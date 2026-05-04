Tiyatro; insanı insana insanla insanca anlatma sanatıdır. Sahnenin büyülü ortamında seyirciye ayna tutarsınız. Seyirci gülmek ister çimdiklenmek değil. Siz yine de mesajınızı verirsiniz.

Sanat Kültür Medya Derneği, kadınların kadınları anlattığı bir oyun sahneye koydu. BEŞ KADIN TEK MUTFAK... Kadınların en çok vakit geçirdikleri alan olan mutfakta, beş kadın birbirlerine travmalarını, çilelerini, ekonomik sıkıntılarını, mutluluklarını anlattı. Hayata dair kırıntılar sergilendi. "Sevilmeyi istemek ne zormuş", "İçimdeki tüm aynaları kırmak ve yüreğimi kanatmak istiyorum"

Beş kadın...

Nazlı, Meral, Gül, Ece ve Derya...

Hayata farklı bakıyorlar ama acıları, umutları aynı...

Kadının dosttudur kadın...

Konuşuyorlar...

Ne çok ortak acıları, mutlulukları var. Kadın dayanışması...

Bireysel özgürlük, varoluş, aile çatışması, kadının yalnızlaştırılması, şiddet, taciz, aşk, sevgi, aldatılma, hüsran, zorbalık ve anne olma duygusu...

Her şeye rağmen içlerinde bir umut vuslata dair...

Kadınların sessiz ama etkin çığlığı...

6 ay hazırlanmışlar... Oynamıyorlar yaşıyorlar rollerini...

Daha önce Son Mühür Televizyon'unda Sanat Kültür Medya programını hazırlayıp sunan Yusuf Aktaş ve Haluk Yıldız oyunun mimarları...

Teknik Masa, Sahne Tasarımı Yusuf Bey üstlenmiş. Oyunun yönetmenliğini ise Haluk bey yapmış.

Oyunu Tanya Ünkaya kaleme almış.

Oyuncular Işıl Tekin, Zeynep Alkan, Burcu Çakır, Ebru Kıran, Elçin Akyürek...

Dekor evinizin mutfağı, sonrasında mutfak atölye...

Yüreğinize sağlık!

Bu ikinci gösterimi, daha birkaç kez oynayacaklar. Kaçırmayın. İzlerken kendinizi göreceksiniz...