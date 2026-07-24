Tarih dediğimiz şey, öyle sadece ezberlenecek tozlu tarihlerden, padişah veya sultan isimlerinden ibaret değil. Tarih, aslında insanlığın kodlarını çözme kılavuzu.

Bugün elimizde akıllı telefonlar, yapay zekalar, dijital krallıklar var ama insan yönetmek, devleti akıllıca idare etmek, krizleri yönetmek hâlâ bin yıl öncekiyle aynı temel dinamiklere dayanıyor.

İşte tam bu noktada karşımıza öyle bir adam çıkıyor ki; dönemin "Google"ı, "CEO"su ve "Devlet Aklı" desek yeridir: Nizamülmülk.

Gerçek adı Hasan bin Ali. Ancak devlete yaptığı katkılardan dolayı kendisine "Mülkün Düzeni" anlamına gelen Nizamülmülk unvanı verilmiş. Alparslan ve Melikşah gibi iki büyük Selçuklu sultanının vezirliğini yapmış, yani imparatorluğun mutfaktaki başaşçısı, stratejisti olmuş.

Nizamülmülk sadece kılıç sallayan bir komutan değil; kalemiyle, vizyonuyla ve kurduğu sistemle devleti ayakta tutan bir beyin takımının lideriydi.

Siyasetin Kod Kitabı: Siyasetname

Nizamülmülk'ü bugün bizim için bu kadar popüler ve cool yapan şey nedir biliyor musunuz? Yazdığı Siyasetname adlı eseri.

Bu kitap, orta çağda yazılmış sıradan bir kural kitabı değil. Adeta bugünün "Startup Yönetimi", "Liderlik Psikolojisi" ve "Kriz Yönetimi" el kitabı. Sınıfta kalmamak, devleti batırmamak için Melikşah’a sunduğu bu raporda bakın neler var:



Adalet Kutup Yıldızıdır: Nizamülmülk’e göre devletin en temel temeli adalettir.



Liyakat ve Doğru İnsan Seçimi: "İşi ehhline verin" kuralının en katı savunucusudur. Torpili ve akrabacılığı devletin kanseri olarak görür. Doğru pozisyona doğru yeteneği yerleştirmezseniz sistemin çökeceğini net bir dille söyler.

Eğitimde Devrim: Nizamiye Medreseleri

Nizamülmülk sadece teorisyen değil, aynı zamanda harika bir uygulayıcıydı. Bugün bildiğimiz anlamda üniversite sisteminin temelleri sayılan Nizamiye Medreseleri’ni kurdu.

Dönemin en bürokratik, idari ve bilimsel kadrolarını yetiştiren birer "akademi" idiler. Öyle ki, buradan mezun olanlar devletin hem kadılık sistemini hem de idari mekanizmalarını sırtlıyordu. Yani Nizamülmülk, "eğitime yatırım geleceğe yatırımdır" felsefesini bin yıl önce hayata geçirdi.



⁠1. Sistem kurun: Her şeyi tek bir kişiye bağlamayın; işleyen mekanizmalar yaratın.

2. Liyakate önem verin: Ekip arkadaşlarınızı seçerken sadakatte kör olmayın, yeteneğe ve liyakate bakın.

3. Adaletten sapmayın: Uzun vadeli başarının tek anahtarı hakkaniyettir.

Nizamülmülk, trajik bir şekilde Haşhaşiler tarafından suikasta uğrayarak hayatını kaybetti ama bıraktığı fikirler ve devlet aklı yüzyıllar boyunca imparatorluklara ilham oldu.

Bin yıl önce yaşamış bu bilge devlet adamı, aslında bugünün modern dünyasına bile ders verecek kadar keskin bir vizyona sahipti.