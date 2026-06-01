Şarkılar hayatımızda özel yer tutar. Reklamlarda da müzik çok önemlidir Siyasî partiler de melodilere özel önem verir. Bazen bir şarkı parti ile özdeşleşir.

"Beraber yürüdük biz bu yollarda...", "İnanın çocuklar... Güzel günler göreceğiz", " Aynı bağın gülüyüz biz, aynı dağın yeliyiz biz", "Ezilenlerin gür sesidir o... ", " Bir ıslık da sen çal! ", "Anlıyorsun değil mi?", "Bak iyiler var", " Her şey çok güzel olacak" ilk aklıma gelenler...

Ya parti için özel bestelenir ya da çok sevilen bir şarkı partileştirilir.

"İnanın çocuklar... Güzel günler göreceğiz güneşli günler motorları maviliklere süreceğiz" şarkısı Cumhuriyet Halk Partisi mitinglerinde hep birlikte söylenir. CHP'den ayrılıp Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi de motorları maviliklere sürmüştü ama...

Alanları dolduran herkes o motorları maviliklere sürüp, güzel günler göreceğine inanılır.

Oysa o güzel gün onlar için bir türlü gelmez.

Şimdi CHP iki parça halinde sokaklarda ve sosyal medya üzerinden liderlik savaşı veriyor. Herkes kendi cephesinde haklı kendine göre... Ama kimse CHP'yi düşünmüyor. Seçmen de ikiye bölünmüş. Rakip olarak birbirlerine gövde gösterisi yapıyorlar. "Hain Kemal" diye bir şarkı bestelenmiş bile...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda Grup Yorum’un “Devrim yürüyüşümüz sürüyor” şarkısını kullanmasına Grup Yorum tepki göstermiş... “Emperyalizmle ve faşizmle iş birliği yapanların şarkılarımızı kullanmalarına ve kirletmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Şarkılarımızı kullananların iki yüzlülüğünü her yerde teşhir edeceğiz.”

Koskoca CHP ne durumlara gelmiş. Karşı cephede ise yapılan liderlik hatalarına kıs kıs gülüyorlar...

A - B - C planları olduğunu iddia edenler daha A'da tökezliyor.

BİR OPERASYON VAR BU GECE...

Bu arada İzmir'de Güzelbahçe sonrası Buca'ya da operasyon düzenlendi. Halef selef başkanlar el ele göz altında... Daha tutuklanmadan meclis üyeleri arasında başkan vekilliği için yarış başladı. Bakalım iki başlı CHP kimi önerecek? Daha önce Özel'in istifa etmesini istediği Başkan Görkem Duman'ın koltuğuna kim oturacak?

Gündem son on gündür CHP ve bu süre uzayacak gibi... CHP'de bu iç çekişmeler sürerken, atı alan Üsküdar'ı yine geçecek...

Haftaya bu konuya devam edelim.