Üniversite Sınavları için son düzlüğe girildi. Hafta sonu 2 milyon 425 bin 628 kişi sınavda yer dökecek...

Cumartesi sabah Temel Yeterlilik Testi, Pazar sabah Alan Yeterlilik Testi, öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi var.

SON GÜNLER NE YAPMALI?

Bu sınavda bir soru ile binlerce kişinin önüne geçebilirsiniz. Bu saatten sonra yeni bir şeyler öğrenmektense kısa tekrarlar yapılabilir. Deneme testleri yapılabilir.

Öncelikle kendinize güvenip, bu sınavın kaderiniz olmadığını unutmayın.

Okulun yerini, gireceğiniz salonu mutlaka önceden görün trafiği göz önünde bulundurarak erken çıkın. Saat: 10.15'de sınav başlıyor. Geç kalanlar sınava alınmıyor.

Bir saniye de gecikseniz sınava girmeniz mümkün değil. Tekrar sınava girmek için bir yıl beklemeniz gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda kapının önünde kalan birçok genç vardı. Gözyaşları ile okulun bahçesini terk etmek zorunda kaldılar.

Erken kalkıp, güzel bir kahvaltı sonrası sınava girecek olduğumuz yere doğru yola çıkıp, geç kalırım kaygısına kapılmadan sınavı kazanmaya konsantre olmalısın.

Sınavdan iki gün önce ders çalışmayı bırakıp, arkadaşlarınla vakit geçirip, sinema, tiyatro, konser gibi kafanı dağıtacak etkinlikler yapmalısın. Tek başına sokak sokak gezip, alışveriş yapmakta bir alternatif olabilir. Bunlar sınav kaygısından uzaklaşmanı sağlar. Bir süre sosyal medyadan da uzaklaşıp, kendinle başbaşa kalman da faydalı olabilir. Uykunu tam olarak alman da çok önemli...

Bu sınav geleceğin için bir adım ama kazanamazsan üzülme, daha çok çalışıp istediğin bölümü kazanabilirsin.

Başaracaksınız çocuklar yeter ki inanın. İyi bir gelecek sizi bekliyor. Hedefimiz varsa mutlaka kazanırsınız...