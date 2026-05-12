14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü arefesindeyiz... Bu özel günde çiftçi bir kez daha onurlandırılacak...

Peki, gıda güvenliği, kendine yetebilmek, bereket anlamına gelen tarım ve tarıma dayalı sanayi bu özel güne mutlu giriyor mu?

İklim değişikliği en çok çiftçiyi etkiledi. Son üç yıldır, kuraklık, don, yoğun yağış nedeni ile zarar eden çiftçi, mazot, yem, gübre, zirai ilaç, elektrik, su, tohum gibi maliyetlerle de uğraşıyor.

Daha önce kendi içinde çözülebilecek bu maliyetlerin bazılarında dışa bağımlı hale geldik.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması azot bazlı gübre sorununa neden oldu.

Çiftçi yine eski günlerine dönmeli...Yerel tohum, ilaçsız, tezek gübre ile doğal üretim. Belki hasat daha az olacak. Ama daha lezzetli ürünler üretilecek ve daha az arz yüksek talep yüksek kar anlamına gelecek.

Yüksek maliyetler nedeni ile çiftçi günden güne borç yükü altında eriyor. Hasat vade sözü veren çiftçi toprağınk bankalara ipotek etmek zorunda kalıyor.

Doğal felaketlerden kurtulan çiftçi ürününü satmakta da zorluk çekiyor. Plansız üretim yüzünden bol olan ürün para etmiyor. Aracı kurumlar kazanırken çiftçi binbir zorlukla ürettiği ürünü yok pahasına satıyor. Toprağa küsüyor.

Çiftçinin doğru çalışamaması açlık sıkıntısı anlamına gelir. Genç nesil verimli topraklarından vazgeçmeye hazır. Ortalama çiftçi yaşı 60-65... Bu da bir tehlike, çiftçi teşvik edilip, gençlere özen dirilmek gerek...

Tarım okulları açılarak, doğru üretim teknikleri öğretilmeli...

Hayvancılıkta da kapasitemizi tam olarak kullandığımız söylenemez. Et ve süt fiyatlarının halini görüyoruz.

Korona günlerinde tarımın ne kadar önemli olduğunu öğrenmiştik. Çalan tehlike çanlarını duyarak bir an önce tedbir alınması gerekiyor.

HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN...

Pandemi günlerini hatırlayınca, doktor ve hemşirelerin hayatımızı kurtarmak için çabaları bir kez daha gözümün önünden geçti.

İnsan çok çabuk unutuyor. O günlerde ayakta alkışladığımız sağlık personeline şiddet olayları gündeme gelmeye başladı.

Bugün hemşireler günü... Sağlık zincirinin en önemli parçası... Doktorun belirlediği tedaviyi uygulayan kişiler... Bu özel günde onların değerini bir kez daha hatırlatmak istedim. İyi ki varlar...

