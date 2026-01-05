Takvimlerden dünkü düşen yaprak...

(4 Ocak)...

O dev sanatçının...

Aramızdan ayrılışının birinci yılının geride kaldığını hatırlatıyordu...

*

Hep...

Aslan gibi bir “Cumhuriyet kızı” olarak anıldı ve alkışlandı...

Doğum tarihi bile...

“29 Ekim 1937 Cumartesi” idi...

*

Sormak (*)elzem oldu...

85 milyonun arasında…

85 yaşını doldurup…

Tam da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda…

86 yaşına basan...

Kaç vatandaş kalmıştır acaba aramızda?

İşte, onlardan biri de…

Ömrünü…

Tiyatroya, sinemaya ve sahnelere vermiş…

Yüzlerce sanatçının yetişmesinde “başrol” oynamış…

Işığı hiç sönmeyen...

...Ve dahi...

Hiçbir zaman çizgisinde o ışığın sönmeyeceğini bildiğimiz...

Bir “kutup” yıldızımız vardı…

*

Derler ki, O'nun için…

Tiyatroda… Sinemada… Şarkıcılıkta…

Allah vergisi yeteneğinin üstüne yok…

Ve yine derler ki…

Oyunculukta ve şarkıcılıkta…

Hollywood'un Oscarlı yıldızı Barbra Streisand…

O'nun eline su dökemez…

*

Bırakın, bizim memleketi…

Dünyanın sayılı sahne yıldızlarından biriydi Ayla Algan…

Her sanatçıya nasip olmayan özelliklere sahipti…

Tiyatro sanatçısıydı…

Sinema oyuncusuydu…

Şairdi...

Ve olağanüstü bir şarkıcıydı...

Şiirlerini İngilizce, Fransızca ve Almanca okuyarak ve dahi…

Yunus Emre'yi dünyaya tanıtan usta olarak tarihte yerine aldı...

Halka mal oluşunun miladı…

Mizahi bir dille seslendirdiği “Koca Öküz” türküsüyle başlar…

Tiyatroda ise…

“Hamlet” rolünü oynayan…

Dünyanın sayılı “kadın oyunculardan biri” olarak onurumuzdur!

Sayısız filmde başrol çekti…

1966'da vizyona giren…

Yeşilçam'ın başyapıtlarından “Ah Güzel İstanbul”daki…

Kolay para kazanma uğruna...

İzmir'deki evinden kaçıp…

İstanbul'a “artist” olma hevesiyle gelen “Ayşe” rolü…

Hala hafızalarda tazeliğini koruyor…

O “kara komedi” türündeki filmle…

Sıkı durun!

O emsalsiz rolüyle...

Türkiye'de değil ama…

İtalya'da “en iyi kadın oyuncu” ödülüne layık görüldü…

Hem de “60 yıl” önce!

*

1972'de “Devlet Sanatçısı” unvanı ile onurlandı…

İnanır mısınız?

O kadar yetenekli sanatçıydı ki...

Bir sezon boyunca...

TV’de soluk soluğa izlenen “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde…

Başrol çekti…

Çıkardığı oyuna herkes parmak ısırdı…

Dizi sona erdi ve O büyük yıldız ne dedi biliyor musunuz?

“Bu, benim için maneviyatı çok yüksek bir karakter... Benden başkası oynasa role yazık olurdu…”

Hey babam, be…

Şu özgüvene bakar mısınız?

*

Tüccar baba ve ressam annenin tek kızıydı…

Girit'ten göç etmişlerdi ana vatana ailecek…

Piyanoyu beş yaşında öğrendi…

Ortaokulu İstanbul'daki Notre Dame de Sion'da…

Liseyi Fransa'daki Versay Lisesi'nde tamamladı…

Henüz lise öğrencisiyken…

Sanatçı Beklan Algan'la evlendi…

Amerika'da tiyatro eğitimi aldı…

Yeşilçam'a…

Ertem Göreç'in “Karanlıkta Uyananlar” filmiyle adım attı…

Şarkı sesi o kadar çarpıcıydı ki…

1971'de gelen “Olimpia” teklifi şöhretine şöhret kattı veee…

Olimpia'ya çıkan ilk Türk sanatçı olarak tarihe geçti…

Paris, bu sarışın Türk yıldızını ayakta alkışladı…

Yedi yıl Fransa'da yaşadı…

Turizm Bakanlığı'nın isteği üzerine…

Yunus Emre'nin 650. yıl dönümü için albüm hazırladı...

Bulgaristan'daki “Altın Orfe”de savaş karşıtı şarkısıyla ikinci oldu…

“UNICEF Onur Ödülü”ne layık görüldü…

Polonya Sopot Festivali'nde…

Kızılderililer için şarkı söyledi; dünya birinciliği kazandı…

Berlin'de tiyatro yaptı...

Alkış yağmuruna tutuldu...

*

Peki…

Ayla Algan'ın “güzelliği” nerede?

Güzelliği şurada…

70 küsur yıldır kenara çekilmedi…

Yaşamının her saatine, her dakikasına…

Tiyatroyu, sinemayı ve şarkıcılığı sığdırdı…

Üstelik…

Son zamanlarında bile...

Hala oyunculukla iç içeydi…

Hem oynuyor, hem “yıldız” yetiştiriyordu…

*

Bitiriyoruz…

Ayla Algan, işte bu…

Sanat yaşamı, başarılarla dolu yüce bir kadın…

Tiyatroda, sinemada, müzikte…

Sanatın her alanında çok güçlü…

Fırsatınız olursa…

“Hey Koca Öküz”ün videosunu izleyin…

Evdeyken bile…

Ayağa kalkıp alkışlayacaksınız; kesin…

Bu büyük sanatçı…

Hayat boyu...

Bitip, tükenmeyen enerjisini sevgiden alıyordu…

Yüzü hep gülüyor…

O gülünce…

Çevresinde gülen yüzler oluşuyor…

Gülmeyeni bile gülümsetebiliyordu…

İyi ki…

Hepimizin hayatına sahnelerden, filmlerinden dokundu!

*

365 gün önce...

Tam da dün...

Saatler 19.00’u gösterirken...

Ailesinin verdiği bilgiye göre...

Evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı...

Beyin kanaması...

Büyük sanatçıyı kendisi gibi “yıldızlara” taşıdı...

O sırada...

Tam da “86” yaşındaydı...

(*) elzem: en gerekli olan, vazgeçilmez...

Nokta...

Hamiş: İyi ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ayla Algan gibi bir çınarı vardı... O’nu çok özlüyoruz... Sensiz olmuyor be, büyük usta…

Sonsöz: “Aç kalırım, kötü rol oynamam; kötü karakter canlandırmam… / Ayla Algan - Sanatçı…”