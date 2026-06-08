Son model kıpkırmızı bir araba mahallemizden geçiyor. Aracın müzik çalarından Bülent Ersoy'un yanık sesi yankılanıyor...

"Kor, kor

Azgın yangınlarda canevim, ciğerim yanıyor

Zor, çok zor

Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor"

Aslında böyle bangır bangır müzikle mahalle arası geçmek yasak... Ancak ülkemde yasaklar yasak! Herkes bildiğini okuyor.

Bu şarkı nedense, Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri hatırlattı bana... Zor gerçekten çok zor... O taraftan baksan hainsin, bu tarafta yer alsan arınman gerek... Pisliğe bulaştığın söyleniyor. İki ucu sihirli değnek hesabı...

Araba yukarıdaki sokaktan geri dönüyor. Şarkı bitmemiş. Kulak veriyorum.

"Sel olur, gizlice içime içime süzülür gözyaşlarım

Kanar yaralarım kanar, tuzu bastıkça anılar

Efkâr benim öteki adım... "

Evet gerçekten bu şarkı CHP için yazılmış. Hep hüzün hep efkar... Tam yüzü yerel seçimlerde güldü derken ki o seçimlerde de AK Partililer sandığa gitmedikleri için kazanıldı. Reis biraz emekliye, memura zam yapsa zafer AK Parti'nin olurdu ama ekonomi altüst olurdu. O ülkesini düşündü. Yerel seçimleri kazanmaktan daha önemliydi bu...

CHP öyle başarısız oldu ki... Belediyeyi yönetemeyenlerin ülkeyi yönetebilmesinin mümkün olmadığını herkes gördü.

İsrail/ABD- İran, Rusya - Ukrayna savaşlarına rağmen ekonomik dengeler korunuyor. AK Parti ülkeyi yönetirken, Ana Muhalefet Partisi CHP kendi iç sorunları ile boğuşuyor. Belediye operasyonlarına siyasî diyenler şimdi arınmak gerektiğine inanıyor. O dosyalarda o kadar yolsuzluk var içinden çıkılamıyor.

NE OLACAK?

CHP'li kafalarda birçok soru var... Yarın grup toplantısı var. Özel mi Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Yeni Parti kurulacak mı? Başka bir Parti ile ittifak mı yapılacak? Bu Parti İYİ Parti olur mu? İYİ Parti böylece diyetini öder mı? Ya da SHP küllerinden doğar mı? DSP özüne dönerek, CHP'ye kucak açar mı? Mecliste yer alan bir parti altında toplanılır mı?

Gündem CHP iken Balçova'da Koç Grubu Amerikan Hastanesi'ni açtı. Rahmi Koç'un anlattığı fıkra bomba etkisi yarattı. Kadını ve Kürtleri aşağılayan bu fıkra nedeniyle sonradan özür dilendi. Otokoç'a saldırı düzenlendi. Bu olayla ilgili olmadığını düşünmek istiyorum. DEM Parti saldırıyı kınadı.

EŞ BAŞKANLIK OLUR MU?

Bu arada CHP'de DEM gibi eş başkanlık sistemi getirebilir mi? Bu şekilde uzlaşı daha kolay olur. Koltuk sevdalıları yan yana oturur. Gülücükler dağıtır.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ...

CHP o kadar karışık ki... Güzelbahçe'de tüm Meclis Üyeleri CHP'li olmasına rağmen başkan vekili ikinci turda seçilebildi. Bir kadın daha belediyenin başına geçti. Şimdi gözler Buca'da yapılacak Başkan vekili seçiminde... AK Parti bu çekişme ortamından çıkabilir. Daha önce Menemen'de yaşanmıştı. Arada fark olsa da bir mucize gerçekleşebilir.

Evet CHP fabrika ayarlarına dönmeli, bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı ama işler sihirli bir değneğe kaldı gibi gözüküyor.

Haftaya görüşmek üzere...