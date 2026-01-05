Faruk Bildirici ne güzel anlatmış aklından geçenleri: ‘’ Diline hâkim, mesleğine saygılı, olaylara nesnel bakabilen ve analiz eden gazeteci, haberinde kendi sözcüklerini kullanır; haberin dilini özgün bakışıyla kurgulamaya özen gösterir.’’

ABD, Venezuela’ya saldırıp Başkan Maduro ve eşini derdest edip Amerika’ya götürdü ya…

Bizim haber kanalları Maduro’nun yakalandığını söyledi. Maduro, kimden kaçıyordu ki de yakalanmış olsun!

‘’ Kontrol bizde, Venezuela’yı biz yöneteceğiz. Venezuela’nın petrolünü biz satacağız.’’ diye konuşan Trump’ın bu saygısız/ pervasız tutumunu eleştirmek yerine Maduro’nunyakalandığını söylüyorlar.

Dünya petrol rezervinin en büyüğü, 303 milyar varil ile yaklaşık yüzde 20’si Venezuela’da. (Barış Terkoğlu/ 5 Ocak 2026- Cumhuriyet)

Grönland’ı isteyen, Kanada’yı 52.eyaleti yapmak isteyen, Meksika ve Küba’yı tehdit eden saldırgan Trump’a bizimkilerin bir tepkisi oldu mu sahi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Filistin toprağı olan Gazze’yi yerle bir eden Trump, 2026 Ocak’ın başlarında Venezuela topraklarına bomba yağdırdı ve Devlet BaşkanıNicolas Maduro’yu, aynı bir eşkıya gibi haydutça bir operasyonla ele geçirip ABD’ye kaçırdı.

Bu haydutluğa demokrasiden yana olan tüm başkanlar karşı çıkmalıdır. Susan insanlık suçuişler!

Güçlü olanın yanında yer almak bugün size zarar vermez ama ileride sizi çocuklarınıza/ torunlarınıza karşı mahcup eder.

Hele hele ağzından hak, hukuk, din, iman, namaz, niyaz sözcüklerini düşürmeyenlerin bu konuda yüksek sesle tepkide bulunması gerekmez mi?

Üstelik bir de ‘ Kardeş Maduro ‘ falan demişseniz…

CHP Genel Başkanı Cesur yürek Özgür Özel’in bu konuda neler söylediğini tarih hiç unutmayacak: ‘’ Sen Trump’tan korkan, meşruiyeti Oval Ofis’te arayan, sıkışınca tükürdüğünü yalayan ve cesareti olmayan birisin. Dünyanın düzeni Trump’ın düzeni olamaz.’’

Bir zamanlar ‘’ Kardeşim Maduro ‘’ diye konuşan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda sesini hiç çıkarmaması da ilginç…

*

Bugünlerde toplum olarak düşünmemiz gereken bir konu daha var, Venezuela dışında…

Türk vatandaşının devlete karşı olan görevleri nelerdir sorusunun yanıtı; askerlik yapmak, vergi vermek, yasalara uymak, oy vermek, devletin malını kendi malı gibi korumak değil mi?

Bedelli askerlik ücreti belli oldu.

333 bin 88 lira.

Yasaya göre 32 gün askerlik yapacak olanlar bu parayı verecek.

Soğuklarda üşümemek için, sıcaklarda yanmamak için…

Aslında değişen bir şey yok! Eskiden de böyleydi. Parayı veren askerlikten muaf oluyordu.Tarih kitaplarına bakın, göreceksiniz. Keşke İlber Ortaylı ile Pelin Batu bu konuyu gündemlerine alsa da toplum olarak hepimiz aydınlansak…

Kimileri; şanlı şerefli ordumuzdan söz ederler, asker millet olduğumuzu söylerler ve askerliğe övgü düzerler.

Oğulları askerlik çağına gelince de parayı basarlar, askerlik yaptırmazlar.

TBMM içinde, devlet bürokrasisi içinde bir araştırma yapılacak olursa askerlikten kaytaranların kimler olduğu görülür.

Zeki Müren ile Bülent Ersoy’un askerlik yaptığı ülkemizde çürük ve bedellilere bir bakın lütfen. Kimlermiş öğrenin.