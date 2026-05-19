Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 13 yaşındaki milli buz pateni sporcusu Doğa Güner, sadece 25 gün içine üç büyük uluslararası başarı sığdırdı. Katıldığı üç şampiyonadan birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyalarıyla dönen genç sporcu, pistteki performansıyla Türkiye'nin gururu oldu.

25 günde üç büyük madalya kazandı

Doğa Güner, mart ve nisan aylarında katıldığı uluslararası turnuvalarda podyumu kimseye bırakmadı. Genç yetenek, İtalya’daki Wulfenia Cup 2026’da ikincilik kürsüsüne çıktı. Bu başarının hemen ardından 1-6 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenen Black Sea Cup 2026’da şampiyonluk altınını boynuna taktı.

Hız kesmeyen milli patenci, Slovenya'da organize edilen Triglav Trophy – Narcisa Cup 2026’da ise Avrupa Kriteri Genel Klasman üçüncüsü olmayı başardı. Bu peş peşe gelen dereceler, Güner’i aday milli takım kadrosuna taşıdı.

Her sabah 5 buçukta güne başlıyor

Buz üzerindeki bu büyük başarıların arkasında sarsılmaz bir disiplin var. Doğa Güner, her sabah saat 05.30’da güne başlıyor. Saat 06.00’da Bornova Buz Pisti’nde ilk idmanına çıkan milli sporcu, 08.15’e kadar buz üzerinde ter döküyor. Antrenman biter bitmez okula koşan Güner, derslerin tamamlanmasıyla birlikte saat 16.35’te yeniden soluğu pistte alıyor.

Akşam 19.30’a kadar süren ikinci idmanın ardından eve dönen genç patenci, yüksek not ortalamasına sahip okul hayatını da aynı disiplinle koruyor.

Hem annesi hem antrenörü

Doğa’nın en büyük şansı, Bornova Buz Pisti'nde birlikte çalıştığı milli takım antrenörü Gamze Güner. Tecrübeli antrenör, aynı zamanda Doğa'nın annesi. İki buçuk yaşından beri buzun üzerinde olan kızı için, "Boynuz kulağı geçti, Doğa benden çok daha yetenekli ve başarılı" diyerek genç sporcunun potansiyeline dikkat çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu ücretsiz tesis imkanlarının bu başarıda payı büyük. Diğer şehirlerde ailelerin bu spor için ciddi bütçeler ayırdığını belirten anne Gamze Güner, sporculara kapılarını açan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür etti.

"Atatürk'ün genci olmak çok güzel"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ruhunu pistte yaşatan Doğa Güner, akranlarına ve çocuklara mesaj gönderdi. "Atatürk’ün bir genci olmak çok güzel. Onu yaptığımız sporla destekleyeceğiz" diyen şampiyon patenci, gözünü tüm dünyayı gezerek gösteriler yapan "Holiday On Ice" organizasyonuna katılmaya dikti.

