet etti. Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan il kongresi için İzmir’deydi. Saadet Partisi Genel BaşkanıMahmut Arıkan kardeşlik buluşması adıyla İzmirlilerle KültürPark’ta biraraya geldi. İYİ Parti Lideri Musavat Dervisoğlu 9 Kasım’da İl kongresi için iyilerle buluşacak. MHP sahaya iniyor. Kurultay davası reddedilen CHP rahat bir nefes aldı. Özgür Özel’de yakında İzmir’e gelebilir.

Sena Harbiye’yi feth etti...

Sanatçılar için Harbiye Açık Hava özel bir yerdir. Bir dönem Rumeli Hisar’ı da öyleydi. Ama artık orada konser verilmiyor. Geçen hafta sonu 10. sanat yılını Harbiye’de kutlayan Sena Şener’i sevenleri yalnız bırakmadı. Erkan Uğur, Tuna Kiremitçi, Güneş, Keremcem, Umut Kaya gibi sanatçı dostları ve babası Hakan Şener ile sahneyi paylaştı. Konser öncesi düzenlediği düet yarışmasını kazanan Soraya Macit ile birlikte "Sevmemeliyiz" şarkısını seslendirdi. Göz kamaştırıcı bir konserdi. Sahnede düetler ve yapılan shovlarla konser ölümsüzleşti. Sahnede devleşen Şener’in şarkılarının tamamına eşlik eden gençler, konserden çok memnun ayrıldılar...

Açın Radyonuzun sesini...

Radyo Ege hem stüdyosundan hem de farklı alanlarda açılış ve etkinliklerde yaptığı canlı yayınlarla 30 yıldır sizin yanınızda olmaya devam ediyor. Sena Şener söylüyor... Kendi şarkılarının hepsi muhteşem ama bu kez, bir Yeni Türkü şarkısı coveri DÖNMEK... “Dönmek mümkün mü artık dönmek onca yollardan sonra... Yeniden yollara düşmek... Neresi sıla bize neresi gurbet... Yollar bize memleket...”