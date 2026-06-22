21 Haziran Pazar... En uzun gün... Yaz başlangıcı... Babalar Günü... Uluslararası Yoga Günü... Dünya Müzik Günü... Üniversiteye girişte, AYT ve YDS günü...

Bir güne ne çok misyon yüklenmiş. Gün uzun yapılacak çok iş, anılacak çok kişi var.

Babalar Günü'nde tüm babalar çocukları ile zaman geçirme, onlarla iletişim kurma derdinde... Çocuklar da babalarının gönlünü alma, ailenin çınarının gölgesini serin tutma peşinde...

Benim gibi babasını kaybedenler ise anılar denizinde yüzmekte... Sonsuzluğa selam çakıp, bir dua okuyup, iki damla gözyaşı dökmekte...

Babalar gerçekten evin direği, ben babamı çok erken kaybettim. Çocuktum daha...

Babam Kemalpaşa'nın sevilen iş insanlarındandı. Birçok kişinin karnını doyurmuş, gönlünü almıştır. İzmir'in en büyük yemek fabrikasının sahibiydi. Maalesef bazı kişiler çelme taktı. Koca Çınar devrildi. Bir daha kalkamadı.

Ağabeyim aileye baba olmaya çalıştı. O da çocuktu aslında, çok genç yaşta büyüdü. Ailemize kol kanat gerdi. Tabii ki annem en büyük destekçisi oldu.

Böyle özel günler, kalbimizdeki küllenen yaraları kanatıyor. Keşkeler iyi kilerle kavga ediyor.

Bazılarının babaları hasta, yeniden ailenin çocukları gibi oluyor. Hasta yataklarında ilgiye muhtaç... Çocukları besliyor. Altını temizliyor. Ağzından çıkan iki kelimeye alkışlarla karşılık veriyor. Roller değişmiş. Çocuk baba, baba çocuk olmuş.

Alzheimer, demans gibi hastalıkları yaşayan babaların çocuğu olmak çok daha zor. Aynı yataktaki hasta gibi bakıyorsun ama onun gözünde bir yabancısın. Babası tarafından tanınmamak verilecek en büyük ceza olmalı...

Şanslı olanlarda var tabii ki... Babaları yanında olan, onunla sohbet etme fırsatı bulanlar...

Bir de babaları hayatta olmasına rağmen, ona kırgın olan, küs yaşayanlar var. O bambaşka bir yazı konusu ama sonradan keşke dememek sizin elinizde, her ne yaşanırsa yaşansın, barışıp gönüllerini almak bir helallik istemek sizin elinizde...

Gün uzun, madem Babalar Günü ile Müzik Günü aynı güne denk gelmiş açtık radyomuzun sesini şarkılardan fal tuttuk. En güzel şarkılar babalarımız için çaldı!

Dün tüm dakikalar planlıydı. Bazı babalar, çocukları ile piknikte top oynadı. Bazıları üniversite sınavına koştu. Çocuklar amfide, babalar kampüste ter döktü. Bir yılın yorgunluğu birlikte aşıldı.

Babalar Günü bitti ama her gün babalar günü aslında... Gününüz kutlu olsun!

BABA OCAĞI KARIŞIK..

CHP İzmir'in Baba Ocağında koltuğa, babalar gününün son dakikalarında Utku Gümrükçü oturdu. Olay çıkmasın diye İzmir vekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan da il binasındaydı. Özgür Özel'e yakın iki vekil rolleri paylaştı. Yücel Gümrükçü'nün, Bakan Güç'ün yanında objektiflere poz verdi. Gümrükçü üç gün sonra koltuğuna kavuştu. Bakalım bundan sonra neler olacak? Yarın grup toplantısı olacak mı? Uzlaşma mı, yeni parti mı? Ne olacak bu CHP'nin hali? Tüm soruları Son Mühür gazetemiz cevaplayacak. Takip edin!

Haftaya görüşmek üzere...