Takvimler 23 Nisan 1981'i gösterdiğinde güneş bir başka parlıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir evde, bir çoçuk dünyaya geliyor.

Emine ve Recep çiftinin bir oğlu daha oluyor. Erdoğan ailesinde çifte bayram yaşanıyor.

Adını inancın parlayan yıldızı ve ferahlık anlamına gelen Necmeddin Bilal koyuyorlar.

Ağabeyi Ahmet Burak'tan iki yıl sonra dünyaya gelen Bilal'i ikişer yıl arayla iki kız takip ediyor.

İki kız kardeşi doğuyor.

14 Ekim 1983'de Esra, 22 Ağustos 1985 günü ise Sümeyye dünyaya geliyor.

Bilal doğduğunda, babası İETT'de geçici işçi statüsünde çalışıyor aynı zamanda kurumum takımında futbol oynuyordu. Gelecekte ülkenin kaderine yön verecek bir lider olacağının henüz kimse farkında değil. Sadece belki hayallerinde...

Daha bir yaşındayken babası askere gittiği için baba özlemi ile büyüdü. Yokluğu da gördü. Fazileti öğrendi. Refah günlerini de yaşadı.

Babasından liderlik sırlarını öğrendi. Sevgi ortamında büyüdü.

Ülkenin zor şartlarını içine sindirdi. Ailesinin ülkenin geleceği ile ilgili planları vardı. Babası Milli Selamet Partisi'ne üyeydi. Parti kapanınca Refah Partisi'nde siyasete devam etti. Beyoğlu Belediye Başkan adayı ve Milletvekili adaylığı yaptı. Olmadı... O pes etmedi. Gelecekte bu ülkenin lideri olacağına inancı vardı.

Bilal, babasının siyasi adımlarını hep gözlemledi. Halkın refah seviyesini yükseltmek için verdiği mücadeleyi gördü. Hayallerin gerçeğe dönüşmesini yaşadı.

Sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde, Bilal henüz 13 yaşındaydı.

Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğunda ise 20 yaşında bir delikanlı... Parti gençleri ile birlikte büyüdü. O gençlerin lideriydi. Lider bir ailede doğmuş. Liderlik sırlarını ezberlemişti.

Parti büyüklerinden de çok bilgi aldı. Kendini yetiştirdi.

AK Parti daha birinci yılında girdiği seçimde iktidar oldu. Günümüze dek girdiği tüm seçimlerden birinci Parti olarak çıktı. Ülke geneline adaleti ve kalkınmayı yaydı.

Bilal Erdoğan önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanı oğlu olarak partiden aldığı siyasi eğitim sayesinde hep alçak gönüllü oldu. Yardımsever yapısı ile tanındı.

Gençlerin gönlünde yer aldığı için onların daha iyi bir eğitim almalarını istiyordu. Gençlik vakıflarının kurulmasına ön ayak oldu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, İhsan ve İrfan Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, İlim Yayma Vakfı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı onun girişimleri ile kuruldu.



Amerika Birleşik Devletleri Harvard Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi alarak, aileden gelen liderlik unsurlarını aldığı eğitimle pekiştirmişti.

Gençlerle yaptığı çalışmalarla geleceğin lideri olacağının sinyallerini verdi.

2003 yılında babası Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olduğunda ilk görüşte aşık olduğu Reyhan Uzuner ile evlendi. Düğünde çiftlerin şahitleri arasında İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Arnavutluk Başbakanı Fatoş Nano da vardı. Bu mutlu evlilik üç çocukla süslendi. Ömer Tayyip, Ali Tahir isimli iki oğlu ve Fatıma Serra adlı bir kızları oldu.

Reis'in oğlu gençleri Ata sporumuz okçuluğa yönlendiriyor. Gençlerde okçulukta birçok başarıya imza atıyor.

Gençlerin okumasını öneriyor. Okurken farklı görüşteki yazarların fikirlerini karşılaştırmalarını öneriyor...

"Bir Adam Smith okurken, yanına bir İbn-i Haldun koyun. Karl Marx'ı İbn-i Sina ile birlikte okuyun. Düşünce büyüklerimizi ihmal etmeyin. Mehmet Akif ne anlatıyor? Cemil Meriç'in derdi ne? Hiç olmazsa bınu anlayın"

Asrın liderinin oğlu olmak zor! Ama Bilal Erdoğan Reis'in gölgesinde değil. Gençlerin gönlünde büyüyor. Gelecekte AK Parti'nin lideri olarak nice başarılara imza atacak. Her zaman olduğu gibi hedefi onikiden vuracak...

Gittiği her toplantıda biraz daha büyüyor. Babası gibi futbolu da seviyor. Fenerbahçe'ye gönül vermiş. Şampiyonluğun taraftarın sabrı, güveni ve sevgisiyle geleceğine inanıyor. Son saniyelerde yenilen goller olmasa şampiyonluklar kaçırılmazdı. Bazı çevreler Fenerbahçe Başkanlığını ona yakıştırıyor ama onun böyle bir hedefi yok...

Toplantılarda yaptığı konuşmalar ve tespitler çok doğru... Geleceğin liderinin ayak seslerini duyuyorsunuz değil mi? "Lider olunmaz doğulur" sözünün son temsilcisi Bilal Erdoğan başkan yolun açık olsun...

Gençlerin ve geleceğin liderini konuştuk. Yarın bayram...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.