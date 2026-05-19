SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Çiğli'de bulunan özel bir hastanede geçirdiği burun ameliyatı sonrası yaşamını yitiren 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün ölümüyle ilgili dedenin dile getirdiği 'para odaklı yönetim' ve 'usulsüz ek ücret' iddiaları çok konuşulmuştu. SON MÜHÜR'ün yakında takip ettiği soruşturmada bu kez başka bir gelişme ortaya çıktı. Kızlarını toprağa veren acılı aile, ameliyatı gerçekleştiren doktor ile hastane yönetiminden tek bir başsağlığı telefonu gelmediğini söyleyerek ikinci kez yıkıldıklarını açıkladılar.

İnsanlık Kalmamış

Ameliyat öncesinde hastaneye 70 bin lira peşin ödeme yaptıklarını belirten ve kızları yoğun bakımdayken dahi maddi prosedürlerle karşı karşıya kaldıklarını iddia eden aile, cenaze sürecinde tamamen yalnız bırakıldıklarını dile getirdi. Hatice Öncü’nün annesi Remziye Kanak ve dedesi Mehmet Mahsum Kanak, evlatlarının defin işlemlerinin ardından ne hastane idaresinden ne de operasyonu gerçekleştiren doktordan hiçbir geri dönüş almadıklarını söylediler. Yaşadıkları kırgınlığı dile getiren acılı anne ile dede, 'Kızımızı sapasağlam hastaneye kendi elimizle yatırdık. Ameliyata girerken gösterilen ilginin, parayı alırken takınılan güler yüzün çeyreğini evladımızı kaybettiğimizde göremedik. Hukuki süreçte ihmali olanlarla mahkeme önünde hesaplaşacağız. Günlerdir ne hastane sahiplerinden ne de ameliyatı yapan doktordan tek bir başsağlığı telefonu, tek bir taziye mesajı gelmedi. Cenazemize bile katılmadılar. Bize bir acı, bir darbe daha yaşattılar' diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Hastaneden Bir Çok Kişi Şikayetçi

Son Mühür Haber Merkezi’nin belgeleriyle ortaya koyduğu, hastaneye yönelik 'para odaklı yönetim' ve 'usulsüz ek ücret' şikayetleri, ailenin bu son beyanıyla yeni bir boyut kazandı. Kamuoyu, ameliyat sürecindeki o kritik '24 saatlik sevk gecikmesi' iddiasına odaklanmışken, hastane yönetiminin taziye dilemekten dahi kaçınan bu mesafeli ve sessiz tavrı tepki topladı. Aile, Adli tıp'tan gelecek raporları ve savcılık soruşturmasını bekliyor.