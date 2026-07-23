Son Mühür- Tartışmanın fitilini ateşleyen Aytun Çıray'ın, Özgür Özel'in yeni parti için harekete geçiyoruz mesajına, ''Dönekler koca CHP'yi tasfiye ediyorlar'' değerlendirmesi oldu.

Onun geçmişini anlatayım...

Sosyal medyada Özgür Özel'e destek veren Mustafa Sarı, Çıray'ın bu mesajına gönderme yaparak,

''Bize ‘Dönek’ diyen bu karın ağrısı menfaatçi Aytun Çıray’ın siyasi (!) geçmişini anlatayım!

Kendisi 5 kez siyasi parti değiştirmiş bir dönektir!

1995’de DYP’de siyasete girmiş, sonra ANAP,

DP, CHP, İyi Parti, sonra tekrar CHP’ye dönmüş!

2023 kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu’na yanaştı, KK kaybedince Özgür Özel’e döndü!

İzmir Büyükşehir Başkan Adaylığı istedi;

Yapılmayınca tekrar Kılıçdaroğlu’na döndü!

Bu döneği anlatırken benim de başım döndü!'' sözleriyle cevap verdi.



Ben hiç parti değiştirmedim...



Mustafa Sarı'nın kendisi hakkındaki iddiasına cevap veren Aytun Çıray,

''Ben hiç parti değiştirmedim.

Aptalların çoğu DP ile ANAP'ın birleştiğini. Orada Yeni Partiye geçecek olan İzmir Milletvekili Salih Uzun'la birlikte çalıştığımızı, sonra partinin baraj altına inip tasfiye olduğunu, DYP'den kovulduğumu, CHP'ye girdiğimde bağımsız olduğumu, İYİ Parti'ye gitmeseydim -ki bir projedir- 15 mv operasyonu olmasaydı Ekrem İmamoğlu abilerinin İBŞBB olamayacağını bilmiyorlar.

Şaban gibi bilenler ise görevli olarak yazıyorlar.

Ama Sarıgül'ü ve benzerlerini alkışlıyorlar'' sözleriyle gazeteci Şaban Sevinç'e göndermede bulundu.



İzmir Büyükşehir adaylığı için...



Şaban Sevinç'ten Çıray'a cevap gecikmedi. ''5-6 parti değiştirip bir türlü dikiş tutturamayıp ve halen bir parti arayışında olduğunuz için utanmanız falan da kalmamış Aytun bey'' vurgusunda bulunan Sevinç,

''Bana görevli demişsin, ben hiç “görevli” olmadım, sizin gibi hiç kimseye “memurluk” yapmadım. Ben doğru bildiğimi dimdik savunurum. Kimseden talimat almadım, almam. İzmir büyükşehir adayı olabilmek için benden kaç kez aracı olmamı rica ettiğinizi, olamam deyince hangi ortak dostumuza beni arattığınızı, benimse size ve o arkadaşa ne cevap verdiğimi de yazın'' mesajı verdi.