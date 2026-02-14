Şöyle düşünmekte galiba yarar var!

Komşumuz Yunanistan...

Canımız, ciğerimiz Türkiye’den neredeyse “10 kat” daha küçük...

Bizim nüfusumuz “86 milyona” adım attı...

Komşu ise...

Yıllardır bi’türlü “10 milyonun üstüne” çıkmıyor!

Çünkü...

Nüfusu artsın istemiyor...

Zaten uzun yaşıyorlar...

Bi’de arkalarında “torun / tombalak” bırakırlarsa...

Biliyorlar ki...

Yiyecek “ekmek” bulamayacaklar!..

Sadece “güzel ve lezzetli” bir hayatın tadını çıkarıyorlar...

Belki de “en doğrusu”nu yapıyorlar...

*

Geçtiğimiz yıl (2025) bu güzel vatan...

Gelmiş geçmiş en büyük turizm rekorunu kırdı...

64 milyon yabancı ziyaretçi ağırladık...

Bereketini görelim diyerek “65 milyar dolar”ı kucakladık...

Ne var ki...

Parmak kadar Yunanistan’ın geçtiğimiz yıl (2025)...

Sadece turizmden geliri...

“65 milyar 230 milyon 749 bin dolar” oldu...

Yanı başımızda...

Aynı deniz...

Aynı hava...

Aynı sahiller...

Ama...

Yunanistan bizden fazla kazanıyor...

Neden?

Çünkü Komşu’da enflasyon “%2.5”...

Bizdekini hiç sormayın:

Merkez Bankası...

2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını...

Yüzde 15 ile yüzde 21 olarak güncelledi...

*

Bu gelişmelerin ışığında...

Farklı “ataklar” da yapıyor “Bizim Komşu” Yunanistan!

Yıllar önce başlayan...

Bugün ise...

Türk vatandaşları sayesinde...

Komşu’nun “Göç Bakanlığı” açıkladı sıcak gelişmeleri...

Mesela...

An itibarıyla...

Yunanistan’a yerleşen biz Türkler’in sayısı “11 bin”i buldu!

Ancak...

Önemli bir ayrıntı daha var...

O’nun adı da Komşu’nun yarattığı “Altın Vize”...

Şaşırmayalım...

An itibarıyla...

Komşu’ya “altın vize” ile yerleşen “2 bin 500” vatandaşımız var...

Yunanistan’ın iki büyük kenti Atina ile Selanik’te...

Ve dahi büyük adalarında...

“Altın Vize” alabilmek için...

En az “250 bin Euro”luk yatırım yapmak gerekirken...

Bu alt sınır bi’anda “şaaak” diye “800 bin Euro”ya yükseltildi...

Belli ki, komşu...

Bizim ne kadar “eli açık ve cömert!” olduğumuzu iyi biliyordu!

Diğer kentlerde ve bölgelerde ise...

Yeni uygulamaya göre alt sınır “400 bin Euro” olarak belirlendi...

Ve bi’ayrıntı daha...

“Altın Vize” ile oturma iznine sahip olanlar...

“Avrupa Birliği” bölgesinde serbest dolaşma hakkına sahip oluyor...

*

Ne kadar ilginç di’mi?

Kısa adı “TÜROB” olan...

“Türkiye Otelciler Birliği”nin verilerine göre...

Önümüzdeki yaz sezonunda...

Türkiye'den Yunanistan'a 1,4 milyon ziyaretçinin gitmesi...

“Komşu”dan da...

Türkiye'ye 800 bin ziyaretçinin gelmesi öngörülüyor...

Bereketli olsun...

*

Bitiriyoruz...

Yunanistan’ın “Altın Vize” uygulamasından...

En çok biz Türkler, Çinliler ve İsrailliler yararlanıyor...

Gerekli emlak yatırımını yapan kişiye verilen “Altın Vize”, o kişinin aile üyelerini (birinci dereceden akrabalar) de kapsıyor ve beş yıl boyunca geçerli oluyor... Söz konusu emlak beş yılın ardından hâlâ “Altın Vize”yi alan kişiye ait ise uygulama beş yıl daha uzatılıyor...

Nokta...

Hamiş: Avrupa ülkelerinde geçen yıldan beri yaşanan vize krizi, Türk turistin rotasını Yunanistan’a çevirdi... Komşu’ya gitmeyi tercih eden Türk ziyaretçi sayısı artıyor... Geceleme sayısındaki artışların ise neredeyse %60’a ulaştığı belirtiliyor... Bu yükseliş vize prosedürlerinin kolaylaşması ve yaz sezonunun Ekim ayına kadar uzamasına etkili oldu...

Sonsöz: “Yunanistan hükümetinin hazırladığı tasarıya göre; konut almak isteyenler, Türkiye sahillerinin karşısındaki Ege Adaları, Batı Trakya ve Yunanistan - Arnavutluk sınırı gibi bölgelerde ev satın alabiliyor...”