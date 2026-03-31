Esnaf Odası seçimlerinde son gün... Bugün Kurukahveciler Odası, Çiçekçiler Odası ve Urla Esnaf Odası seçimleri var. Başkanlar değişebilir. Bakalım neler olacak? Gelin biz düne dönelim. Minibüsçüler Odası seçimlerine gidip, gözlemlerimizi paylaşalım...



Minibüsçüler Odası Seçimleri üç aday ile gerçekleşti. Mevcut Başkan Mehmet Kayışdikici, Hatice Korkmaz ve Kader Atlı... "İki kadın aday mı vardı?" diye düşünmeyin sakın. Kader Bey... Geçmişte başkan vekilliği yapmış bir isim, döneminde mevcut başkan odadan uzaklaştırılınca odayı idare etmiş. Yarım kalan işleri tamamlamak ve devrettiği odayı tekrar Kayışdikici'den almak istiyor.... Hatice Korkmaz ise minibüslerle kadın eli deysin. Daha yeni dolmuşlar gelsin. Sorunlar çözülsün istiyor. Mehmet Kayışdikici ise "macera arama Kayışdikici'den şaşma!" diyor.

HALKAPINAR DÜĞÜNE HAZIR...

Halkapınar'da Atatürk Statı altında hakemler salonu'nda seçim... Üç renk yarışıyor. Mavi, turuncu, yeşil...

Girişe iki barkovizyon kurulmuş. Solda mevcut başkan ve turuncular var. Yaptıkları tanıtım filmi gösteriliyor. Sağda maviler, Kader Atlı'nın atlı kuvvetleri... 'Mavi mavi' şarkısı çalıyor. Minibüsçü kaderini belirleyecek sloganı ile yola çıkılmış... Mavi kuvvetler her geleni kapıda karşılıyor ve ilgileniyor. Yeşiller görünürde yok! Gönüllerde mi acaba?

BAŞLIYORUZ...

Genel kurul başlıyor. Hep birlikte saygı durışu ve coşkuyla İstiklal Marşımızı söylüyoruz. Maddeler bir bir uygulanıyor. Dilek ve temenniler sonrası, sıra adayların konuşmasına geliyor.

"Bazen kadere inanmak zorundasınız." "Minibüsçülerin kaderi Kader değil' sloganları kürsüde konuşmaların arasına serpiştirilmiş...

Salon hakimiyeti genelde mevcut başkanın olur ama yer gök mavi sanki... Kürsüde de en çok alkışı Kader Atlı alıyor. Yapacaklarını öyle bir anlatıyor ki herkesin oyunu alacak gibi... 'Gözleri mavilim sen bana düşman mısın?' diye şarkı söyleyerek rakipleri bile onun yanında olacak sanki...

VE SÖZ ATA'DA...

Yalçın Başkan kürsüye herkesin alkışlarıyla çıkıyor. Pazartesi günü olmasına rağmen seçime ilginin büyük olmasının öneminden bahsediyor. Minibüsçü esnafın sorunlarını bildiğini yeni dönemde bu sorunları çözeceklerini söylüyor. Üç adayı da sahneye çağırıp kollarını kaldırıyor. Bir eliyle Kader Başkanı diğer eliyle Hatice Başkan ve Mehmet Başkanın elini tutuyor. Kader Başkanın sırtını sıvazlaması ve sahneden beraber ayrılmaları gözden kaçmıyor. Birçok Başkan seviyor ama birini biraz fazla mecburen mecburiyetten... Evet diyorum seçimin kaderi belli oldu...

Konuşmalar sonunda oylama başlıyor. Üç adaylı, kalabalık bir seçim... Dışarıda içinde kader geçen şarkıları, mavi mavi takip ediyor... Rakipler Kader Utansın! diyecekler gibi...

SANDIKLAR AÇILIYOR...

Oylama saat: 17.00'de oylama bitiyor. Dört sandık sahneye taşınıyor. En önde orta sırada başkanların ortasında oturan, kendinden emin kişi Kader Atlı... Arka sırada da onun taraftarları... Mehmet Kayışdikici ve Hatice Korkmaz sağ ve sol uçta umutsuz... Üyelerin gözü önünde oylar açılıyor. Açılan her zarftan mavi çıkıyor bir süre... Sonra turuncular başlıyor. Yeşil çok az...

SONUÇ MAVİ...

842 oy kullanılmış... 6 oy Geçersiz... Yeşil 22, turuncu 234, maviler 580... Büyük farkla minibüsçü kaderini belirliyor. Atlı kuvvetleri ile zafer Kader Atlı'nın... Hatice Korkmaz beni şaşırtıyor. En çok çalışan, durakları gezen aday olmasına rağmen esnafa kendini tam anlatamamış. 22 çok düşük. Ekibi içinden bile maviye kayanlar var galiba...

VUR DAVULCU VUR...

Çalsın zurna, vursun davullar... Başkan Kader Atlı üyeleri ile zaferi kutluyor. Salon 'mavi mavi' şarkısını koro halinde söylüyor. Göbekler atılıyor. Bahşişler havalarda uçuşuyor. Ama ufak bir ara veriliyor.

DOSTLUK KAZANDI...

Birlik Başkan vekili İhsan Esen üç adayı da sahneye çağırıyor. Kader Başkanı tebrik ediyorlarö. Küslük, kavga yok esnaf kazanıyor.

ACI GÜNDE GELEN ZAFER!

Esnaf seçimleri her zaman böyle renkli olmuyor. Bazen adaylar acılarını içlerine gömüp, üyelerinin karşısına çıkabiliyor.

Pazar günü Tuhafiyeciler Odası seçimi vardı. Mevcut Başkan Kemal Ateş seçime hazırdı ama babası sabaha karşı vefat etti. Böylesi bir durumda bile, acısını içine atarak esnafının karşısına çıkan başkan açık farkla üyelerinden güven oyu aldı.

ESNAFA DESTEK OLUN...

Esnaflık zor... Sokağımızın, mahallemizin ışığı onlar... Alışverişimizi esnaftan yapıp, onlarla ayaküstü muhabbet etmenin bedeli paha biçilmez...

Esnafın yolunu aydınlatmak için yola çıkan tüm Esnaf Odası başkanlarına başarılar dilerim.

Haftaya görüşmek üzere...