Son Mühür- Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edilmesinin ardından itiraflar zinciriyle siyasetin gündeminden düşmüyor.

Daha önce Özgür Özel'e iletilmek için 1 milyon 200 bin lira verdiğini, çanta ve saat hediye ettiğini, VIP aracının dizaynını Uşak Belediyesi şirketlerine ödettiği, Veli Ağbaba'nın kendisine viski aldırıp iki kadın partiliyle birlikte olduğuna dair iddiaları dile getiren Özkan Yalım, bu kez İzmir'i hedef aldı.

Soyer ve Aslanoğlu bize engel çıkardı...



Özgür Özel'i destekleyen değişimciler içinde yer alan Özkan Yalım, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurultay öncesi değişimcilerin kurultay delegeleriyle görüşmelerini engellemeye çalıştıklarını öne sürdü.



Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay'ı silmişti...



Özkan Yalım'ın İzmir'e yönelik itiraflarını TV 100'de değerlendiren Barış Yarkadaş, şaibeli kurultay olarak değerlendirilen 38. Olağan Kurultay öncesi yaşananlarda dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı işaret etti.

Bir günde değişiverdi...



Cemil Tugay'ın bazı holdinglerle ilişkileri nedeniyle Kılıçdaroğlu tarafından üstünün çizildiğini savunan Yarkadaş, ''Kılıçdaroğlu görevde kalsaydı Tugay'ı Karşıyaka Belediyesi için bile aday göstermeyecekti. Tugay bunu bildiği için önce sesini çıkartmayıp kurultay delegesi oldu. Bir gün sonra ben değişimciyim diyerek ortaya çıktı.

Bir anlamda zar atarak hemen değişimciler tarafına geçti. Özgür Özel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık sözü verince beraberinde 20 kurultay delegesini de değişimciler safına taşıdı'' iddiasını dile getirdi.



Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun tutuklandığı İZBETON merkezli kooperatif soruşturmasına göndermede bulunan Barış Yarkadaş, ''Bir gün CHP tarihi yazıldığında bu kooperatif meselesinin nasıl çıktığını ve bu kurultayla nasıl ilgisini olduğunu yazdığında birçok insan çok utanacak'' mesajı verdi.