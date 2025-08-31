İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı. Bu yıl her şey farklı yerde İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ve ekibi iyi çalışmış.

Her sene aynı denilen stantlara bir enerji gelmiş. İzmir'in Başkanı Cemil Tugay bu yılda fuarı birgün uzatmış. 12 gün sürecek iki gün yoğun ve keyifli bir şekilde geçti bile...

GÖL'ÜN KEYFİ...

Şu an Fuar'da yeni açılan Göl Gazinosu bahçesinden yazıyorum. Kahvemi yudumlayarak suni gölü izliyorum. Hafif bir rüzgar, fıskiyelerden gelen su sesi huzur veriyor. Kuğulu bisikletler de olsaydı keşke... Buraya Gastronomi Müzesi yapılacak, şimdilik ön sergi var. Küçük bir alan daha çok ürün olabilirdi. Salon boş kalmış burada da fuarın 94 yılını anlatan başka bir şergi ya da halka küçük tadımlar sunan bir mutfak şov yapılabilirdi.

ANTAKYA KÜNEFECİSİ...

Paraşüt Kulesi altı ve çevresindeki gıda firmaları Yunuslu havuzun sağına taşınmış. Antalya Künefesi mekan Yunuslu havuz olunca, Hataylı sanatçı Yunus Bülbül'ü davet etmiş. Ünlü Türkücü, arabesk şarkıcısı ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yunus Bülbül ve Neslihan sevilen şarkılarını seslendirirken, hediyeler dağıttı. Künefe ikram etti. Hayranları bol bol fotoğraf çektirdi

Antakya'nın tescilli künefesinin tadı damaklarda kaldı. Basmane kapısından Fuara gelen ziyaretçiler kaymaklı, dondurmalı yöresel lezzet künefeyi tatmadan geçmiyor. Stantın önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Künefe dışında Antakya ürünlerini satın alabiliyorlar. Diğer lezzetleri tadıyorlar.

TARHANA BABA VE SEVDİĞİNİZ LEZZETLER...

Bu alanda Antakya dışında ülkenin meşhur değerlerini bulmak mümkün... Uşak'ın tarhanasını marka yapan Tarhana Baba da burada hem bardak bardak ikram ediyor hem de bu ürünün şifasını anlatıyor. Siirt'in fıstığı, Karadeniz'in tereyağı, peyniri, Afyon'un sucuğu daha neler neler...

Tek sorun stantlar çok iç içe olması... Aslında Basmane girişinden başlayarak yayılabilirdi.

Neyse biz yukarı doğru yürüyoruz. Eğitim, spor, otel stantları sonrası özlediğimiz mekan Göl Gazinosu'na ulaşıyoruz. İşletmesini Grand Plaza'nın yaptığı uygun ücretlerle aparitif lezzetler ve içeceklerle göl kenarında kısa bir mola veriyorsunuz. Karşıda Atlas Pavyonu'nda iki özel sergi Refik Anadol'un iki eseri, izlerken stresten kurtuluyorsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve özel eşyalarının sergilendiği, Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı sergisi kaçırılmaz... Atlas pavyonu fuarın en özel yeri konumunda...

YE İÇ EĞLEN...

Fuarı gezerken acıkanlar Göl Gazinosu yanında eski Lunapark alanına kurulan ye iç eğlen bölümüne geçiyor. Dumansız, hijyen ve sağlıklı ürünler burada... Hem kurulan sahnede çıkan müzisyenlerin konserleri ile eğleniyor hem de lezzete duyuyorsunuz.

ŞIRDANCI MEHMET...

Şırdancı Mehmet bunlardan biri Master Cheff yarışmasında fenomen olan Sırdancı Mehmet, şırdanın birçok derde şifa olduğunu ve etin en güzel yeri olduğunu belirtiyor. "Bir yiyen hayran kalır vazgeçemez. Şırdanlı hayat sağlıklı hayat. Şırdanı seven kendini sever. Kendini seven şırdan yer..." diyor. Dubai ve Newyork'ta da şube açmış.

BELEDİYE SOKAĞI...

LOZAN kapısı girişinde yer alan belediyeler çeşitli etkinliklerle halkın nabzını tutuyor. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en güzel şekilde fuarda kutladık... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasıyla Türk ordusunun olamaz denileni yapıp yenilmez denilen işgal kuvvetlerini yendiği ve esaretin bittiği günün 103. yılı...

"Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri!" o emir ile 09 Eylül'de İzmir'e varış... Kuruluşun ve kurtuluşun başlangıcı...

İZMİR'DE BAŞKA KUTLANIR...

30 Ağustos coşkusu bu yıl da şehrin dört bir yanına yayılıyor. Şehrin kalbinde Kültürpark'ta ise İzmir Enternasyonal Fuarı ile birleşti kutlamalar... Ali Altay ve Edis konserleri ile zirve yaptı. İzmir'in başkanı Dr. Cemil Tugay da gençlerle beraber bayrak sallayarak konseri izledi.

İHTİYAR DELİKANLI ÇOK RENKLİ...

Gençler ve çocuklar için özel alanlar var. Migros tedarikçi standı bu sene daha farklı bir alanda yine tadımlar yaptırarak ürünlerini tanıtıyorlar. Çim konseri karşısında fuar çarşısı var. Sosyete pazarı burada ucuz giyim ve hediyelik diye bulabiliyorsunuz

Çim Konserleri fuarın assolist gibi... Candan Erçetin ve Edis konserleri süperdi. Bu akşam sıra Yıldız Tilbe'nin deli dolu bir konser bizi bekliyor. Yarın rap müzik denince akla gelen ilk isim Ceza yerini alacak.

BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN...

Uzun Havuz kenarında fuar kapsamında Big Boyz Festivali'nde dans, müzik, motor, otomobil, kamp, karavan ekstrem sporlar var.

Sevdikleriniz için üç boyutlu maket heykeller yaptırabiliyorsunuz. Güzel ve özel bir hediye seçeneği...

Festivalin arkasında yeni açılan sergi salonunda ise Fırat Neziroğlu'nun dokuma sergisi ve Mehmet Nuri Göçen Vakfı Uluslararası Seramik Çalıştayı Koleksiyonu sergisi var.

SOKAK GÖSTERİLERİ...

Belirli saatlerde karşınıza çıkan sokak gösterileri büyülüyor. Dev ayıların gösterisi süper, kaskatlı havuzda ışık ve su oyunları da ilginizi çekiyor. Bu yıl kitap, sabahlar ve söyleşilerde var.

Evet ben buradayım. Hadi siz de çıkın çıkın gelin!

DAİMA GÜLÜMSEYİN...