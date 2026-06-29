Atatürk atları bir dost kabul etmiş. "At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır" diyerek, ülkemizde atçılığı ve at yarışını geliştirmiştir. 1927 yılında Atatürk'ün izlediği ilk Gazi Koşusu'nu Neriman kazanarak tarihe geçti.

Tarih yazılıyor...

28 Pazar 2026 tarihi bir gün...

Sıcak bir yaz günü...

İstanbul...

Veliefendi...

Gazi Koşusu 100 yaşında...

At yarışçılığının bayramı...

62700 izleyici...

Kadınlar en güzel kıyafetini giymiş. Şapkalar ön planda... Atlardan önce kadınlar şıklık yarışında...

Gazi dışında anlamlı koşular var...

Nene Hatun, Anafartalar, Zübeyde Hanım, Ali Rıza Bey, Kocatepe, Yeditepe, Kore ve Haliç Koşusu...

Gazi Koşusu...

100. yıl...

2400 m...

Çim Pist...

22 safkan... 20 erkek 2 dişi...

Atamız için dans edecekler...

Milyonlarca kişi ekran başında...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuza dek gururla andığımız gün...

3 yaşlı 3600 safkan İngiliz tay arasından seçilen 22 şanslı atın sahibi umutlu... Bu yarışa katılabilmek bile onur. En büyük hayal...

Rekor 2.26 ile Bold Pilot'da... Jokey Halis Karataş...

Jokeylerde yarışta...

Karataş bugüne kadar 6 kez kupayı kazandı. Ahmet Çelik yedisi üst üste olmak üzere 8 kez... En fazla kazanan ise 9 kupa ile Mümin Çılgın...

Çelik ve Karataş, Çılgın'a yaklaşmaya çalışacak... Çılgın emekli oldu. Karataş 54 yaşında son koşuları...

İki ismin bindiği atlar bu yarışın favorileri arasında... Karataş, Bay Nalçakan'ı, Çelik ise Rabovo'yu yönetecek... Ayakları düz bassın...

Heyecan dorukta...



Atlar piste çıkıyor. Hepsi pırıl pırıl... Sırayla starting box'a yerleşiyorlar. Beyaz Bayrak havada... Start veriliyor ve koşu başlıyor. Toplum bir çıkış, kıran kırana mücadele... Bay Nalkaçan bu kez bekliyor. Her zaman yarışı forse edip çıktığı gibi kazanan tay bu kez mesafe uzun olunca beklemede... Son düzlükte Bay Nalçakan öne geçiyor. Seyirciler tezauratta... "Yürü be oğlum..." Bay Nalçakan seyirciyi kırmıyor. Uçuyor. Uzak ara asrın derbisini kazanıyor. Derece 2.29... Bold Pilot'ın rekoru yine kırılamıyor. Bay Nalçakan, 100. yılın panosuna nalını çaktırıyor.

Sihirbaz mucizeyi gerçekleştiriyor...

Evet... Emrah Nalçakan ekürisinin tayı Bay Nalçakan potayı önde geçiyor. Bu yarışı bugüne kadar 14 numaralı kulvardan çıkan hiçbir at kazanamamış. Sihirbaz Halis Karataş şampiyon jokey nasıl olunur göstererek, mucizeyi gerçekleştirdi.

Tabela ayna...

100. Gazi Koşusu'nda tabela, Bay Nalçakan - Rabovo - Ersele Beyi - Brando - Upamecano (5-16-7-6-19) şeklinde tamamlandı.

Son şampiyon...

Bay Nalçakan son şampiyon... Güzel bir tay... Yeleleri örülmüş. Efsane olacak. Neriman nasıl unutulmaz ise o da unutulmayacak... Nalı hep çakılı kalacak... Arkasından atlar nal toplayacak...

Muhteşem uyum...

At ile insanın muhteşem uyumunu izlemek büyük bir keyif! At sahibi için ise gurur... O tay doğduğu zaman şampiyon olacağını bilmiyor. Şampiyon olup, yaşlananlarda, haraya çekilip, yeni şampiyonlar doğmasına sebep oluyor.

Güle güle Burgas...



Geçen hafta yine bir şampiyon olan Gazi Koşusu galibi Burgas, 8 yaşında idman sonrası kalp krizi geçirip ölmesi yarışseverleri üzdü. Belki bugün o da başka bir yarışta piste çıkacaktı.

Haftaya görüşebilmek umuduyla...