Son Mühür- Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki sahtecilik iddiasıyla Türkiye’de gündeme gelen diploma güvenilirliği tartışmaları sürüyor.

İzmir’de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen 30 ilçe belediye başkanının eğitim geçmişi incelendiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. 28’i CHP’li, 1’i AK Parti ve 1 tanesi de MHP’li olan belediye başkanları arasında mühendislikten hukuka, mimarlıktan işletmeye kadar geniş bir yelpaze bulunurken, lise mezunu başkanların varlığı da dikkat çekti. Belediye başkanlarının büyük bölümünün üniversite mezunu olduğu görülse de eğitim düzeyindeki dağılım, yerel yönetimlerde liyakat ve uzmanlık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Araştırıldığında en yoğun eğitim alanlarının hukuk, mühendislik, işletme ve kamu yönetimi olduğu görüldü.

Özellikle Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız çevre mühendisi, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tekstil mühendisi,Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal tekstil mühendisi, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu mimar, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay çevre mühendisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar hukuk mezunu, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ise tıp doktoru olarak öne çıktı.

Bazı başkanların ise birden fazla lisans ve yüksek lisans eğitimi aldığı görüldü. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın İşletme ve Uluslararası ilişkiler alanında çift diploma sahibi olması, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in Koç üniversitesi mezuniyetinin yanında Harvard Liderlik Programı’nı tamamlaması dikkat çeken örnekler arasında yer aldı.

Lise mezunu başkanlar da var

Tabloda dikkat çeken detaylardan biri ise bazı ilçelerde belediye başkanlarının lise mezunu olması oldu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın CV’lerinde lise mezunu bilgisi yer aldı. Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun’un özgeçmişinde ise yalnızca ortaokul ve mesleki eğitim bilgisi yer aldı. Yerel yönetimlerin milyarlarca liralık bütçeleri yönettiği düşünüldüğünde, bazı ilçelerde belediye başkanlarının akademik geçmişlerinin sınırlı olması ‘yerel yönetimde eğitim kriteri olmalı mı?’ sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Üniversite mezuniyeti baskın ama tablo homojen değil

30 belediye başkanının eğitim durumuna bakıldığında; Büyük çoğunluğun lisans mezunu olduğu, yaklaşık üçte birlik bölümün yüksek lisans veya uzmanlık eğitimi aldığı, az sayıda başkanın ise lise seviyesinde kaldığı görüldü. Genel tablo değerlendirildiğinde İzmir’deki ilçe belediye başkanlarının ortalama eğitim seviyesinin lisans mezuniyeti düzeyinde olduğu söylenebilir. Ancak eğitim niteliği açısından ilçeler arasında ciddi farklar bulunuyor.

“Diploma tek ölçüt değil” ama…

Özellikle altyapı, şehir planlama, finans yönetimi ve çevre politikaları gibi teknik alanlarda belediye başkanlarının akademik donanımı kamuoyu açısından daha fazla sorgulanmaya başladı.