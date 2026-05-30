Milletçe, efsane bir yapımız var...

Güzel İzmir’i taçlandırıyoruz, Halkapınar’da...

Mazisi ise, taaa “118 yıl” öncesine dayanıyor...

Görkemli...

Bi’o kadar da onurlu, gururlu...

Geçmişteki adıyla...

“Tuzakoğlu Un Fabrikası”...

Tarihe mal olan son adı ise...

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası”...

Geçmişte...

Buharlı değirmen olarak hizmet vermişti...

*

Yakın geçmişe gelince...

Halkapınar’daki...

Eski adıyla...

“Un fabrikası” ve “Devlet Güvenlik Mahkemesi” olarak görev yapan...

O devasa binayı...

“Meslek Fabrikası” namıyla...

Bu güzel kente kazandıran ise...

İzmir’e 15 yıl hizmet ederek rekor kıran...

Aziz Kocaoğlu’ndan başkası değildi...

*

O azametli binalar...

Modern istihdam ve mesleki eğitim modeliyle...

İlk kez “2016 yılında” gençlere ve İzmirliler’e kapılarını açtı...

Herkes mutluydu...

Neden?

Çünkü...

Bu tarihi binanın mülkiyeti...

Tam “bir asır” önce...

Yani, 1926 yılında...

Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kararname ile...

O günlerdeki adıyla...

“İzmir Belediyesi”ne geçmişti...

*

...Ve sonra bakın acıklı acıklı neler oldu?

*

Vakıflar Genel Müdürlüğü...

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan...

Halkapınar'daki tarihi “Meslek Fabrikası” devralarak...

2026 yılı Nisan ayı başlarında...

“Kolluk kuvvetleri eşliğinde kapattı ve...

Binada tahliye işlemlerini başlattı...”

Sonra n’oldu?

Şunlar oldu!

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası”na...

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından...

El konmasının ardından geçen neredeyse iki ayda...

“780 İzmirli genç eğitim ve sertifika imkanından mahrum kaldı... Tekstilden gastronomiye uzanan 9 atölyede...

Şaaak diye eğitimler dururken... İzmir’in kalbindeki en donanımlı mesleki kurs merkezi de hizmet dışı kaldı...”

*

İzmirliler farkında...

Bundan sonra “Meslek Fabrikası”na da elveda...

780 kursiyere ise söylenecek tek teselli ise...

Olsa, olsa, şarkılardaki gibi...

“Sen üzülme, ağlama...” olur...

Üretim durdu, kurslar anılarda kalmak üzere!

Derkeen...

Yeni, yeni...

Haberler gelmeye başladı...

Mesela...

Diyorlar ki...

“O tarihi meslek fabrikası kütüphaneye dönüşüyor!”

Konuşmalara dikkat edilirse...

İzmir’deki Meslek Fabrikası’nın asırlık binaları...

Eğer, bir sıkıntı filan olmazsa...

“Kültür ve Turizm Bakanlığı”na devredilecek ve...

Görkemli bir kütüphaneye dönüştürülecek...

İddialara bakılırsa...

İzmir’in yeni kütüphanesi için kollar sıvanmış bile...

“Oooo! Bu ne büyük sürpriz?”

Derken...

Haberi düştü masamızın üstüne!

Ne de olsa yeni bir gelişme!

*

Ni’tekim...

Kısa bir süre önce...

Tartışmaları peşinden sürükleyen “Meslek Fabrikası”na...

Hükümet, sessiz bir şekilde...

Yeni bir proje üretti...

İzmir’in görkemli “Meslek Fabrikası” bi’anda ...

Sessiz, sedasız...

“Kültür ve Turizm Bakanlığı”na devredildi...

Neden?

Kısmetse...

İzmir, Türkiye’nin en görkemli “Kütüphanesi”ne...

Sahip olsun diye...

*

“Her şey güzel olsun...” dileklerimiz...

Bu köşede daima geçerlidir...

Ancaaaak...

Madem...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yarattığı “Meslek Fabrikası”...

Bundan böyle “Kütüphane” olarak görev yapacak, ala!

İzmir adına bundan büyük kıvanç olur mu?

Ne var ki...

Yine de...

Başka bir adreste de olsa...

“Meslek Fabrikası” için bu güzel kentte yer bulmak gerekiyor!

780 kursiyer, üzülmesin, bilakis sevinsin...

Bunu...

Sizden, bizden, hepimizden ve en çok da...

İzmir Büyükşehir’den bekliyoruz!

Çünkü...

Bir sancı biterken...

Yeni bir sancı başlamasın!..

*

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İzmir jesti...

İstanbul’daki “Rami Kütüphanesi”nin bir benzeri olacak...

İzmir’de yaratılacak...

Her ne kadar...

Nüfus olarak 5 milyona koşan İzmir’de...

40’tan fazla halk kütüphanesinin kapıları gün boyu açık...

Ne var ki...

İstanbul’daki “Rami” gibi kütüphanenin de bir eşi yok...

*

Bitiriyoruz...

“Her şey güzel olsun!” derken...

Şunu hatırlatmakta yarar var!

Her ne kadar...

İzmir’deki Meslek Fabrikaları, artık aynı adreste olmayacak ama...

Onları yaşatmak zorundayız...

Madem...

Kültür ve Turizm Bakanlığı...

Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birini yaratacak...

İstanbul’daki “Rami” gibi, hiç olmazsa...

“4 bin 200 kişilik olsun...”

Ancaaaak...

İzmir Büyükşehir Belediyesi de...

Kısmetse...

Yeni bir “Meslek Fabrikası” yaratmak zorunda...

Başka çare yok...

Ha’di bakalım...

En büyük yük, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde...

“Meslek Fabrikası, İzmir için devam etmek zorundadır...”

Nokta...

Hamiş 1: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, bina İstanbul'daki Rami Kütüphanesi tarzında; gençlerin ücretsiz ders çalışabileceği, çay ve kahve ikramlarından yararlanabileceği dev bir kültür kompleksi haline getiriliyor... Ticari bir alana dönüştürülmeyeceği belirtilerek bu adımın gençlere büyük fayda sağlayacağı vurgulanıyor...

Hamiş 2: “İzmir’in Meslek Fabrikası'na el koymaya çalışmak İzmirliler’e teslim edilmiş bir mirasa çökmektir... Yaptıkları ilk iş, Atatürk imzalı pankart... / Prof. Dr. Ümit Özlale – CHP İzmir Milletvekili...

Sonsöz: “Kütüphaneler; bilginin korunduğu, geçmişten geleceğe aktarıldığı ve aydınlanmanın merkezleri olan kutsal mekanlardır... / Anonim...”