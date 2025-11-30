Bu sabah yağmur var İzmir'de... Erken kalkmak mecburen işe gitmek mecburiyetten...

Yola revan oluyoruz. O ne? Balçova Belediyesi içimizi ısıtacak bir sürpriz yapmış. Sıcacık bir tarhana çorbası... Tarhana Baba'nın fuardaki ikramı gibi olmasa da oldukça lezzetli... Başkanıma selam olsun. Sen neymişsin be abi... Çorbayla Ata Caddesi üzerinde metroya yürürken kaldırımdan çıkan bir taş yüzünde ayağım burkuluyor. Başkanın kulaklarını çınlatıyorum. Genç başkan buna hiç mi dikkat etmez? Bir el attırıp şu kaldırımdan çıkan taşları düzeltse...

İnsan ne garip değil mi? Az önce Başkan Onur Yiğit gönlümü almış, eline sağlık derken daha üç dakika geçmeden ayağım tökezledi diye eleştiriyorum. Başkanlık zor zanaat yani... Bugün CHP Kurultayı başlıyor gitse bir türlü gitmese bin... Meteoroloji sel uyarısı yaptı. Allah korusun bir şey olsa gazete manşetlerini görür gibiyim. Başkan kurultayda şehir sular altında...

SICAK BAKIŞ...

Haftanın son iş günü bu düşüncelerle yayına giriyorum. Bu hafta renkli konuklarım vardı. Önce sağlık dedik. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ile sağlığı masaya yatırdık... Başarılı Dj, Manken, Şarkıcı olarak sanat dünyamızda yerini alan Melis Akışka ile notalar denizinde yüzdük, duayen gazeteciler Ahmet Kaplan ve Hasan Çölmekçi ile gündem masası kurduk. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr Esra Akın ile sağlıkta etik değerlere bakış attık. Deneyimli siyasetçi, CHP Meclis Üyesi, veteriner hekim, dostumuz Selçuk Karakülçe ile tarım konuştuk. Eğer şimdiden önlem alınmazsa gelecek çok parlak değil! Veee haftanın son iş günü...

RESİM DOKUNUR...

Genç bir ressam konuk... Narin, içten, samimi... İsmi gibi zarif, küçük ve nazlı... Rümeysa Yılmaz... Ona sarı laleler almak lazım çiçek pazarından...

ALKIŞLAR GENÇ RESSAMLARA...

Yüreklere el izleri bırakıyorlar. Bir yaşlılar evi olan Eden Rezidans bir sanat atölyesi olmuş. Yaş almış büyüklerimizle resim yapıyorlar birbirinden özel ressamlar onlara dokunuyor. Sadece fırça darbeleri tuvale yansımıyor. Gönüllerde yer ediniyor. Özer Ulukaya küratör... Koordinasyonu sağlayan Rümeysa Yılmaz dışında Banu Tokaç Sezgin, Filiz Hallıoğlu, Gülümay Çiroz, İlhan Dündar, Pelin Aktan, Yüksel Baydar, Gültekin Rüzgar bu özel çalıştayda yerini almış. Her ressam iki tablo da yapıp bu etkinliğe hediye edecek. Odalarında bu tablolara bakan büyüklerimiz bu bir haftayı hiç unutmayacak. Eserler odalarda yerini almadan önce 01 Aralık Pazartesi günü Eden Rezidans'ta sergilenecek. Orada yaşayanların yüzünde bir tebessüm oluşturanların, bu organizasyon içinde bulunanların yüreklerine sağlık...

GELECEĞİ PARLAK...

Rümeysa Yılmaz, bu ismi kenara not alın gelecekte ismini çok duyacaksınız. Yolun açık olsun Rümeysa...

**

BU GURUR BAŞKA...

Yayın sonrası MBA okulları Dokuz Eylül Kampüs Müdürü Hakan Solmaz aradı. Okulun başarılı öğrencileri katıldıkları yarışmalardan üç kupayla dönmüş... Hocam telefonda bunları anlatırken sesi titriyordu gurur duyuyordu onlarla... Bu his nasıl anlatılabilir ki? Bambaşka bir duygu bu...

HAVUZA MADALYA YAĞDI...



Geçen sene Türkiye Şampiyonu olan, MBA yüzme takımı bu yılda İzmir İl Şampiyonu oldu. Okul Sporları Yüzme Gençler İl Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde kazanmışlar. Şimde bölge ve Türkiye Şampiyonluğu sırada...

ONLAR DÜNYA ŞAMPİYONU...

Bir diğer şampiyonluk da Roma'dan geldi. Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdılar. 28 ülkenin robotik takımlarının katıldığı yarışmaya, bölge şampiyonalarında dereceye giren ekipler yarıştı. Fibonacci Avrasya Olimpiyatları'nda MBA Okulları Dokuz Eylül Kampüsü Robotik Takımı Junıor İnnovators, Dünya Şampiyonu oldu. Gençleri kutluyorum.

Salı günü okulu ziyaret edip şampiyonlarla tanışacağım.

CHP'DEN BİR KURULTAY DAHA...

CHP olağan kurultayı devam ediyor. Cuma başladı. Üç gün sürdü. Bugün son gün 80 kişiye çıkarılan PM seçilecek. Bakalım İzmir'den kimler girecek... Dün Genel Başkan Özgür Özel güven tazeledi. Onların tümünü alarak, ele güne karşı yapayalnız olmadığını ispat etti. Şimdi CHP üzerinden kara bulutları uzaklaştırma zamanı...

GEÇMİŞ OLSUN!

Hafta başından beri yağmur geliyorum dedi. Gelsin ihtiyacımız var ama az az yağsan olmaz mı? Artık iklim değişikliği nedeniyle kovalarla dökülüyor tepemize...

Kemeraltı ufak çapta zarar gördü. Maalesef FOÇA ve ÇEŞME sular altında kaldı. Deniz ile kara birleşti sanki... Turizm cenneti iki ilçemize geçmiş olsun diyorum. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Yalnızlık ömür boyu...

TAM ORTASINDAYIM...

Aralık ayına giriyoruz. Bugün Kasım ayının son günü... 12 gün sonra 12 Aralık saat 12.00 olduğunda bir yaş daha alacağım. 53 olacak... Tam ortasındayım yolun, koşunun... Tam varıyorum hedefe bir yenisi başlıyor. Bu oyun hiç değişmiyor. Hala yarış, heyecan, figan... Nice mutlu yıllara Tuci... Ne kadar yaşlansan da hep yaşın 19! Bu sevda başından gitmiyor...

AÇIN RADYONUN SESİNİ...

RADYO EGE'de MFÖ söylüyor. Yazımda bol bol andık. Özkan ağabeyim özledik be seni... Arif tekrar beyazperde de olacak. Seni göremeyecek miyiz? Garavel dede gönüllerde... Muhabbetler sana doğru... Göğe selam olsun! GÜLLERİN İÇİNDEN... Camdan yağmuru izlerken dinlenecek en güzel şarkılardan biri...

"Güllerin içinden canım koşarak koşarak gel bana gel! O güzel gözlerini canım sürerek süzerek gel bana gel. O küskün yüzün gayrı gülsün canım gülerek gel bana gel... "

DAİMA GÜLÜMSEYİN...