Eğitim her bireyin hakkı... Çocuklar sadece sınavda başarılı olsun diye değil. Hayatta ayaklarının üstünde başları dik olsun diye eğitim verilmeli... İzmir yine bir ilke sahne olacak!

KÖY ENSTİTÜSÜ İSİMLİ ÇINAR...

17 Nisan 1940 yılında Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un tohumlarını attığı Köy Enstitüleri, 1954 yılına kadar dev bir çınar oldu. Gölgesinde birçok bireyin yetiştirildi. Onlar tek başına yaşamın zorlu şartlarında, ayakta durmayı öğrendi. Öğrendiklerini yıllarca öğrencilerine aktardı. Artık coğrafya kader değildi. Hem toprakla hem de öğretimle ilgili konuları kavradılar.

1954 yılında eline baltayı alan birileri çeşitli dedikodular ve iftiralarla Köy Enstitülerini kapattı. O günden beri eğitim sistemimiz geriye gitmeye başladı.

KÜLLERİNDEN DOĞUYOR...

Bu sabah Son Mühür Televizyonu'na konuk olan İzmir İnisiyatifi Derneği Başkanı Mehtap Aydoğan İnisiyatifi ellerine aldıklarını Köy Enstitüsü ruhunu tekrar yaşatacaklarını ifade etti.

Daha önce grubumuzda birçok başarılı çalışmalara imza atan Semra İğtaç da bu derneğin yönetiminde...

İz Düşüm Projesi ile eğitimde fırsat eşitliği oluşturup, üretime dayalı öğrenme ile gençlerin hayal gücünü geliştirip, onlardan aldığı güçle yeni bir eğitim vizyonunu İzmir'de hayata geçirecek.

İYİ Kİ İZMİR...

İlklerin şehri İzmir yine yapacağını yapıyor yani... 17 Nisan Cuma günü saat:18.30'da Elhamra Sahnesi'nde hem Köy Enstitülerinin 86 yılı kutlanacak hem de bu eğitim vizyonu anlatılacak.

MUHTEŞEM BİR GECE...

Gelen konukların çocukların dünyasını renklendirecek kitaplarla gelmesi bekleniyor. Oluşturulacak kumbara aracılığıyla kitaplar bağışlanacak.

Canlı heykel performansı, fotoğraf sergisi, müzik dinletisi, tiyatro gösterisi, belgesel yayımı, sohbet, çalıştay hepsi bir arada farklı bir organizasyon hazırlamışlar.

İzmirliler çok şanslı, muhteşem bir gece onları bekliyor...

İzmir İnisiyatifi Derneği iyi ki var. Daha çok genç bir dernek olmasına rağmen şimdiden İnisiyatifi ele aldılar. Hep konuşulan Köy Enstitüsü ruhuna tekrar beden oluyorlar. İz Düşüm Projesi ile Köy Enstitüleri’nin 86 yıllık izi yeniden filizleniyor. Eğer el verirseniz tekrar dev bir çınar olacak...

