Son Mühür- Birlik Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kucur, İzmir Şehir Hastanesi'nin otopark katında meydana gelen araç yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, hastanenin ciddi ihmaller zinciri nedeniyle büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü duyurdu. Kucur, acil durum hazırlıklarındaki eksiklikler nedeniyle kamuoyuna ve yetkililere sert uyarılarda bulundu.

Kapalı otoparkta LPG ihmali: Yangının ilk nedeni

Sendikanın ulaştığı bilgiler ve saha gözlemleri, yangının hastanenin -2 otopark katında, LPG'li bir araçtan kaynaklandığını ortaya koydu. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kucur, kapalı otoparklara LPG'li araç girişinin kesinlikle yasak olmasına rağmen, hastane yönetiminin bu kurala uymadığını ve araçların hiçbir kontrol mekanizması olmaksızın içeri alındığını ifade etti. Bu denetimsizliğin, yangının çıkışına zemin hazırlayan temel faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Acil çıkışlar çalışmıyor: "Bu sıkça bir skandaldır"

Hüseyin Kucur, yangın anında yüzlerce kişinin hayatını kurtarabilecek en kritik noktaların dahi kullanılamaz durumda olduğunu vurgulayarak şok edici detayları paylaştı. Kucur, "Yapılan tespitlere göre, yangın merdivenlerinin kapıları kilitliydi. Dahası, kapı kolları sökülmüş ve kullanılamayacak vaziyetteydi. Bu durum, insanların içeriden dışarıya tahliyesini imkânsız hale getirirken, dışarıdan müdahaleyi de engellemiştir. Bu, açıkça bir güvenlik skandalıdır," sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yönetim uyarılara rağmen eksikleri gidermedi

Sendika yetkilisi Kucur, hastane yönetimini daha önce yapılan uyarıları ve basına yansıyan haberleri görmezden gelmekle suçladı. Defalarca, yangın tatbikatlarının ötesinde, gerçek bir acil durum için hazırlıklı olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduklarını belirten Kucur, buna rağmen yangın kapılarının büyük çoğunluğunun işlevsiz kaldığını gözlemlediklerini ifade etti. Kucur, hastane yönetiminin teknik eksiklikleri gidermek yerine, yapılan başvurulara yapıcı bir yaklaşım sergilemeyerek sorunu daha da derinleştirdiğini kaydetti.

Yetkililere kritik çağrı: "Yarın çok geç olabilir"

Birlik Sağlık-Sen adına son bir çağrı yapan Hüseyin Kucur, bu olayın büyük bir şans eseri ucuz atlatıldığını ancak ihmallerin sürmesi durumunda daha büyük bir facianın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kucur, kamuoyuna ve ilgili tüm yetkili makamlara seslenerek şunları talep etti: "İzmir Şehir Hastanesi'nin derhal detaylı bir şekilde denetlenmesi, kapalı otoparka LPG'li araç girişlerinin kontrolsüzlüğüne son verilmesi ve en önemlisi, tüm yangın kaçış yolları ile acil çıkış kapılarının eksiksiz ve anında çalışır hale getirilmesi hayati bir zorunluluktur." Bu tedbirlerin ertelenemez olduğunu ve yüzlerce hastanın, personelin ve ziyaretçinin güvenliği için atılması gereken en öncelikli adımlar olduğunu sözlerine ekledi.