Ömrü yetseydi...

Yaşasaydı...

Bugün 78’inci yaşını kutluyor olacaktı...

Kader, kısmet işte...

*

Bu yazının kahramanı...

Aslında...

Kızağa alınmış gururlu mu gururlu bir Cumhuriyet Valisi’dir...

Taaa...

Çeyrek asır öncesinin Türkiyesi’nde...

Yaşananlara bakıp bakıp sessiz tepkisini koymuştu masaya:

“Ülke idarede ve siyasette bitti!

Sil baştan olmadan Türkiye düze çıkamaz...

Bizim halkımız yüksek sesle düşünmüyor…

Hala yurttaş olamadık; halk sisteme ortak olmalı...”

Peki, o Vali Bey’i duyan var mı?

*

Aslında...

Resmen kızağa alınmış o Vali var ya...

Her şeye rağmen...

Memleketin politikacılarına “dikkat” diyerek...

Adeta “işaret fişeği” yolluyor ama...

Ah, bi’de o “Vali Bey”e kulak verenler çıksaydı ortaya!

*

Tam da o günlerde...

Memleketin siyasi panoraması şöyle:

Güzel yurdumuzu “57'inci Hükümet” yönetiyor…

Ya da...

Tarihe mal olan adıyla...

“Beşinci Ecevit Hükümeti”...

DSP'nin koalisyon ortakları ise…

ANAP ve MHP…

Göreve 3 Mayıs 1999'da başlıyorlar…

Tam 100 gün sonra...

Takvimler “17 Ağustos 1999”u işaret ederken...

Bu güzel memleketi “allak bullak” eden…

17 Ağustos Marmara Depremi vuruyor...

Acımız çok büyük!

20 bin 373 kişi hayatını kaybediyor...

50 bin kişi yaralanıyor ve kaybolanların sayısı 6 bine yakın...

Türkiye derin yasta…

O günlerin hükümeti ise...

18 Kasım 2002'ye kadar iş başında kalabiliyor…

Çünkü memleket resmen “felç” durumunda...

*

Dönelim 22 yıl önceki unutulmaz canlı TV programına…

Hakkında kitapların yazıldığı…

Filmlerin çekildiği…

Belgesellerin başrolünde yer aldığı O Vali…

Milyonların soluksuz izlediği canlı yayında...

Vatandaş bilsin diye...

Sürdürüyor cesur sözlerini:

“Bir ülkede fakirlik varsa hızla zenginleşenler de var demektir… Üç kağıt ekonomisi dedikleri budur... (Biri döviz, biri borsa, sonuncusu da faiz…) Üretimi bıraktık kağıtlarla al-ver durumundayız… Dibe vurmadan sil baştan olmaz…”

Kızaktaki Cumhuriyet Valisi…

Memleketin dikkatini çekmeye devam ederken...

Özellikle diyor ki:

“Bizim halkımız bu (Baba) işine bayılmıştır… (Kurtar bizi Baba) söylemi Pederşahi kültürü ve Asya toplumlarının yönetim ilkesidir... Hiç duydunuz mu? Batı'da (Kurtar bizi baba) ifadesini?

*

O Vali'nin, hele şu sözleri size neler hatırlatıyor?

“Sil baştan olmadan Türkiye düzlüğe çıkamaz… Çıkması mümkün değil; çünkü dibe vurduk… Borcun borçla ödenmesi doğru mu? Osmanlı bunları yaşamış şimdi de biz yaşıyoruz… Aklımızı başımıza almalıyız… A'den Z'ye kadar bu ülkenin yeniden dizayn edilmesi, yapılandırılması şart…”

*

Şaşırır kalırsınız…

Efsane Vali, 22 yıl önce ilk kez “'Başkanlık Sistemi”nden söz ediyor:

“Ben başkanlık sistemini savunuyorum… Sayın Başbakan Ecevit, (Engel bir sistem!) demiş ama yanılmış… Bu halkın necipliğini (soylu kimliğini) hafife almış… Şimdi bir merkez valisi çıksın da benim gibi böyle konuşsun! Al sana başkanlık sistemi!”

*

Merhum Vali Yazıcıoğlu, 22 yıl önce…

TV'deki canlı yayında kalbinden geçenleri şöyle diye getirmiş:

“Ben partiler üstüyüm… (Allah kerim, devlet kerim) diyerek bu fasit daireden çıkamıyoruz… İç ve dış borç almış başını gidiyor… Sistemi tepeden tırnağa değiştirecek halk varsa ben de varım…”

*

Bitiriyoruz...

Türkiye'nin yakın tarihine…

“Süper Vali” olarak adını yazdıran Vali Recep Yazcıoğlu…

23 yıl önce...

Eylül'ün ilk haftasında…

Eskişehir-Ankara yolu üzerinde trafik kazası geçirdi…

Bitkisel hayata girdi…

Beş gün yaşayabildi…

8 Eylül'de son nefesini verdi…

O kazanın ardında ise…

Onlarca soru işareti ve komplo teorileri kaldı…

Oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu…

Babasını şöyle anlatmıştı:

“Korkusuzdu... Vatandaşın, memleketin, ülkenin hayrına ne gerekiyorsa sakınmadan, korkmadan, (Koltuğumu, görevimi kaybederim) endişesi olmadan mücadele eden bir valiydi…”

Şu kadere bakın ki…

ANAP döneminin Maliye Bakanı Adnan Kahveci…

Vali Recep Yazıcıoğlu'nun sınıf arkadaşıydı…

O da bir trafik kazasında ailesiyle birlikte can verdi…

Ve…

Noktasına kadar yaşanmış bir anı…

İnanamayacaksınız…

Adnan Kahveci ölmeden tam 29 gün önce…

Vali Yazıcıoğlu'na, “Gel birlikte siyaset yapalım” demiş…

Yazıcıoğlu da şu karşılığı vermiş:

“Hele sen genel başkan ol, o zaman düşünürüm…”

Hayat o kadar acımasız ki…

Ne Adnan Kahveci genel başkan olabildi…

Ne de Recep Yazıcıoğlu siyasetçi…

*

Ve…

Noktayı koymadan önce…

Hatırlatalım...

Bir zamanlar...

“Vali” adlı film vizyona girmişti…

Senaryoda Vali Recep Yazıcıoğlu'nun…

Denizli'deki uranyum rezervlerini…

Amerikan firmasının kullanımına açmadığı için…

Suikaste kurban gittiği iddia ediliyordu...

Nokta…

Hamiş 1: 1984 yılında 36 yaşında o günlerin en genç valisi olarak Tokat'a atanan Recep Yazıcıoğlu, Aydın, Erzincan ve Denizli'de görev yaptı… 55 yaşında trafik kazasında görevi başında hayatını kaybetti… Kabri Aydın Söke'de…

Hamiş 2: Vali Yazıcıoğlu'nun hayatını İzmirli meslektaşım gazeteci Elvan Feyzioğlu yazdı… Ayşe Kulin tarafından kaleme alınan “Köprü” adlı roman TV'ye uyarlandı… Dizide o valiyi (Recep Yazıcıoğlu) sanatçı Erdal Beşikçioğlu canlandırdı…

Sonsöz: “Adam deduğun çay gibi demlenmiş olacak… Öyle sallama, dallama olmayacak… / Laz atasözü…”