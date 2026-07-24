Son Mühür- CHP’den ayrılan isimlerin kurduğu Yeni Parti sosyal medya hesabının hak tartışması resmi bir hukuk kavgasına dönüştü. Özgür Özel’in istifasının ardından kurulan partinin, CHP TBMM Grubu'na ait resmi X (Twitter) hesabının kullanıcı adını devralıp "Yeni Parti" yaptığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yanıt gecikmedi. İsim hakkını daha önce tescillediğini belirten Yeni Parti'den açıklama geldi.

"Biz başvurduk, onlar isimle hesabı üstüne geçirdi"

Açıklamada, "Yeni Parti" isminin tüm marka, telif ve hukuki tescil süreçlerinin daha önceden başlatıldığı vurgulandı. Buna rağmen Özgür Özel ve ekibinin aynı isimle parti kurma başvurusunda bulunması, üzerine bir de Meclis grubunun resmi sosyal medya hesabını bu isimle değiştirmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Yeni Parti adına ilişkin marka, isim ve ilgili hukuki koruma süreçleri tarafımızca başlatılmış; gerekli resmi başvurular ilgili kurumlar nezdinde gerçekleştirilmiştir.

Buna rağmen Sayın Özgür Özel ve ekibinin “Yeni Parti” ismiyle siyasi parti kuruluş başvurusunda bulunduğu ve CHP TBMM Grubu’na ait X hesabının adının “Yeni Parti” olarak değiştirildiği görülmektedir.

Tarafımızca önceden kamuoyuna duyurulan ve hukuki süreçleri başlatılan bir isim üzerinde bu şekilde tasarrufta bulunulmasını, hukuki açıdan değerlendirilmesi gereken ciddi bir hak ihlali olarak görüyoruz.

Bu nedenle, “Yeni Parti” ismine ilişkin tüm haklarımızın korunması amacıyla gerekli hukuki başvurular ve yasal süreçler ivedilikle başlatılacaktır. Hukukun bize tanıdığı tüm hakları sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen bu girişim, siyasette yeni bir anlayış iddiasıyla bağdaşmamaktadır. Başka bir oluşum tarafından daha önce ilan edilen ve hukuki koruma altına alınan bir ismin sahiplenilmeye çalışılması, kamu vicdanında takdir edilecek bir tutum değildir.

Yeni Parti; hukuk, demokrasi, şeffaflık ve siyasi etik ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek, haklarını yalnızca hukuk zemininde arayacaktır"

