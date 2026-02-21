İki gün önceydi...

Ankara'da dikkat çeken bir “buluşma”...

Başkent Siyaseti’nde heyecan yarattı...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti...

Sürpriz midi?

Evet, sürprizdi!

Gazeteciler, “İttifak buluşması mı?” diyecek oldular...

Müsavat Dervişoğlu’nun cevabı hazırdı:

“Bizim İYİ Parti olarak şu ana kadar, özellikle seçimlerden sonra başka siyasi partilerle yaptığımız bir ittifak görüşmesi yok!”

*

Ankara’nın Reisi Mansur Yavaş da...

O malum soruya alışıktı doğal olarak cevabı da hazırdı:

“Ankara'da operasyon yapılacaksa kime yapılacağı bellidir!..”

Bu kadarla kalmıyor Mansur Başkan...

Sözlerinin gerisini üstüne basa basa şöyle getiriyor:

“Hiç korumam yok; hakkımızda yüzlerce defa şikayet dilekçesi verildi... Hepsi İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri tarafından soruşturuldu ve neredeyse tamamında ya takipsizlik kararı vardı ya da soruşturmaya gerek olmadığı kararı verildi...”

*

Başkan Yavaş, şöyle devam ediyor:

"Hakkımda yürüyen sadece iki soruşturma var... Bir tanesi imar rantını veto etmek, diğeri konserle ilgili yapılan ihalelerde denetimi tam olarak yapmadığım iddiasıdır ki, bu konuda da bütün belediye başkanları hakkında sorumlu olmayacaklarına dair Danıştay'ın verdiği onlarca karar var...”

Mansur Yavaş’ın bir iddiası var; diyor ki:

“Bu ülke şeffaf bir şekilde yolsuzluk yapılmadan yönetilebilir... Ankara'yı da yönetirken, bu iş bizim namusumuz... Haram para ne benim ne ailemin gırtlağından giremez... Alnımız açık... Buna rağmen operasyon yapacaklarsa önce Ankara halkının mallarını söğüşleyen, mallarına konan, milyarlarca liralık zarara uğratan insanlardan başlanması gerekir diye düşünüyorum yoksa adaletten bahsetmek mümkün değil...”

*

...Ve, sıcak buluşmanın diğer ismi...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na ise...

Partisinin bir ittifaka dahil olup olmayacağı soruldu...

İşte, İYİ Parti’nin liderinin cevabı böylesine çarpıcıydı:

“Bizim bilgimiz dışında partimizin adının zikredilmesinden doğrusunu isterseniz rahatsızlık duymuyoruz... Çünkü İYİ Parti'nin olmadığı bir denklem artık Türk siyasetinde gündeme dahi getirilemiyordur sonucunu çıkartıyor...”

*

Aslında şu ayrıntıya dikkat...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile...

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın...

Geçmiş yıllarda...

Aynı siyasi partilerde görev yaptıklarını hatırlatmakta yarar var...

Aynen şöyle:

Avukat Mansur Yavaş, siyasete Ülkü Ocakları’nda başladı...

İlk partisi “1985-1989” Milliyetçi Çalışma Partisi'nin Beypazarı ilçe başkanlığını yürüttü... Parti kapandı, Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı... 1999 yerel seçimlerinde aday oldu %51,12 ile Beypazarı belediye başkanı seçildi... 2009 yerel seçimlerinde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı unvanıyla üçüncü sırada yer aldı... 2013’te ise %1 oy farkıyla Melih Gökçek'e karşı kaybetti... 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak yarıştı... Bu seçimde %50,9 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi... 2024 yerel seçimlerinde “bi’daha” dedi; %60,4’le ikinci dönem için vize aldı...

*

Müsavat Dervişoğlu’na gelince...

Siyaset’e 1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanlığı ile başladı, ardından Ülkü Ocakları'nın genel başkanlığı ile devam etti... 2000-2011 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı görevini sürdürdü; 17 Nisan 2017’de partiden istifa etti... Ardından MHP'den kopan muhaliflerin en önemli isimlerinden olan Meral Akşener önderliğinde, kendisinin de kurucu üyesi olduğu İYİ Parti'ye geçti... 27 Nisan 2024’teki 5. İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı’nın üçüncü turunda Dervişoğlu 611 oy alarak Akşener'den boşalan Genel Başkanlık koltuğuna seçildi...

*

Bitiriyoruz...

Aslında iki siyaset (*)erbabının buluşmasını içeren kısa öykü burada bitmiyor ama biz yine de kararında bırakalım...

Kuşkusuz, her siyasi liderin yaptığı gibi...

Türkiye’nin siyaset sürecinde yarınlar acayip merak ediliyor...

En çok da...

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’ndan gelen şu sözler önemli:

“İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi parti ile yaptığı bir ittifak görüşmesi an itibarıyla mevcut değil... Öyle bir görüşme söz konusu olursa kamuoyuna açık bir biçimde yine milletimizle paylaşılarak gerçekleştirilir ve bunun kararı sadece genel başkanın inisiyatifine bırakılmaz..."

Nokta...

(*)erbap: “Bir işten iyi anlayan, o işte becerikli, usta, mâhir kişi...”

Hamiş: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yakın süreçte konuk olduğu bir TV programında ittifak yapabilecekleri partileri tek tek sıraladı... DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirten Fatih Erbakan, “Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız” demişti...

Sonsöz: “Siyaset makam için değil, ülke için yapılır... Görev nasipse üstlenilir, gerekirse devredilir!” / Aziz Kocaoğlu - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinin önceki unutulmaz rekortmen başkanı... / 15 yıl kesintisiz (2004 – 2019) görev yaptı...”