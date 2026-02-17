Belki farkında değiliz...

Belki de üzerinde pek durmadık...

Kimbilir?

Bu nedenledir ki...

“Yarınların neler getireceğini yeterince öngöremedik!”

...Ve doğal olarak da...

Şimdilerde...

“Ekonomik sıkıntıları yaşamaya başladık...”

Mesela...

Hiç bekler miydiniz?

Kısa adı “MÜSİAD” olan...

“Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği”nin...

Genç başkanı Burhan Özdemir’in...

Neden durup dururken bi’anda...

Türkiye Sanayisi için...

Şöyle demek zorunda kalıyor:

“Maliyet hesabı doğru yapılmıyor! Kimse bir kilo dondurmanın maliyeti nedir diye sormuyor... Bu arada sanayi tesislerinin atıl kaldığını da unutmayalım!”

*

MÜSİAD Başkanı Özdemir...

Bu sözlerle de yetinmiyor; hayatın içinden arkasını şöyle getiriyor:

“Aynı çayı bir yerde (500 liraya) başka bir yerde (5 liraya) içmek normal değil... Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyat makası yok... Bu makasa dönük tek bir denetleme ve çalışma yapılmıyor... Biz neden bir tabak pirinç pilavının maliyetini çalışmıyoruz?”

...Ve, MÜSİAD’ın kaptanı Burhan Özdemir’e göre Devlet gözetiminde yeni işler yapmamız gerekiyor... Mesala, diyor ki: “1 bardak üretmek için 8 tane fabrika kurmuşuz... Türkiye şu anda sanayisini kaybediyor...”

Haksız mı, MÜSİAD’ın genç Başkanı?



*

Şimdi de...

İzmir’e dönerek “bugünlerin konuşulduğu” üç ay öncesine gidelim...

Kısa adı “EBSO” olan “Ege Bölgesi Sanayi Odası”nın...

Kıdemli Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın...

Geride bıraktığımız yılın Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı...

Tarihi konuşmayı hatırlamakta yarar var...

*

EBSO’nun “bir numaralı” koltuğunda...

16 yılı geride bırakmak üzere olan Ender Yorgancılar...

Sanki bugünlerde “yaşananları” üç ay önce...

Adeta görmüş gibiydi!..

*

Nitekim, EBSO’nun Başkanı Yorgancılar...

O akşam (24 Kasım 2025)

Türkiye ekonomisini derinden etkileyen...

Küresel belirsizlikler, zayıflayan bütçe disiplini ve...

Yüksek kur beklentisi konularına dikkat çekti...

Bununla da kalmadı...

Adeta bugünlerde yaşananları “o günlerde” hatırlatarak...

İhracatçıların gelecekteki zorluklarına da vurgu yapmıştı...

*

EBSO’nun “1 numara”sı bununla da kalmadı...

Para politikasının tek başına yetersiz kaldığını belirterek...

“Ekonomik Politika Belirsizlik Endeksi”nin ortaya çıktığını ve...

Bu belirsizliğin küreselleştiğine vurgu yaptı...

Bununla da kalmadı...

Belirsizliğin ana nedenlerinden birinin ise...

Küresel ekonomik güçler olan ABD, Çin ve AB'nin...

Ekonomik silahları kullanarak kendi taraflarına...

Hegemonya çekme çabası olduğunu anlattı...

Arkasından şunları söyledi:

“ABD'nin geçmişteki "sigortacı ülke" rolünden "çıkarcı ülke" pozisyonuna geçmesinin, Türkiye gibi diğer ülkelerin daha yüksek maliyetlere katlanmasına neden olduğunu ve olmaya devam edeceğini unutmayalım...”

*

Bitiriyoruz...

Kısa adı “OECD” olan...

“Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü”...

Türkiye ekonomisi için...

2026'ya ilişkin büyüme öngörüsünü yükseltirken...

Büyümenin 2027'de hızlanarak...

“Yüzde 4”e ulaşacağını tahmin ediyor...

Hatırlayacaksınız...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova’daki mitingde...

“Türkiye’nin en büyük sorununun sanayi ve ekonomi olduğunu” vurgulayarak...

Yoksulluk, enflasyon ve gelir adaletsizliğinde ise...

Avrupa birincisi olunduğumuzu söyledi; emeklilerin yaşadığı sıkıntıları hatırlattı...

Nokta...

Hamiş: Türkiye'nin dezenflasyon programının başarılar gösterdiğini belirten IMF, "Mevcut politika bileşimi, dezenflasyon ile istikrarlı büyümeyi dengelemeye devam ediyor" açıklamasına bulundu...

