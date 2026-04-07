Foça'da muhteşem bir organizasyon var. MW Phokaia Beach Resort Techno293 Dünya Şampiyonası... 17 ülkeden gelen 300 sporcu kıyasıya yarışıyor.

3 Nisan'da Foça 11 Eylül Reha Midilli Spor Salonu’nda düzenlenen açılış töreniyle başlayan şampiyona, 9 Nisan Perşembe günü final yapacak...

BASIN SPONSORU OLDUK...

Son Mühür ve Radyo Ege basın sponsoru, dün Eylem Aslan, Mustafa Karslıoğlu ve Tunç Erciyas, MW Phokaia Beach Resort'de hakemler, antrenör ve sporcular ile güzel bir naklen yayın gerçekleştirdi. Kaçıranlar tadımlık sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilir.

EMEĞİ GEÇENLER...

MW Phokaia Beach Resort Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası; Foça Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Yeni Foça Yelken Spor Kulübü, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği, Aliağa Deniz Ticaret Odası ve Menemen Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Mark Warner Phokaia Beach Resort ana sponsor... Yine birçok marka sponsor olarak şampiyonaya destek veriyor.

AÇILIŞ ÇOŞKUSU...

Mark Warner Phokaia Beach Resort ve Yeni Foça Rüzgar Sörfü Yelken ve Spor Kulübü ev sahipliğinde Foça’da düzenlenen Techno293 Dünya Şampiyonası, gerçekleştirilen açılış töreniyle resmi olarak başladı.

17 ÜLKE 300 SPORCU...

MW Phokaia Beach Resort Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İşler, bu şampiyonayı Foça'ya getirmek için çok uğraştı. Önce Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak inandı. Sonra diğerleri... İzmir'in Başkanı Dr Cemil Tugay da böylesi uluslararası organizasyonun İzmir'de olmasının ne kadar önemli olduğunu bildiği için gereken tüm desteği verdi. Bugün İzmir'e gelen 300 sporcu Foça'nın güzelliklerini ülkelerine anlatacak. Tatil için tercihleri bundan sonra Foça olacak. Hele Karataş'a bastılarsa Foça'ya yerleşebilirler bile...

Açılış günü bereket yağmurları ile karşıladık. Yağmur planlanan korteje engel oldu ama sporcular salonda ve sahnede muhteşemdi.

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hong Kong Çin, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, İspanya, Tunus ve Türkiye takımları, ülkelerine ait popüler müzikler eşliğinde tek tek sahneye çıktı. Takımların coşkusuna davetliler ve gönüllüler de eşlik etti. Türkiye Tarkan şarkısı ile sahneye çıkınca bütün salon ayakta şarkıya eşlik ederek, sporculara destek oldu.

KISA BİR MOLA...

Bugün sporcular dinleniyor. Biraz deniz, kum, güneş zamanı... Kaldıkları odaların balkonlarında ülke bayrakları dalgalanıyor. U13 yarışlarında millilerimiz madalyalara ambargo koyacak gibi... Diğer kategorilerde de şampiyon çıkartabiliriz.

Yarın yarış devam edecek. 09 Nisan Perşembe günü sporcular Yeni Foça Yelken Kulübü'nde düzenlenecek törenle madalya ve kupalarına kavuşacak.

TEŞEKKÜRLER...

Emeği geçen herkese teşekkürler. İzmir böylesi dünya kupalarına hasret. Foça'nın denizi ve rüzgarı ile bu büyük organizasyon kusursuz devam ediyor. Genç sporcular çok sempatik... Farklı dilleri konuşsalar bile sporla birleşiyorlar. Dostluk kazanıyor.