Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de inşaat sektöründe yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. İddialara göre; İzmir’in Gaziemir ilçesinde inşaat, motor, VIP araç, medya ve gıda firmalarını bünyesin barındıran Azim Çelik Group’ta akıllara durgunluk veren bir ‘vurgun’ yaşandı. Buca İzlife, İzlife Panorama, Kardiyak, Mest, Wings, Vision, Olive Park ve Triem Konutları gibi farklı projelerinden konut alan vatandaş, peşin parasını ödedikleri dairelerin inşaatlarının başlamadan durduğunu, firmanın verdiği kira garantilerinin yatırılmadığı, tapuların ve kaporta iadelerinin verilmediğini öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi. Daha önce şirkette çalışan kişiler de Son Mühür’e açıklamalarda bulundu. Çalışanların anlattıkları, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne sürerken, söz konusu şirketten ise iddialarla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Firma sahibi M.K.A’nın ise yurtdışına kaçtığına yönelik iddialar ortaya atıldı.

“Alışık olmadığımız sistemle iş yapıyorlardı”

Söz konusu firmada geçmişte çalıştığını söyleyen Z., “Bu şirketin sahibi M.K.A’dır. Şirket üzerinden herhangi bir SGK girişi olmasa da M.K.A’nın eşi B.A. yönetimde birçok süreçten sorumlu olan kişi. Araç kiralama şirketi çiftin oğulları M.A.’nın ve gıda şirketi ise bir diğer oğul M.H.A’nın üzerineydi. Buca operasyonlarında adı geçen S.T. isimli bir şahıs da var, hatta B.A.’nın onun şirketi üzerinden SGK girişi olduğunu duymuştum. Sıkıntıların büyük bölümü inşaat üzerinden yaşandı. İnsanlara satışlar yapılmış ama tapular teslim edilmemiş, kiralar şirkete yatıyor ve şirket üzerinde ev sahiplerine aktarılıyordu. Şirket bu kiraların aktarımını ev sahiplerine yapmayınca ve borçlar da bir hayli artınca süreç hep inşaat üzerinden yürüdü. Ancak araç kiralama da yapan Azim Çelik Motors üzerinden de sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlara araç satıyorlardı fakat üzerlerine en az 6 ay boyunca teslim etmiyorlardı. Hiç alışık olmadığımız sistemlerle iş yapıyorlardı” dedi.

“Kişilerin kredi kartını kullanmışlar”

Birçok işin nakit para üzerinden döndüğünü ifade eden Z., “Çalışırken ‘Kiralar ev sahiplerine yatırılmıyor’ gibi sıkıntılar duydum ama o kadar. Bir de internet üzerinden şikayette bulunan kişilerle bizim görüşmemizi istemişlerdi ama o zaman işin detayını gerçekten bilmiyordum. Bu kadar yüksek ve her yere borç yapıldığını ise tamamen işten çıktıktan sonra öğrendim. Bunları duyduktan sonra ‘Ben acaba başka bir yerde mi çalıştım?’ diye kendimi sorguladım. Ya ben çok saftım ya da gerçekten bana hiç bulaşmadılar. Çünkü kişilerin de kredi kartlarını kullanmışlar, bir kişiye kredi çektirmişler. Daha da bilmediğimiz mutlaka birileri vardır. Açıkçası resmen akıl tutulması” diye konuştu.

“Mobbinge uğruyordum”

Söz konusu şirkete ne kadar ‘kurumsal’ imajı verilmeye çalışılsa da işin geri planının oldukça farklı olduğunu da söyleyen Z. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Çok farklı bir sistem var. İşverenin eşi B.A.’ya dedikodu aktarmam, birileri hakkında bilgi vermem isteniyordu. Ben bunu yapabilen bir insan asla olamadım. İşe alımlar tamamen liyakatsizdi, vasıfsız insanlar tarafından mobbinge uğruyordum. 250 kişiye yakın çalışan vardı, bir gün işe gittim ve ‘Küçülmeye gittiğimiz için sizi işten çıkarıyoruz’ dediler. Orada çalışan kimse yöneticiler hakkında konuşamazdı, o yüzden bu yaşananları işten çıkarıldıktan sonra öğrendim. Şimdi birçok kişinin alacakları içeride kaldı, maaşlarını alamayan çok kişi var. Şu anda orada çalıştığım için dahi çok üzgünüm. Şirket sahiplerinin yurtdışına kaçtığı iddialarını yayıldı. Hatta bunu söyleyen kişinin M.K.A’nın şoförü olduğu söyleniyor. Bazı kişiler ise ‘Yurtdışına kaçmadılar, yurt içinde bir yerde saklanıyorlar’ diyor.”

“Tepki gösterdiğim için işten çıkardılar”

“Böyle bir şey yaşanacağı aklımın ucundan gelmezdi" diyen bir çalışan S., "Bu firmada 11 ay çalıştım, haziran ayının başında işten ayrıldım. Artık benim ‘İnsanların parasını ödemiyorsunuz, böyle iş mi olur’ diye eleştirilerime dayanamayıp çıkışımı verdi. ‘Ev sahiplerinin telefonunu açmıyorsunuz’ dediklerinde ‘İnsanlara ne diyeceğim, patron parayı yedi paranızı yatıramayacağız mı diyeceğim’ diye açık açık soruyordum. Onlar da en sonunda ‘Bu şartlar altında çalışamayız’ dediler. Ben de zaten çıkışımı istedim. Çalıştığım süre boyunca hoşuma gitmeyen şeylerle karşılaştım. Mesela anlamadığım bir şekilde başlamayan projelerin üzerinden satış yapmaya başladılar. Herkese çek veriliyor, çek yazılıyor, nakit paralar dönüyor, krediler çekiliyordu. ‘Aynı anda üç kişiye birden satış yapılıyor’ da deniyordu. Kiralama departmanından kira garantili ev veriyorlardı. Kişilere de ‘Bizden ev alırsanız, biz size bir yıl kiranızı vereceğiz’ diyorlardı. Bir yerden sonra para da döndürmeye başlandı. Ev sahipleri sürekli arıyor, ofise geliyordu” dedi.

“Çay dağıtan kadına 2 milyon borç yapmışlar”

“Benden önce iki üç kişiyi işten çıkardılar. Birçok kişiye evrak imzalattıkları için para ödemediler” diyen S. “Herkes tazminatından geçti, maaşlarını alsa sevinecek hale geldi. Bütün çalışanların kredi kartlarını kullanıyorlardı, bana da böyle bir teklifte bulundular ama kabul etmedim. Çay dağıtan kadına 2 milyon lira borç yapmışlar. 7 ila 8 tane VIP araç vardı. Hemen onları satmış ve VIP firmasını kapatmışlar. Bunlar gerçek, gözümün önünde yaşandı. İki hafta önce de yurtdışına kaçtıklarını duyduk. Zaten Yunanistan’da evleri vardı” ifadelerini kullandı.

“3 milyon lira verdim, evimi alamadım”

Konuyla ilgili vatandaştan da birçok mesaj geldi. Azim Çelik İnşaat’ın Azim Çelik Wings projesinden konut sahibi olmak amacıyla 3 milyon lira para ödediğini söyleyen bir vatandaş, “Tüm ödemeyi tek seferde yapmama rağmen ne evimi alabildim ne de tapum tarafıma teslim edildi. Bu süreçte tarafıma verilen sözler tutulmadı, sürekli oyalanarak somut bir adım atılmadı ve ciddi şekilde mağdur oldum. Şirketle yaptığım görüşmelerde yaşadığım mağduriyetin giderilmesi için defalarca talepte bulunmama rağmen net bir teslim tarihi, tapu işlemleriyle ilgili açık ve şeffaf bir açıklama ya da makul bir çözüm sunulmadı. Mağdur bir hak sahibi olarak, ödediğim 3 milyon tl karşılığında tarafıma taahhüt edilen konutun tapusunun eksiksiz ve yasal prosedürlere uygun şekilde derhal teslim edilmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise ödediğim tüm bedelin yasal faiziyle birlikte iadesini talep ediyorum” dedi.

“Firmanın battığına dair duyumlar alıyoruz”

Söz konusu şirketten bir daire satın almak için 2 milyon lira verdiğini söyleyen bir diğer vatandaş ise “Çevreden, Azim Çelik İnşaat’ın battığı, borçlarını ödeyemediği ve daireleri teslim edemeyeceği yönünde duyumlar alıyoruz ancak firma tarafından bu iddialarla ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmıyor. Yıllarca biriktirdiğimiz, elimizde avucumuzdaki tüm birikimimizi bu eve yatırım yaparak değerlendirdik ve şu anda büyük bir mağduriyet yaşıyoruz” diye konuştu.