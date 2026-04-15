Kısa adı “TÜİK” olan “Türkiye İstatistik Kurumu”...

Geride bıraktığımız “31 Aralık 2025” itibarıyla...

Türkiye nüfusunun “86 milyonu” aştığını müjdeledi...

Bir önceki yıla göre memleketimizin nüfusu...

Sıkı durun!

“427 bin 224” kişi artmıştı...

O güne kadar...

Türkiye nüfusu her yıl yaklaşık “1 milyon artarken”...

2022 yılında 85,3 milyon olan Türkiye nüfusu...

Ancak 2025 yılı sonunda “86 milyon”u aşabilmişti...

Devamı çok ilginç...

2023 yılında “binde 1,1” olan nüfus artış hızı...

Geçtiğimiz yıl “binde 3,4”e, ardından da “5,0”a yükseldi...

Nüfus artış hızı, bir önceki yıla göre artsa da...

Pandemi nedeniyle evlere kapanılan “2020 yılındaki”nden bile daha düşük bir nüfus artış hızı söz konusu...

İyi, güzel de...

Nüfus da artıyor ama...

Son iki seneye göre nüfusun “kısmen” de olsa...

Daha fazla artmasının ardında yatan ne olabilir?

Dikkat!

Son nüfus verileri açıklanınca görüldü ki; doğum sayıları azaldı, vefat sayıları önemli ölçüde değişmedi ama nüfus artış hızı arttı!

“0” yaş nüfusuna baktığımızda...

2022 yılında “1 milyon 9 bin 579” olan “yeni bebek” sayısı...

2023 yılında “934 bin 215”e...

2024 yılında “905 bin 550”ye...

2025 yılında da “870 bin 054”e düşüyor!

Doğum oranındaki “azalma” devam ediyor gibi eğilimin bu yıl da devam ettiği görünüyor... Doğurganlık hızının bu yıl “1.42”ye düşeceğini gösteriyordu, muhtemelen buna yakın bir doğum oranı ile karşılaşacağız... Pandemi ve deprem etkileri büyük oranda geçtiği için ölüm sayısında da radikal bir değişim beklenmmiyor...

O zaman doğum sayılarının azalmasına, ölüm sayılarının önemli ölçüde değişmemesine rağmen bir önceki yıla göre nüfus artış hızı neden yükseldi? Cevap “yabancı nüfusta” gizli...

Açıklanan nüfusun “1 milyon 519 bin 515” kişisi...

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus... Yani uluslararası koruma statüsündeki sığınmacılar ve mavi kart hamili kişiler...

Nüfusumuz yaşlanmaya devam ediyor...

Yaşlı nüfus oranı...

2023 yılında ilk defa “yüzde 10”u aşmış ve...

En yaşlı ülkeler sınıfına girmiştik...

Yaşlı nüfus oranı artmaya devam ediyor...

Önemli bir ayrıntı daha var...

Yaşlı nüfus oranının artmasına paralel olarak...

Hastalık yükü değişecek...

Maliyeti yüksek kronik hastalıkların payı artacak...

Sosyal güvenlik sisteminde...

Halihazırda sorunlu olan ise...

Aktif/pasif oranının da...

Giderek bozulması da kuvvetle muhtemel...

Bu güzel ülkede doğumlar azalırken...

Nüfusumuz işte böyle artıyor...

Nokta...

(*)Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt’un özgün makalesinden...

Hamiş 1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki: “Nüfus artış hızımız azalıyor, doğurganlık oranına baktığımızda şu anda bir felaketi yaşıyoruz...” (20 Kasım 2025)

Hamiş 2: “Yaşlı nüfusun rahat, konforlu bir yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlamak için hayatın her alanında atılması gereken adımların bugünden planlanarak hayata geçirilmesi vatandaşlar için önem taşıyor...”

Sonsöz: Şaşırtan bir ayrıntı daha: “Doğum oranları ile doğrudan ilintili bir husus da medeni durum... Hiç evlenmeyenlerin oranında, eşi ölenlerin oranında ve boşananların oranında artış devam ediyor, dolayısı ile evlilerin oranı da azalıyor...”