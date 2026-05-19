Son Mühür- Başkent siyasetinde milletvekili transfer haberleri yeniden gündemde.

İktidara yakın bir kalem olan Sinan Burhan, İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye geçeceğini öne sürdü. Burhan, Beyaz’la birlikte biri İYİ Parti, diğeri ise CHP’den olmak üzere iki milletvekilinin daha AK Parti saflarına katılacağını iddia etti.

Sinan Burhan'ın iddiasına bir destek de gazeteci Aykut Metehan'dan geldi.

Kılıçdaroğlu'na sadık biri...



CHP içindeki parti içi iktidar savaşına göndermede bulunan Metehan,

''CHP'den bir milletvekili istifa edecek, bir süre bağımsız kalıp ardından AK Parti'ye katılacak.

Bu kişi Kemal Kılıçdaoğlu'na sadık, Kılıçdaroğlu'na bağlı ve partinin üst kademelerinde görev yapmış bir milletvekili. Özgür Özel'e ve yargı kıskacındaki partili arkadaşlarına hiçbir destek vermeyen bu vekil, önümüzdeki günlerde istifa edecek'' iddiasını gündeme taşıdı.



CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın kimler var?



Aykut Metehan'ın, ''Kılıçdaroğlu'na sadık, Kılıçdaroğlu'na bağlı'' ifadesi, gözleri CHP'de tarafını net olarak Kılıçdaroğlu'ndan yana belli eden isimlere çevirdi.

4-5 Kasım kurultayı sonrası 50'ye yakın milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu yorumları yapılırken bu sayı, parti içindeki rekabetin şekillenmesinin ardından 10'a kadar düşmüştü.

Geçtiğimiz Kasım ayında İBB davasında yolsuzluk iddialarının merkezindeki isim olan Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarıyla ilgili neden adım atılmadığını soran bir mektubun Özgür Özel'e sunulduğu ortaya çıkmıştı.

Mektuba kimler imza atmıştı?



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben İBB davasında gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili harekete geçme çağrısında bulunan ve kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren 10 vekil olarak geçen mektuba,

İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç,

İzmir milletvekili Mahir Polat,

İzmir milletvekili Rıfat Nalbantoğlu,

İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi,

Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız,

Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen,

Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel,

Ankara milletvekili Deniz Demir

Bursa milletvekili Orhan Sarıbal ve daha sonra AK Parti saflarına katılan Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın imza attığı konuşulmuştu.

