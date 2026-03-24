Hep söylüyoruz. İzmir turizmden hak ettiği payı alamıyor. Aslında İzmir'de birçok turizm çeşiti yaratılabilir. İnanç Turizmi, Gastronomi Turizmi, Spor Turizmi, Sağlık Turizmi, Deniz, kum, güneş zaten cepte... Festivaller de turizm için çok önemli...

Urla 28 - 29 Mart'ta Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı'na hazırlanırken, Rüzgarın Evi Foça'da 3 - 9 Nisan tarihleri arasında Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak...

Her iki ilçemizde basın lansmanını aynı gece yapacak. Bu akşam Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Foça Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası detayları anlatırken aynı saatlerde Urla İskele Urit Restoran da, Urla'nın lezzetli ot yemekleri tadılacak...

19 - 23 Ocak Türkiye Yelken Ligi Techno 293 Türkiye Şampiyonası 2. Ayak, 27 Şubat - 01 Mart Valilik Kupası ve 10 -14 Mart Türkiye Yelken Ligi Techno 293 Türkiye Şampiyonası 3. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapan Foça bu kez uluslararası bir organizasyona imza atacak. 03 - 09 Nisan tarihlerinde 23 ülkeden gelen sporcular kıyasıya yarışacak.

YELKENLER FOÇA...

Foça son üç yıldır yelken sporları ile adını duyurdu. Rüzgarın Evi ve Rüzgarın Başkenti unvanlarını taşıyor. Bu büyük şampiyona ile çıtayı bir hayli yukarılara taşıyacak. Turizmi 12 aya yayma isteği ile yapılan çalışmaların meyvesi toplanmaya başlayacak.

Bu konuda ana sponsor MW Phokaia Beach Resort'un hakkını teslim etmek lazım. Yerel yönetimlerle birlikte çok güzel organizasyonlara imza atıyorlar. Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı 23 ülkeden gelecek olan sporcuları ağırlayacak olmanın gururunu yaşıyorlar. Foça Esnaf Odası Sedat Özdemir, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy ve Meclis Başkanı Erdinç Cengiz gereken hazırlıkları yapıyor. İzmir'in Başkanı Dr. Cemil Tugay da her zaman oldu gibi Foça'nın yanında...

Bu akşam Tarihi Havagazı Fabrikası'nda tarihi bir buluşma yaşanacak. Foça tüm renkleriyle orada olacak. İzmir'in kanaat önderleri Foçalıları yalnız bırakmayacak...

Nisan ayında da Foça'da olacağız. Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcuları en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler...

Haftaya görüşmek üzere...