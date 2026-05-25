Cuma günü akşamüstü saatlerinde gündem bir anda değişti. Cumhuriyet Halk Partisi aylardır konuşulan Mutlak Bulan kararı çıktı.

Her şey Kasım 2023 öncesine döndü. Kurultay hiç yapılmamış sayıldı. Daha sonra yapılan iki kurultayın da bir önemi kalmadı.

Özgür Özel ve ekibi aslında her türlü karara hazırlıklıyız diyorlardı. Hatta Ekim Partisi isimli bir parti kurulduğu konuşuluyordu.

Daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum ataması yapıldığında yaşananların benzeri Pazar günü Genel Başkanlıkta yaşandı.

Cuma günü karar çıkar çıkmaz Genel Merkeze koşan partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirip ayaklar altına aldılar ve nöbet tutmaya başladılar.

Pazar günü karar tebliğ edildi. Polis zoruyla partiden çıkarılan partililer, diğer partililere Genel Başkanlığı teslim ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu yoktu ama ona yakın milletvekilleri binaya yerleşti. Çikolatalar yenildi. Enkaz temizlenmeye çalışıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramda binada bayramlaşacağı konuşuluyor. Şimdi parti ikiye bölündü. Halkın kafasında tek soru, "Ne olacak bu CHP'nin hali..."

Bu konuda çeşitli seçenekler var. Özgür Özel, mücadele edeceklerini partiyi teslim etmeyeceklerini belirtiyor. Dün Genel merkezi bırakıp, meclise yürüdüler. Meclis, sokaklar ve 81 il başkanlığının Genel merkezleri olduğunu ifade etti.

Şimdi imza toplayıp partiyi kurultaya götürmeye çalışacaklar.

"Dede" nasıl "hain" oldu?

Bir parti genel başkanına saygı duymalı, yerler fotoğrafları atmak çiğnemek bir partinin üyelerine yakışmıyor. Pazar günü aynı iş Özel'in fotoğrafı için uygulandı.

Oysa bu kararın çıkabileceği belliydi. Perşembe günü Kılıçdaroğlu'nun arınma konuşması, buna hazır olunduğunun göstergesiydi. Şimdi kim Genel başkan? neye göre? kime göre? belli değil! Artık Kemalcılar, Özgürcüler var. Bir de Özgür Özel'in yanındaymış gibi gözükenler...

Üç sene önce, "Martın sonu bahar..." "Umudumuz dede" diyenler şimdi "hain Kemal" diyor. Sosyal medyada bir linç var.

Kılıçdaroğlu'nun ve Özel'in bu süreci iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu süreç kimin gerçek lider olduğunu gösterecek. Bir an önce kurultaya gidilip, parti tekrar rayına oturtulmalı...

Duygular çok çabuk değişiyor... "Ben Kemal geliyorum" sözü ile coşup umudumuzsun Dede... Başkan Kemal sloganları atanlar şimdi hain Kemal diyorlar. Garip değil mi?

CHP'ye yakışmayan görüntüler...

Global dünya medya aracılığıyla bu görüntüleri dakika dakika izledi. Ana Muhalefet Partisi'nin durumu, ülkemiz açısından da olumsuz bir imaj çizdi.

Bu görüntüler olmadan iki dost bir araya gelip konuşarak bu süreci çözemez miydi? Ya da bu sonuç çıkmadan Kılıçdaroğlu düşman edilmek yerine gönlü alınamaz mıydı?

Bu süreç kimseye yarar sağlamaz!

Piyasalar bu olaylar karşısında hemen reaksiyon gösterdi. AK Parti cephesi sessiz, öncesinde "biz karışmıyoruz hukuk karar verdi. Zaten kurultay davası bazı CHP üyelerinin şikayeti ile açıldı" demiş.

Şimdi ihraç süresi başlayacak ama ihraç edilenler mi gerçek CHP'li ihraç edenler mi? Aynı parti iki kutup, bu kavga CHP'ye zarar verir. Yaklaşan seçim öncesi kime artı yazar. Muhalefeti birleştirir mi? Yine siz tek biz hepimiz mi olacak? Hepsini yaşayarak göreceğiz.

Ancak liderler her durumu hesaplayıp, halkı kışkırtmadan, sakince problemi çözenler arasından çıkar.

Bayram yazısı yazmayı düşünürken biraz siyasete kurban gitti yazımız. Bazı evlerde de bayram keyfi kaçtı. Bakalım daha neler yaşayacağız...

Eski bayramlar tadında nice mutlu bayramlara...