Cebimizdeki (varsa eğer) “200 TL.”...

Artık “havalı banknot” olmaktan çıktı; çıkıyor!

Çünkü...

Ezici enflasyon nedeniyle...

Neredeyse...

“En büyük kağıt paramız...”

Artık...

Minicik bir pazar poşetini bile dolduramıyor!

Bu nedenledir ki...

17 yıl önce (2009)...

Dolaşıma giren “200 TL.” banknot

Pek yakında...

“Hatıra en büyük kağıt paramız olarak tarihe geçmek üzere!..”

Neden?

Çünkü...

O “Baba 200 TL. banknot”...

Artık...

Eskisi gibi...



Ne kalpleri ısıtıyor...

Ne de mideleri mutlu ediyor...

Oysa...

Meraklıları iyi bilir...

Türkiye'nin en büyük banknotu “200 TL”...

Dolaşıma girdiği günlerde...

Vatandaş “5 gram altın” alabiliyordu o en büyük kağıt para ile...

Bugün ise...

22 Ayar “1 gram altın” neredeyse “7 bin 568 TL.”

*

Ve, yine o “200 TL.” banknot var ya...

Bugün “200” gram kıyma almaya bile yetmiyor!

O zaman...

Çocuklar köfte yiyemeden nasıl büyüyecekler?

*

Semt pazarlarının esnafları ise...

Tezgahtaki fiyat etiketlerini değiştirmekten(!) helak oluyor...

Vatandaş pazarda en büyük banknot (200 lira) ile...

Ancak “3 kilo biber” alabiliyor...

Oysa ki...

Bu Cennet vatanın her köşesinden “tazecik biber” fışkırıyor...

*

Yaşanan “acıklı tablo”nun...

Canlı örneğini...

Bir siyaset erbabı...

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan...

Alış veriş için İskitler Pazarı’na gelenlerin yanı sıra...

200 TL. kağıt paranın “ne hale” geldiğini...

Bizzat alışveriş yaparak gördü; acıklı çaresizliğe tanık oldu ve duygularını şöyle dile getirdi:

“En büyük para birimi 200 TL. ile pazara gittim ve inanmayacaksınız ama o parayla sadece biraz biber, birkaç tane elma ile yarım kilo kilo üzüm, iki tane de kıvırcık marul alabildim... 2009'da piyasaya sürüldüğünde “200 TL.” ile (5 gram altın) alınabilirken, bugün şu kıvırcıktan (5 tane) alamıyorsunuz... Dahası da var... Kasaba gittik; Türkiye'nin (en büyük banknotu) ile acaba ne kadar kıyma alabileceğiz diye merak ediyorduk ve Türkiye'nin en büyük banknotuyla sadece 268 gram kıyma alabildik... Gördük ki, (en büyük banknot yoksulluğun en büyük belgesi) olmuş durumda..."

Nokta...

Hamiş: “Türkiye'de çok az kişi çalışıyor çok fazla kişi tüketiyor... 30 yaş altı alayı öğrenci, 40 yaş üstü dünya kadar emekli... / Anonim...”

Sonsöz: “Türkiye'de enflasyon düşse de (hayat daha pahalı) hale geliyor... / Anonim...”