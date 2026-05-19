Yağmur Daştan / Son Mühür - Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in yargıya yansıyan "etkin pişmanlık" itirafları, yerel yönetimlerdeki aday belirleme süreçlerine yönelik ağır iddiaları gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara göre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylıkları karşılığında çanta ve valizlerle kayıt dışı para trafiğini yönettiği ileri sürüldü. Genel merkez düzeyindeki bu kriz, yerel siyasette kartların yeniden karılmasına neden oldu.

Yargıya taşınan çanta dolusu para iddialarının yankıları sürerken, gözler İzmir’deki belediye başkanlarına çevrildi. Siyaset kulislerinde, İzmir’deki bazı mevcut belediye başkanlarının da adaylık belirleme aşamasında Veli Ağbaba faktörüyle öne çıktığı ve süreç boyunca Ağbaba’nın yakın ekibiyle birlikte hareket ettiği iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Gündem Masası'nda duayen gazeteci Hasan Çölmekçi bu iddiaları bir ileri seviyeye taşıdı ve “İzmir’de 8 belediye başkanı aday olmak için para verdi” dedi.

İşte, Çölmekçi'nin Gündem Masası'nda söyledikleri:

''Kılıçdaroğlu’nun yenilmesindeki nedenlerden biri…''

''Daha önce biliyorsunuz Veli Ağbaba Kılıçdaroğlu’nun ekibindeydi. Kılıçdaroğlu ekibinde Alevi kesimi temsil eden bir isimdi. Kendisi Malatyalı'dır... Ancak onu Kılıçdaroğlu’nun etkinliğini yıkmak için, Özgür Özel onu yanına çekti. Veli Ağbaba'nın videolarını biliyorsunuz. Yatlarda katlarda her yerde birlikteydi, Ali Mahir, Özgür Özel ve bu... Çok samimiler... Özgür Özel bunu yanına çekince, Veli Ağbaba bu takımı oluşturdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıkacak takım oluştu yani. İşte, bu yüzden bence Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıkan ve ona karşı takımı toparlayan önemli bir faktör bu. Kılıçdaroğlu’nun yenilmesindeki nedenlerden biri Veli Ağbaba'dır.''

Gündem yaratacak İzmir iddiası...

Bu sözlerin ardından konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek İzmir iddiasını gündeme getiren Çölmekçi, “Belediye başkanlıklarının belirlenmesinde de hani yapay zekayla falan diyorlar ya, yapay zekâsı kendileri de böyle belirlenmesinde işte Muhittin Böcek, Özkan Yalım… Muhittin Böcek’in oğlu ki daha benim bana gelen bilgiler ışığında böyle itirafçı olmayıp da söyleyen bir sürü belediye başkanı var.

En son biliyorsunuz, Esnaf Odası Başkanı’nın milletvekili olabilmek için 7 milyon TL verdiği konuşuldu o dönem ama listeye bile girememişti İzmir’den. Yani bu İzmir’de de bana gelen duyumları söylüyorum, CHP’nin içinde sekiz tane belediye başkanının bu şekilde aday olabilmek için para verdiği öne sürülüyor.

Sekiz tane belediye başkanı… Bu belediye başkanlarının isimleri yine CHP’liler tarafından, yine kendileri tarafından yakın çevrelerine söyleniyor. Bu bilmiyorum soruşturma konusu olur mu olmaz mı, savcılar ne yapar ama Veli Ağbaba’ya verilen paraların İzmir’den de gittiği söyleniyor. Aday olabilmek için paralar verdikleri iddia ediliyor.'' dedi.

''HTS kayıtlarıyla orataya çıkar...''

Çölmekçi sözlerini ''Bunu ancak yargı kararıyla, ancak işte mahkemeye yansırsa o zaman belli olur. Diğer itirafçılar söyledi. Hatta kameralar çıktı, hatta HTS kayıtlarında onların orada olup olmadığı şu anda inceleniyor işte. ‘Ben Özgür Özel’in odasına girip, yanımda da il başkanı vardı, gidip hatta bana sordu, ne yaptın o parayı? Çantanın içinde para bıraktım Özgür Özel’in odasında’ dedi ifadelerinde açık açık. İkinci, üçüncü ve ek ifadeler verdi biliyorsunuz Özkan Yalım. Orada da bunları tek tek dile getirdi. Bana inanın, planlıyorsanız HTS kayıtlarımın o tarihte orada oldukları ortaya çıkar.” şeklinde noktaladı.