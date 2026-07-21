Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de hangi minibüsün nereden geçtiğini ya da ne kadar ücret aldığını öğrenmek için durağa gidip sorma devri bitti. Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçedeki yaklaşık 400 minibüs hattının güzergah ve fiyat bilgilerini tek bir web sitesinde birleştirdi. Sistem şu an erişime açık, vatandaş rahatlıkla telefon ya da bilgisayarlarından kullanabilecek.

Nereden nereye, kaç liraya gidilir?

Yeni kurulan minibusguzergahlari.izmir.bel.tr adresinin kullanımı ise oldukça basit. Siteye girenler önce gidecekleri ilçeyi seçiyor. Ardından sistem o bölgede çalışan tüm minibüs hatlarını ekrana döküyor. Sadece ilçe seçmek zorunlu değil. Arama çubuğuna doğrudan durak adını yazarak da hızlıca sonuç alabiliyorsunuz.

Harita özelliği ise işleri daha da hızlandırıyor. Ekranda bulunduğunuz yeri ve gitmek istediğiniz noktayı işaretliyorsunuz. Sistem, o iki nokta arasından geçen minibüsleri ve cebinizden çıkacak yolculuk ücretini anında karşınıza çıkarıyor. Sadece metropolde değil. En uzak çevre ilçelerde de bu arama motoru tıkır tıkır işliyor, yani İzmir'in 30 ilçesindeki dolmuş güzergahını bu site üzerinden incelenebilecek.

Telefondan tek tıkla bilgilenme

Ulaşım Dairesi Başkanlığı bu yeni hizmeti aslında geniş bir dijital ağın parçası olarak tasarladı. Belediyenin ana toplu ulaşım platformu olan tuhim.izmir.bel.tr üzerinden halihazırda birçok işlem yapılıyordu. Yeni minibüs modülü de doğrudan bu yapıya bağlandı. İzmirliler artık aynı site üzerinden hem öğrenci servis ücretlerini hesaplayabiliyor hem de güncel toplu ulaşım tarifelerini anında kontrol edebiliyor. Her şey artık tek ekranda.

