Konyalılar Federasyonu Başkanı, Konyalılar Vakfı Başkanı, İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu Başkanı Mehmet Aydoğan "İzmir Konya Gönül Köprüsü" kurulmasını sağladı.

İzmir'den 32 gazeteci ve 50 federasyon başkanı ile birlikte trenle Konya'ya gelip, Konya'yı gezdiler.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tüm konuklarla ilgilenerek, Konya'nın bir dünya kenti vizyonuna nasıl ulaştığını anlattı. Başkan Altay aynı zamanda Dünya Belediyeleri Birliği başkanı 7 kıtada 240 bin yerel yönetimi temsil ediyor.

5 TL YETER...

Konya'nın güzellikleri ve şehrin temizliği geziye katılanların ilk gözlemleri olmuş. 5 TL aslında az bir para değilmiş. Şehrin farklı noktalarına kurulmuş yerlerden Kahve, simit, çay alınabilmekte... Tuvaletler pırıl pırıl ve ücret ödemeniz gerekmiyor.

Konya'ya gelen turistin ilgisini çekecek yeni yerler oluşturulmuş. Hepsinin ayrı hikayesi var. Tropikal bitki ve kelebeklerin yer aldığı Kelebek Vadisi Mevlana'dan sonra en çok ziyaretçi toplayan yer olmuş.

BAŞKAN UĞUR İBRAHİM ALTAY VİZYONU...

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı sonrası belediyeciliğe gönül vermiş. 17 yıldır belediye başkanı iki dönem Selçuklu İlçe Belediye Başkanlığı, şimdi ise Büyükşehir Belediye Başkanı... Büyükşehir de ikinci döneminde halk çok seviyor. Halka dokunan ve sorunları ile ilgilenen bir başkan... Literatüre Konya Belediyeciliği diye bir kavram sokmuş. Sakın ve temiz bir şehir... Mevlana'nın şehri ne de olsa... "Gel kim olursan ol yine gel..."

AYDOĞAN'IN GURURU...

Mehmet Aydoğan Konya'ya otobüsle ya da uçakla konuklarını Konya'ya götürebilirdi. Ancak o tren yolculuğunu tercih etti. Bu giden ekibin daha çok kaynaşmasını sağladı. Üç dört yıldır düşüncede kalan projeyi yerine getirmenin gururunu yaşadı. 13 saat tren yolculuğunu sırf onun hatırına kabul eden başkanlar ve gazeteciler Konya'ya doyamamış. Konya'nın lezzetleri nedeni ile birkaç kilo alanlar da olmuş.

Konya Belediyesi ile İzmir belediyelerini karşılaştıran gazeteciler, İzmir'de yapılması gereken çok iş olduğunu bir kez daha fark etmiş...

İZMİR'E MÜJDE...

Bir de İzmir'e müjde geldi. Müze gezisi sırasında İzmir işgali sırasında şehit olan bir askerin üzerinde yanan Kuran bulunup Konya'ya gelmiş. Burada tamir edilmiş. Konya'da sergilenmiş. Çok yakında Konya'dan yuvasına geri dönecek. İzmir Müzesi'nde sergilenecek.

Ben Konya gezisine katılmadım ama Başkan Aydoğan, sabah SON MÜHÜR TV'de yayımlanan Sıcak Bakış programında öyle güzel anlattı ki Konya'ya gitmek zorunlu hale geldi. Mevlana ziyareti sonrasında Konya'nın diğer güzelliklerini de gezeceğim. Programda İzmir'in Başkanı Cemil Tugay'ın sivil toplum örgütleri ile barışıp onlarla el ele vermesi gerektiği de vurgulandı. Yeni gündemimiz bildiğiniz gibi "Tugay hangi partiye geçecek?" İşte bu noktada nedenlerini halka anlatabilmek için bu kuruluşlara ihtiyaç var. Sadece seçim dönemlerinde değil her zaman omuz omuza vermek lazım. Ayrıntıları ve diğer konular için Youtube/Son Mühür seni bekliyor.

Sivil Toplum Örgütlerinin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdiği ve önder insan olmanın gereklerini yerine getirdiği için Mehmet Aydoğan'a teşekkür ederim.

BİR YILDIZ DAHA KAYDI...

Dün kaybettiğimiz Gözlem Gazetesi kurucusu, gazeteci Çetin Gürel'e Allah'tan rahmet diliyorum. Dostlarının başı sağ olsun... İzmir önemli bir değerini daha kaybetti.

Haftaya görüşmek üzere...