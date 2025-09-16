"Sevmek birçok şeyi göze almaktır." der Murathan Mungan, Olmasa Mektubun şarkısının sözlerinde... Bir Yunan ezgisinin üstüne yazdığı şarkı çok sevilmiştir. İstersen Hiç Başlamasın ve Çember gibi iki çok özel Yeni Türkü eseri de Murathan Mungan ve Selim Atakan imzası taşır. Bu şarkıları Derya Köroğlu kadife sesi ile kalbimize kazımıştır. Anılar denizinde kaç kadının gözlerinin içine bakarak söylemişimdir bu üç şarkıyı bilinmez...

ÖDÜL GECESİ...

Geçen gün Vecdi Sayar'ın nazik daveti ile Fransız Kültür Merkezi'ne, ödül gecesi için geldiğimde bu şarkıların mimarlarından Selim Atakan ve Derya Köroğlu ile karşılaşacağımı bilmiyordum. Yeni Türkü grubunu çok sevdiğimi bilirsiniz. Her şeye rağmen bu yılda flamingo eşsiz bir melodi ile dans etti.

İMKANSIZLIK AŞKLA AŞILDI...

Neyse kaseti biraz başa alalım. Uluslararası Müzik ve Film Festivali beşinci kez tüm engellemelere, imkansızlıklara rağmen aşkla gerçekleşti. Müzik ve sinema tutkunu Vecdi Sayar sevmek birçok şeyi göze almaktır diyerek yola çıktı. Muhteşem bir finalle Festivali yüzünün akıyla bitirdi. Ufak tefek aksaklıklar vardı ama o kadar kusur kadı kızında da olur derler... 5 gün boyunca birbirinden özel film gösterimleri, atölyeler, animasyonlar, müzik... Ve final, ödül gecesi...

Bir Festivali beş yıl aralıksız yapmak kolay değil. İlk dördünde İzmir Büyükşehir Belediyesi imzasını taşıyan etkinlikte bu yıl ne büyük ne de küçük belediye desteği var. Sponsorlar arasında ARKAS, ETİK, Şehrin sembol otelleri, Alman Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Renk Sinemaları, İSTİNYE Teras, YÜKSELİŞ gibi kurumlar var. Kültür Bakanlığı da destekliyor. Herkes yüreğini koymuş ortaya, belediye olmadan da bu etkinlik yapılabiliyormuş. Onu gösterdiler. Ancak anladığım kadarıyla destek olunmadığı gibi köstek olunmuş...

KÜSKÜNLER ORDUSUNUN GÜÇLÜ KOMUTANLARI...

İzmir'in Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın neden böyle bir küskünler ordusu yarattığını merak ediyorum. Oysa barışçıl, dostane bir yapısı var. Hele gülümseyince ortamda güller açıyor. Ancak Yücel Erten, Vecdi Sayar, Haluk Işık, Hasan Tahsin Kocabaş ve daha birçok kişi küsmüş durumda... Hepsi bir komutan... Bazı sanatçılar ve gazetecilerin bu amaçla bir araya geldiği görülüyor. Bu küskün komutanlar birleşip yeni askerler kazanırsa çanlar Tugay için çalabilir.

TUGAY BARIŞIR...

Gönül adamı Başkan Tugay, bu hızla insan kırmaya devam ederse beş yıl sonunda tüm İzmir'i karşısında görebilir. Sosyal medyada Fuar diyor altta şu, koku ve çöp yorumları... İşi gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Bence kısa zamanda gönülleri alır ve İzmir'in renkleri daha da canlanır. Neyse konumuz bu değildi.

DOSTLARLA YENİ PROJELER ÜSTÜNE...

Fransız Kültür Merkezi'ne geliyorum. Etkinlik 19.00'da başlıyor. Ben 18.39 gibi oradayım. Dostların ve yıldızların arasında... İzleyici Jüri üyesi olan dostlar ile karşılaşıyorum. Zerrin İlbay güleryüzüyle karşılıyor beni... Ardından Prof. Dr. Erkan Sevinç, Esat Erçetingöz, Bektaş Türk, Mustafa Yıldız ile sohbete başlıyorum. Aynur Nur bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Alman Kültür Merkezi Etkinlil Koordinatörü Özlem Günerli'yi özlemişim.

Memleket Partisi Basın Sorumlusu Mevhide Koloğlu ve eşi Sina Koloğlu da erken gelmiş. Partinin kapanması ve CHP'ye geçiş sürecini koruyoruz. Sina Bey yazılarını severek okuduğum, kalemi güçlü bir gazeteci ve müzisyen bulutsuzluk özlemi çekenlerden, Milliyet defterini kapattıktan sonra odatv yazarı olmuş.

Ünlü siyaset ve iş insanı Alaattin Yüksel, uzun zamandır göremediğim Deniz Yüksel ile gelmiş. Ayaküstü sohbet ediyoruz. Gecenin sponsorlarından...

Çok sevdiğim yönetmen Mehmet Binay da burada Caner Alper'i gözlerim arıyor. Yok! Meğer hastaymış evde yatıyormuş. Gözleri ile ilgili bir problem... Çok selam ve acil şifalar dileğimi iletiyorum Mehmet Hocaya...

Yazar Tülay Pırlant kitabından yola çıkarak bir belgesel film hazırladıklarını söylüyor. Sabırsızlıkla bekliyorum.

YİNE KADIN YAŞAMINA DOKUNACAK...

Halkla İlişkileri duayeni, Yazar, ARKAS Holding Kurumsal Direktörü Berna Kumaş Sipahi ile selamlaşıyoruz. Yeni kitap bitmek üzereymiş. "Aşk var mı?" diyorum "Aşksız hayat olur mu? diyor. Yine hayatın içinden bir kadının inişli çıkışlı yaşamına dokunacağız. Bol gözyaşı ve kahkaha bizi bekliyor. Film tadında bir roman doğum sancıları içinde bakalım bu 4. romanı sevecek misiniz? Biz 4.romanı okurken" Gökten üç elma düşmüyor" film olsa... Bu kadar yönetmen henüz bu kitabı keşfedemedi.

Türk sinemasının unutulmaz yönetmen, senarist ve yapımcı Ömer Vargı da burada üstelik... "Sinema nereye gidiyor? İzleyiciden karşılığını bulacak mı? gibi soruları sorduğumuz şu günlerde film çekmek iyice zorlaştı" diyor.

19.15'de kapı açılıyor ve yerlerimize geçiyoruz. Sanatçıların, gençlerin, sinemaseverlerin buluştuğu gece başlıyor. Hiçbiri sponsor olmadığı gibi geceye de başkanlar gelmemiş.

CUMBUL'U ÖZLEMİŞİZ...

Geceyi ünü İzmir’de dünyaya yayılan Meltem Cumbul sunuyor. Mavi kostüm çok yakışmış. Çok yakında İzmir Şehir Tiyatroları'nda bir dram ile sahne alacak. O İzmir'i İzmir onu özlemiş. Ödül töreni öncesi sponsorlar plaket veriliyor. Böyle organizasyonlara destek olmak firmalar içinde bir prestij... Ödül töreni başlıyor. Dizi müziği, film müziği derken, Derya Köroğlu ve Selim Atakan ödül alıyor. Yıllardan sonra ne güzel onları yanyana görmek... Üç şarkı hakları var. Keşke biraz daha fazla söyleselerdi. Efsane üç şarkı İstersen Hiç Başlaması, Çember ve Fırtına koro halinde söyleniyor. Köroğlu gitarı ve sesiyle, Atakan piyanonun eşsiz melodisiyle koroya eşlik ediyor. Herkesin ezbere bildiği şarkılar üretmek ne keyiflidir değil mi? Öyle bir lezzet bırakıyor ki damağımızda sonrası hiç sanki... En İyi Film Müzisyen'e gidiyor.

ARKAS bağlarında üzüm sulu kokteyl başlıyor. Bir ara Türk Tiyatrosu'nun yaşayan efsanesi Yücel Erten ile Vecdi Sayar'ın sohbetine katılıyorum. İki üstatı ağzından bal damlıyor. Erten cesareti ve naif duruşu için tebrik ediyor Sayar'ı... İki güç birleşse ne çalışmalar çıkar ortaya...

SERGİ HAZIRLIĞI...

Esat Erçetingöz çok özel bir sergiye hazırlanıyor. Martıların Efendisi o... Öyle bir sergi olacak ki martılar omzunuza konacak gibi hissedeceksiniz. Muhteşem bir sergi bizi bekliyor.

VESEK İLE İDDİA...

Kokteyl alanında samimi sohbet ve fotoğraf çekimi devam ediyor. Müzisyen Şenay Lambaoğlu da Jüri üyeleri arasında... Yıllar önce İzmir Enternasyonal Fuarı'nda tanışmış. Fuardan Yüzyüze programına davet etmiştim. Maalesef son anda sağlık problemi nedeni ile katılmamış. Onu yerine yönetmen yapımcı Nesim Bencoya'yı konuk almıştık.O zaman Sinema Burada etkinliğini Hazerfen Film organize ediyordu. İkisi ile birlikte bu etkinlikte karşılaşmak çok güzeldi. Onu bir daha ki gelişinde mutlaka konuk alacağız.

Gazeteci dostum Mazlum Vesek ile bir iddiaya girdik. Cuma akşamı onu sakalsız göreceksiniz. Bakalım. Tunç gibi sağlam adımlarla basabilecek miyim?

Böyle bir geceyi tek başına organize etmek kolay değil. İzmir böyle etkinliklere aç... Farklı misyonlarla film festivaller çoğalması... Kedimizi ve flamingomuzu çok seviyoruz. Daha nice yıllarda buluşalım. Yüreğine sağlık Vecdi Sayar...

AÇIN RADYONUZUN SESİNİ...

RADYO EGE'de Özlem Tekin söylüyor... Aşk her şeyi affeder mi? "Dersin zamanla geçer güzel günlerin hatırına aşk her şeyi affeder mi?"

