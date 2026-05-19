Son Mühür/Merve Turan- İstiklal mücadelesinin ilk kurşunundan son zaferine kadar sarsılmaz şehri İzmir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen 107 yıl önce Samsun'da yanmaya başlayan o ateş tüm şehri ilk günkü gibi sardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Doğum günüm" dediği bu büyük günü, İzmir siyasetçileri coşkuyla kutladı. Mesajlarında Atamızın izinde olduğumuzu vurgulayan başkanlar, gençliğe olan inançlarını da paylaştı. İşte İzmir siyasetinin öne çıkan o coşkulu paylaşımları...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay: 19 Mayıs 1919'da sadece bir limana değil; özgür ve bağımsız bir geleceğe de adım atıldı... Her 19 Mayıs geçmişten güç alır; Atamızın izinde korkmadan, yorulmadan geleceğe yürürüz biz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ve hiç sönmeyecek olan o bağımsızlık meşalesini, bugün aynı inançla göklere taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan: 19 Mayıs; bağımsızlığa atılan ilk adımın, inancın, cesaretin ve gençliğe duyulan güvenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte aynı heyecanı ve gururu yaşıyoruz.Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit: 19 Mayıs; bir milletin umudu, bağımsızlığa atılan ilk adımdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı gün; cesaretin, kararlılığın ve aydınlık yarınlara olan inancın simgesidir. İnanıyorum ki; Cumhuriyetimizin en büyük gücü, Atatürk’ün izinde yürüyen gençlerimizdir. O umut, o inanç ve o mücadele ruhu sonsuza dek yaşayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal: 107 yıl önce atılan o ilk adımın izinde, bugün milyonlarca gencimizle yan yana, aynı inançla yürümeye devam ediyoruz. O günden aldığımız bağımsızlık meşalesi hala geleceğe olan inancımızı aydınlatıyor. Emanetimiz Cumhuriyet'i gençlerimizin hayalleri, azmi ve çalışkanlığıyla her gün daha da ileriye taşıyoruz.Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman: "Bütün ümidim gençliktedir!" Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık meşalesini yakmasının ve karanlığa karşı yürüyüşünü başlatmasının 107. yıl dönümündeyiz.Geleceğimizin mimarı, fikri hür, vicdanı hür gençlerimizle birlikte aydınlık yarınlara yürümekten gurur duyuyoruz.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...



Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız: Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; 19 Mayıs 1919’da öyle bir adım attı ki; bir millet ayağa kalktı. Bağımsızlık ateşini tüm Anadolu’ya yayan ve ulusal kurtuluş mücadelesini bir destana dönüştüren bu büyük adımın arkasında yürümeye devam ediyoruz. Gençliğimize inanmaya, deateklemeye; Cumhuriyet ışığını onlarla birlikte korumaya devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay: 19 Mayıs, bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür… 107 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün hâlâ gençlerimizin yüreğinde umut olmaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu ülke; inançla, cesaretle ve umutla yarınlara taşınıyor. Bugün sadece bir bayramı değil; özgürlüğü, mücadeleyi ve bağımsızlık ruhunu kutluyoruz.Atatürk’ün izinde yürüyen tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay: 19 Mayıs, emperyalizme karşı yürütülen tam bağımsızlık mücadelesi meşalesinin yakıldığı gün. Bugün aydınlık, çağdaş, tam bağımsız bir ülkede fikri hür, vicdanı hür, barış içerisinde bir gelecek için 19 Mayıs meşalesinin inancı ve kararlılığı ile aynı gemide yol alıyoruz.Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve mücadele arkadaşlarına saygıyla, minnetle.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan: 19 Mayıs 1919’da, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a attığı tarihi adımla milletimizin bağımsızlık yolculuğu başlamış; karanlığa karşı umudun, cesaretin ve küllerinden doğan milletimizin büyük mücadelesinin temelleri atılmıştır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün,“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz!”sözleriyle emanet ettiği Cumhuriyetimizi; birlik ve beraberlik içinde, aynı inanç ve kararlılıkla sonsuza dek yaşatacak ve koruyacağız. Bu anlamlı günde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve sonsuz minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen: 107 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün hala aynı inanç ve umutla yolumuzu aydınlatıyor… 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu: 19 Mayıs, umudun, cesaretin ve yeniden ayağa kalkmanın adıdır. 107 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün hâlâ gençlerimizin enerjisi, dayanışması ve değişim gücüyle yolumuzu aydınlatıyor. Biz biliyoruz ki; daha eşit, daha özgür ve aydınlık bir geleceği gençlerin sözü, emeği ve hayalleri inşa edecek. Bu yüzden onları sadece yarının değil, bugünün de ortağı görüyor, Konak’ı gençlerin fikirleriyle, umuduyla ve ışığıyla birlikte büyütüyoruz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutluyorum.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun: 1919'da başlayan bu kutlu yolculuk hiç bitmedi, bitmeyecek. Bağımsızlık meşalemiz ilelebet sönmeyecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Başta, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! Bağımsızlık yolunda atılan ilk adımı gençliğe armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: 19 Mayıs 1919’da “kurtuluş” için Samsun’dan yola çıkan bir çift mavi gözün ışığında yükseldi bu Cumhuriyet. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir ulusun umudunu, cesaretini ve yarınlara olan inancını Türk gençliğine emanet etti. Emanete sahip çıkan, Atatürk’ün yolunda yürüyen tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu: 19 Mayıs; bağımsızlığın, gençliğin ve aydınlık yarınlara olan inancın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyetimizi; aklın, bilimin ve çağdaş değerlerin ışığında büyütmeye devam edeceğiz. Başta gençlerimiz olmak üzere, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.