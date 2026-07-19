Son Mühür- Yarım asrı aşan bir geçmişi olan Türkiye Varlık Fonu'na bağlı Vakıfbank'ta üst düzey personel arasında ayrılık rüzgarları esiyor.

900'ü aşan şube sayısı ve 15 binden fazla personeliyle Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan Vakıfbank'ta geçtiğimiz Nisan ayında bir numaralı koltuğun sahibi değişmişti.

Abdi Serdar Üstünsalih'in görevden alınmasının ardından ondan boşalan koltuğun yeni sahibi Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan olmuştu.

Aslan yönetiminde, bankanın üst düzey bürokrat kadrosunda dikkat çeken değişim yaşandığı ortaya çıktı.

KAP bildiriminde yer almadılar...



Vakıfbank'tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan bildirimde,

Vakıfbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan;

1-Muhammet Lütfü Çelebi

2-Hazım Akyol

3-Metin Recep Zafer

4-Ferkan Merdan

5-Menderes Dereli

6-Kadir Karataş'ın isimlerinin yer almadığı görüldü..

Bankanın yönetim kadrosunda kimler var?



Bankacılık sektöründe büyük ses getiren görevden ayrılmalarla ilgili Vakıfbank'tan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadığı görüldü.

Bu yıl 31 Mart'ta Vakıfbank'ın bilançosunda aktif görevde olduğu görülen altı ismin yer almadığı Vakıfbank'ın üst düzey yönetim kadrosunun son hali şöyle...



