Son Mühür - İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma ve gözaltı süreçleri devam ederken, iş adamı Turgut Koç'a ait ifade tutanağı ortaya çıktı. İfadede, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediyedeki ihale süreçlerine ilişkin dikkat çeken beyanlar yer aldı.

''3 kilogram altın verdim...''

Tutanaktaki ifadeye göre, iş adamı Turgut Koç, belediyedeki araç kiralama ihalesi sürecine dair beyanlarda bulundu. Koç, Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinden borç talebinde bulunduğunu iddia ederek, Kapalıçarşı'dan, çevresinden ve belirli kişilerden temin ettiği yaklaşık 3 kilogram altını poşet içerisinde Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe mevkisinde teslim ettiğini ileri sürdü.

Koç'un ifadesindeki ilgili bölüm şöyle:

"Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi. Kuzey Marmara otoyolunda Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim.''

İfade tutanağındaki iddiaların devamında Koç, ihale sürecinin ardından firma ile belediye arasındaki sözleşmenin uzatılmadığını belirtti. Turgut Koç, bu gelişme sonrasında borç olarak verdiğini savunduğu 3 kilogram altını geri alamadığını iddia etti. Resmi makamlarca belgenin soruşturma dosyasındaki orjinal tutanak olup olmadığına dair bir açıklama yapılmazken, adli sürecin sürdüğü kaydedildi.

İsmler belli oldu

İzmit Belediyesine yönelik operasyon kapsamında işlem yapılan, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ve şirket yetkililerinin de yer aldığı 31 şüphelinin isimleri ile görevleri açıklandı:

Fatma Kaplan Hürriyet - İzmit Belediye Başkanı

Murat Hürriyet - Belediye Başkanı Eşi

Ömer A. - İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü

Gökhan Ercan - CHP İzmit İlçe Başkanı

Leyla K. - İhale Sorumlusu

Seyhan Ö. - Mali İşler Müdürü

Hamit İlker U. - Meclis Üyesi, Harita Mühendisi

Nusret Ömürhan Y. - Özel Kalem

Figan Ç. - Eski Ruhsat Müdürü

Burak G. - Fen İşleri Müdürü

Engin E. - Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı

Mehmet E. - Destek Hizmetleri Müdürü

Hakan O. - Bekaş Bando Şefi

İrfan C. - Başkan Şoförü

Hüseyin D. - Eski Zabıta Komiseri

Özlem Kırma D. - Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı

Yusuf K. - Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Demet I. - Şahıs Firması

Zekiye Köstekli O. - Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Adem O. - Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Fatih Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Kenan Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yasin O. - Zirvetur Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti.

Remzi G. - Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Çetin S. - MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Tic. A.Ş.

Ramazan K. - Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yüksel K. - Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Cemil Ç. - Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.

Ali Han Ü. - DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Nihat Ö. - Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt

Selin Evren Özoğlu - Avukat

Soruşturmanın Geçmişi

Söz konusu gelişmelerin, belediye bünyesinde daha önce başlatılan bir soruşturmanın devamı olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde yürütülen operasyonlarda eski Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve eski özel şoför Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen isimlerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanırken, Hüseyin Ergül ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.